L’application Xbox vous permet désormais de jouer sur votre téléphone portable sans utiliser de manette

L’application mobile Xbox reçoit de nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour de février, notamment des contrôles tactiles personnalisés

L’application Xbox pour mobile propose désormais des contrôles tactiles personnalisés, ainsi que d’autres nouveautés

Non, nous ne parlons pas de la très attendue boutique Xbox pour les téléphones mobiles, du moins pas pour le moment, mais de la grande nouveauté intégrée à la dernière mise à jour de l’application Xbox pour mobiles. Plus précisément, il s’agit de l’arrivée des contrôles tactiles pour jouer à distance aux jeux que nous avons sur Xbox à partir de notre smartphone, que ce soit sous Android ou iOS. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire d’utiliser une manette pour jouer aux jeux de la marque américaine sur notre téléphone portable.

Les contrôles tactiles pour le jeu à distance Xbox sont désormais activés

L’annonce a été faite par le biais d’une publication sur leur blog officiel, où ils ont annoncé toutes les nouveautés apportées par la mise à jour de février, des nouveautés motivées par les commentaires des utilisateurs de l’application Xbox pour mobiles. Parmi elles, nous devons souligner l’arrivée desdits contrôles tactiles personnalisés pour le jeu à distance Xbox sur les appareils mobiles Android, iOS et également Windows, qui sont les mêmes que ceux présents dans la version bêta de Xbox Cloud Gaming.

Avec cette nouveauté, les joueurs peuvent désormais utiliser ces contrôles personnalisés dans l’application Xbox sur leur téléphone portable pour jouer à plus de 100 jeux disponibles sur ladite application. Ainsi, si vous êtes loin de votre Xbox et que vous n’avez pas de manette, ne vous inquiétez pas, car vous avez désormais ces contrôles tactiles pour profiter de jeux tels que Minecraft Dungeon, Psychonauts ou Sea of Thieves sur votre téléphone portable.

Si cela n’était pas encore clair, cette nouvelle mise à jour de février pour l’application Xbox est déjà disponible sur Google Play Store et sur l’App Store. De plus, d’autres nouveautés ont été ajoutées, telles qu’un filtre amélioré pour la section Mes jeux et applications, un nouvel outil de calibrage des joysticks des manettes sans fil Xbox et une nouvelle option de restriction d’accès pour faciliter le jeu sur des consoles partagées dans des endroits tels que les hôpitaux, comme ils le mentionnent eux-mêmes dans leur article officiel, où vous pouvez obtenir beaucoup plus d’informations sur tout ce qui a été mentionné ici et plus encore.