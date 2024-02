Œuf de l’époque romaine avec 1 700 ans découvert intact et rempli de liquide : « C’est unique au monde »

Pendant des fouilles archéologiques sur un site romain datant du IIIe siècle après J.-C. en Angleterre, les chercheurs ont découvert un œuf intact. Les analyses en laboratoire ont révélé qu’il contenait encore du liquide, du jaune et du blanc d’œuf mélangés. Il s’agit d’une découverte extraordinaire. Comment a-t-il pu se conserver de manière naturelle.

L’uovo di 1.700 anni. Credit: Oxford Archaeology

En 2019, l’organisation Oxford Archaeology a annoncé la découverte d’un œuf intact sur un site archéologique de l’époque romaine à Berryfields, près de la ville d’Aylesbury dans le Buckinghamshire (sud-est de l’Angleterre). L’œuf, probablement de poule, est estimé à environ 1 700 ans. En réalité, les archéologues britanniques ont trouvé quatre œufs dans une fosse remplie d’eau, mais en raison de leur extrême fragilité, un seul a survécu intact lors des délicates opérations de récupération, coordonnées par le docteur Steve Leech. Les autres ont été détruits et ont dégagé une forte odeur de soufre, comme l’ont expliqué les archéologues. Plusieurs années après sa découverte, l’œuf « sauvé » a été soumis à des analyses approfondies en laboratoire, révélant une découverte surprenante : l’œuf est non seulement intact, mais il contient encore du liquide. Il s’agit très probablement du jaune et du blanc d’œuf, maintenant mélangés dans un seul composé en raison du temps écoulé.

Celui découvert à Berryfields est l’œuf d’un oiseau plus ancien du monde à s’être conservé de manière naturelle dans ces conditions, intact et avec du liquide à l’intérieur. Certaines œufs momifiés plus anciens, de l’époque égyptienne, sont connus, mais ils ont été traités par l’homme. Selon les chercheurs d’Oxford Archaeology, c’est l’emplacement particulier où il a été retrouvé, près de la route Akeman, qui a permis cette préservation naturelle. La fosse remplie d’eau abritait à l’origine des outils de maltage et de production de bière, mais vers la fin du IIIe siècle après J.-C., elle a été transformée en un lieu de culte. En effet, les anciens Romains de l’établissement britannique y laissaient leurs offrandes. La présence d’eau a assuré la survie de chaussures en cuir, de paniers en bois et d’autres outils et objets, « qui ne survivent normalement pas en Grande-Bretagne », explique Oxford Archaeology. Grâce à ce microenvironnement particulier, les œufs, probablement offerts en tant qu’offrandes aux divinités, ont pu résister pendant 1 700 ans avant d’être découverts par l’équipe du professeur Edward Biddulph, superviseur de la fouille.

L’interno dell’uovo. Credit: Christopher Dunmore, Imaging Center for Life Sciences, University of Kent

Après sa récupération, le précieux artefact a été soigneusement conservé jusqu’à ce que l’archéologue Dana Goodburn-Brown de DGB Conservation le transporte à l’Université du Kent pour les analyses habituelles. Grâce à la micro-tomodensitométrie, capable de générer des images en trois dimensions, les chercheurs ont découvert que l’œuf était rempli de liquide et présentait également une bulle d’air à l’intérieur. Une découverte exceptionnelle qui le rend unique au monde. « Nous avons tous été surpris d’apprendre que l’œuf est encore plus rare que ce que nous pensions et, avec son centre liquide intact, il est le seul exemplaire de ce type connu au monde ! », ont déclaré les docteurs Douglas Russell et Arianna Bernucci, spécialistes des œufs et des nids d’oiseaux au Musée d’Histoire Naturelle de Londres.

Étant donné la particularité des conditions ayant permis la conservation de l’œuf, il est difficile d’imaginer qu’un autre artefact de ce genre puisse être découvert. Étant donné sa grande valeur, les chercheurs ont l’intention d’analyser son contenu, c’est pourquoi les archéologues et les collègues du musée londonien se consultent pour décider de la marche à suivre. L’objectif est d’extraire le liquide à l’intérieur sans endommager la coquille extrêmement délicate, afin de mener des enquêtes approfondies en laboratoire. « Nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons apprendre de cet artefact incroyablement précieux », ont conclu les experts.