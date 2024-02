Elon Musk accusé d’avoir accepté des paiements de terroristes : « Ils sont sponsorisés sur X »

Les coches bleues ont été introduites au début comme un certificat d’authenticité pour lutter contre la prolifération de fausses nouvelles et de profils faux, puis Elon Musk est arrivé en introduisant l’abonnement à 8 dollars par mois, augmentant ainsi la visibilité des profils illégaux et dangereux.

8 dollars suffisent pour obtenir la coche bleue sur X, tout le monde peut l’obtenir, même les groupes terroristes. Une analyse du Tech Transparency Project (TTP) a découvert que sur le réseau social d’Elon Musk, il y a des comptes vérifiés de membres du Hezbollah et d’autres cellules extrémistes. « Les États-Unis imposent des sanctions aux individus, aux groupes et aux pays considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Il semble que X d’Elon Musk vende des services premium à certains d’entre eux », a écrit le TTP dans son communiqué. « Le compte de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a la coche bleue ». La certification non seulement donne du prestige au profil, mais comme l’a expliqué Musk, elle permet également d’avoir une plus grande visibilité sur X, à la fois dans le fil et dans la recherche. Ainsi, en quelques mois, le réseau social s’est transformé en un sable mouvant qui absorbe les contenus réels et crache des désinformations, devenant une vitrine pour la propagande et les contenus violents.

Le cas « pourrait soulever de nouvelles questions juridiques pour le réseau social », a souligné le Tech Transparency Project. Dans un post sur X, l’équipe responsable de la sécurité a répondu : « Nous avons respecté les obligations légales. Beaucoup des comptes énumérés dans le communiqué du Tech Transparency Project ne sont pas directement mentionnés dans les listes de sanctions, tandis que d’autres peuvent avoir des marques de coches visibles sur les comptes sans recevoir aucun service ». Ils ont ensuite ajouté : « Nous entreprendrons les actions nécessaires après avoir examiné le communiqué du TTP ». Même s’ils ne figuraient pas sur la liste, les comptes appartiennent à des membres de groupes terroristes mentionnés dans la liste des sanctions américaines. Après le signalement du TTP, le réseau social a supprimé certaines coches bleues.

Les coches bleues d’Elon Musk

Au départ, les coches ont été introduites comme un certificat d’authenticité pour les personnalités publiques, les entreprises, les sociétés et les institutions, afin de lutter contre la prolifération de fausses nouvelles et de profils faux. Puis est venu Elon Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, et après cinq jours, il a lancé sa révolution. Il a licencié les dirigeants, puis les employés, et a annoncé un abonnement mensuel de 8 dollars pour avoir un compte vérifié avec la coche bleue.

« Le système actuel de Twitter pour ceux qui ont ou n’ont pas la coche bleue est une connerie. Pouvoir au peuple ! Bleu pour 8 dollars par mois », a écrit Musk sur le réseau social. « Avec la coche bleue, vous recevrez : priorité dans les réponses, les mentions et la recherche, essentiel pour lutter contre le spam/les escroqueries, possibilité de publier des vidéos et des audios longs et vous aurez la moitié des annonces ». Derrière les promesses populistes se cache cependant le besoin de monétiser tout ce qui est possible, à commencer par les coches bleues.

Comment X alimente les fausses nouvelles

Ce n’est pas la première fois. Le groupe de recherche Reset avait repéré sur le réseau social des utilisateurs vérifiés avec la coche bleue qui faisaient de la propagande pour le Kremlin et utilisaient le nouveau système de vérification pensé par Elon Musk pour obtenir plus de crédibilité et de visualisations sur X. Les comptes signalés « partagent ouvertement des contenus provenant des médias d’État russes, de la désinformation alignée sur le Kremlin concernant le conflit en Ukraine et de la propagande de guerre totale », a expliqué le groupe de recherche. Et ils sont certifiés par une coche bleue, bien qu’ils diffusent des fausses nouvelles et des contenus trompeurs.

En réalité, il ne devrait même pas y avoir de comptes russes sur les réseaux sociaux, car le pays avait demandé à ses fournisseurs internet de bloquer l’accès à X. Malgré la directive du Kremlin, le réseau social est resté une zone franche où alimenter des débats, souvent anonymes, sur la guerre.