Qu’est-ce que la peste bubonique: comment elle se transmet, quels sont les symptômes de l’infection et comment elle se traite

La peste bubbonica est la forme la plus répandue de la peste, dont on enregistre encore aujourd’hui entre 1 000 et 3 000 cas chaque année. La bactérie responsable est Yersinia pestis, la même qui a causé la Peste Noire au Moyen Âge, avec des dizaines de millions de morts en Europe. Voici ce que nous savons sur les symptômes, la transmission et le traitement de la maladie infectieuse.

La peste bubbonique est la forme la plus commune et répandue de la peste, une maladie infectieuse provoquée par la bactérie Yersinia pestis et transmise par la piqûre de puces infectées (le vecteur principal) ou, alternativement, par le contact direct avec les fluides corporels des animaux infectés. En général, les espèces réservoirs sont de petits mammifères tels que des souris, des rats, des marmottes, des écureuils, des chiens de prairie, etc., selon l’Institut Supérieur de la Santé (ISS). Les puces responsables de la transmission peuvent occasionnellement infester également les animaux domestiques, qui sont à leur tour capables de transmettre la maladie à l’homme. C’est ce qui s’est récemment produit en Oregon, où selon les autorités locales, un homme a probablement été infecté par un chat errant (symptomatique) qui chassait régulièrement de petits rongeurs dans une forêt.

Les symptômes typiques de la peste bubbonique sont des bubons, de la fièvre, des frissons, des maux de tête et de la fatigue. La peste bubbonique est seulement l’une des formes d’infection par Yersinia pestis, la plus répandue. Comme spécifié dans les Manuels MSD pour les professionnels de la santé, les autres formes sont la peste pulmonaire primaire et secondaire, dans lesquelles l’organisme envahit les poumons (cette forme peut être transmise d’homme à homme par les gouttelettes respiratoires comme la grippe et la COVID-19) ; la peste septicémique, dans laquelle la bactérie se propage dans le sang et peut entraîner un choc et des saignements ; et la peste mineure, plus bénigne que la peste bubbonique, avec des symptômes légers et de courte durée.

La peste existe depuis des milliers d’années et est l’une de ces maladies qui, rien qu’à son nom, évoque la terreur. Ce n’est pas un hasard si elle a été l’instigatrice d’épidémies catastrophiques comme celle surnommée la « Peste Noire », qui a provoqué des dizaines de millions de passage en Europe au Moyen Âge, vers 1350. Elle a été liée à un acte horrible de bioterrorisme de la part des Tatars, qui ont catapulté les cadavres de soldats morts de la peste vers la ville de Caffa, étroitement liée à Gênes par des relations commerciales maritimes. Les marins infectés qui ont survécu ont importé la maladie en Italie et dans le reste de l’Europe, avec des conséquences catastrophiques (on estime qu’un tiers de la population européenne est morte).

Aujourd’hui, heureusement, ces épidémies ne sont qu’un souvenir très lointain, mais la peste est encore présente dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, où les CDC enregistrent une douzaine de cas chaque année (principalement dans des zones rurales). Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on diagnostique entre 1 000 et 3 000 cas chaque année, « principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud ». En Europe – et donc en Italie aussi – la peste autochtone a disparu depuis des décennies.

Qu’est-ce que la peste bubbonique

La peste bubbonique n’est qu’une des différentes formes de la peste, la plus courante et répandue dans le monde. Il s’agit d’une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmise par les animaux. L’agent étiologique responsable est la bactérie Yersinia pestis, un cocco-bacille de forme allongée. C’est la même bactérie qui a provoqué la célèbre « Peste Noire » au Moyen Âge, bien qu’aujourd’hui elle ne provoque plus de catastrophes sanitaires comme par le passé. Le terme « bubonique » est lié au fait que dans cette forme, la peste se manifeste par des bubons sur la peau, causés par une inflammation des ganglions lymphatiques.

Comment la peste bubbonique se transmet-elle : causes de l’infection

La peste bubbonique se transmet par la piqûre de puces infectées par la bactérie Yersinia pestis. Le principal vecteur dans le monde est la puce du rat oriental (Xenopsylla cheopis). Ces arthropodes vivent régulièrement sur de petits mammifères tels que les souris et les rats, mais sont également impliqués dans différentes espèces d’écureuils, de chiens de prairie, etc. Ce n’est pas un hasard, comme l’explique l’ISS, que « la peste est répandue dans tous les endroits où les habitations sont infestées par des puces et des rats, et donc dans des conditions d’hygiène médiocres ». Comme spécifié, les puces peuvent également infester les animaux domestiques, en particulier les chats, qui à leur tour peuvent les introduire à l’intérieur de la maison et favoriser la transmission à l’homme. L’exposition aux fluides corporels des animaux infectés – tels que la salive et le sang – peut également provoquer l’infection. La peste bubbonique ne se transmet pas d’une personne à une autre, comme c’est le cas avec la peste pulmonaire. Cette dernière permet la libération de particules infectieuses par les gouttelettes respiratoires (aérosols et gouttelettes).

Quels sont les symptômes

Après exposition à l’agent pathogène, selon les Manuels MSD, la période d’incubation – c’est-à-dire le temps écoulé entre la contagion et l’apparition des symptômes cliniques – pour la peste bubbonique « est généralement de 2 à 5 jours, mais varie de quelques heures à 12 jours ». Parmi les premiers symptômes, on trouve une forte fièvre soudaine à « 39,5 – 41 °C », souvent accompagnée de frissons. On peut également noter une tachycardie et une basse pression. Peu de temps après l’apparition de la fièvre, les ganglions lymphatiques commencent à gonfler, donnant naissance aux bubons. « Les ganglions lymphatiques inguinaux ou fémoraux sont les plus souvent concernés, suivis des aisselles, du cou ou d’une lymphadénopathie multiple », soulignent les Manuels MSD. Pendant la deuxième semaine, les bubons peuvent produire du pus (suppuration) en raison du processus inflammatoire. Une autre type de lésion cutanée – comme une pustule – peut se former à l’endroit où la piqûre potentielle de la puce infectée a eu lieu. Parmi les autres signes et symptômes de la peste bubbonique, on trouve la fatigue, les maux de tête, la confusion, le délire, l’élargissement du foie et de la rate. La peste bubbonique peut évoluer vers des formes plus graves et mortelles, comme la septicémie et la pneumonie.

Comment traiter la peste bubbonique

La peste bubbonique se combat efficacement par traitement antibiotique et isolement du patient, avec un traitement de support si nécessaire. Parmi les antibiotiques les plus couramment administrés par les médecins, on trouve la streptomycine, la gentamicine, la doxycycline, le chloramphénicol, la ciprofloxacine et la lévofloxacine. Le choix du médicament varie en fonction de l’état du patient. Depuis l’introduction des antibiotiques, au cours de la première moitié du XXe siècle, la mortalité due à la peste bubbonique est passée de 60% (peste non traitée) à 11% des chiffres actuels.