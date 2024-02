« Goose », le modèle d’IA secret utilisé par les ingénieurs de Google pour programmer plus rapidement

Google souhaite appliquer son IA dans tous les domaines du savoir actuels. Cela implique de l’intégrer au sein de son entreprise, ce qui semble avoir été concrétisé. Après le lancement de Gemini et son arrivée dans de plus en plus de pays, il semble que Google regarde également à l’intérieur de son entreprise avec un objectif très clair : aider ses employés à programmer plus rapidement en s’appuyant sur une IA qu’ils ont baptisée Goose. Voyons quelles sont les implications de tout cela.

Goose, le modèle d’IA utilisé par les ingénieurs de Google

Google a lancé une application interne appelée Goose, réservée uniquement à ses employés. Il s’agit d’une IA qui leur permet de les aider à construire de nouveaux produits, comme l’indique Business Insider. Il s’agit d’une version privée de Google Gemini Ultra qui a été formée avec toutes les connaissances internes de l’entreprise en matière de conception afin d’être beaucoup plus efficace et d’aider les employés à concevoir du code beaucoup plus rapidement.

D’après le même média, cela pourrait être la raison pour laquelle des milliers d’employés ont été licenciés ces derniers mois. Car ils auraient pu être licenciés précisément pour être remplacés par ce genre de pratiques. Nous avons déjà vu à l’époque que les entreprises technologiques remplaçaient leurs employés par l’IA et maintenant cela semble être confirmé de manière assez claire.

L’approche de Google avec Goose est de faire en sorte que l’IA soit présente dans toutes les étapes du développement du produit. Bien qu’il soit actuellement suggéré qu’il pourrait être en phase de test et entre les mains de quelques employés seulement, il pourrait finir par se généraliser à la grande majorité du personnel de l’entreprise, tôt ou tard.

Les caractéristiques de Goose, selon le résumé auquel Business Insider a eu accès, sont les suivantes :

« Elle peut répondre à des questions sur les technologies spécifiques de Google, écrire du code en utilisant des piles de technologie interne et prendre en charge des fonctionnalités innovantes telles que l’édition de code basée sur des indications en langage naturel ».

En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’un chatbot à accès restreint destiné à fournir un support aux programmeurs. C’est quelque chose de similaire à ce que Meta fait avec Code LLaMA 2, sauf que dans ce cas, c’est en accès ouvert.

