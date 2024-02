Une équipe scientifique crée un repas hybride : moitié riz, moitié viande de boeuf

La science fait des pas de géant dans la modification des aliments

La nourriture cultivée en laboratoire gagne une énorme pertinence

Le monde de l’alimentation est étonnant et parfois même légèrement dystopique. L’IA a même atteint les menus alimentaires, tandis que nous pouvons commander de la nourriture à domicile dans le creux de notre main. Cependant, c’est dans le domaine de la culture de viande que les avancées technologiques sont les plus importantes. Et dans ce sens, un groupe de chercheurs coréens a atteint une performance totalement inattendue : mélanger du riz et de la viande pour créer un seul produit avec une grande valeur nutritionnelle.

Viande de laboratoire, maintenant avec du riz

Une équipe dirigée par l’ingénieure biomoléculaire Sohyeon Park de l’Université de Yonsei a publié un article dans la revue Matter qui décrit une avancée importante en biotechnologie alimentaire.

Les scientifiques ont développé une technique pour produire de la viande cultivée en laboratoire. Mais il ne s’agit pas de la viande de laboratoire typique qui apparaît de temps en temps dans les gros titres, cette fois-ci la particularité est la combinaison de cette viande avec des grains de riz, donnant ainsi naissance à un nouvel aliment hybride.

Visuellement, cela rappelle une viande hachée mélangée à du riz gluant de couleur rose, mais sur le plan nutritionnel cela semble assez bon, ce qui permet de compenser cet aspect étrange. De plus, il s’agit d’un exploit technologique car le processus implique la fusion de cellules graisseuses de boeuf avec des grains de riz, qui sont ensuite enrobés de gélatine de poisson de qualité alimentaire, similaire à celle utilisée dans la fabrication de bonbons pour une texture plus douce et accessible.

Le riz agit comme un support pour la culture des cellules de viande bovine, qui prend entre 9 et 11 jours pour donner des résultats et combine le meilleur des deux mondes : les glucides du riz et les protéines et graisses du boeuf. Ainsi, il promet d’être une alternative beaucoup plus durable et avec des émissions réduites par rapport à la viande que nous achetons normalement au supermarché.

Pour l’instant, son coût de production rend cela trop difficile pour être économique, mais à l’avenir, cela pourrait avoir un bon potentiel pour combattre la faim et répondre à la demande massive d’aliments dans notre monde.

En résumé :