Qu’est-ce que la variole de l’Alaska, quels sont les symptômes et comment se transmet-elle : passage du premier homme

Le Département de la Santé de l’Alaska a confirmé le premier cas mortel de la variole de l’Alaska en janvier 2024, une maladie infectieuse causée par le virus Alaskapox, découvert seulement en 2015. Voici ce que nous savons sur les symptômes, la transmission et le traitement de l’infection.

Identifié pour la première fois chez une femme en 2015, la variole de l’Alaska est une maladie infectieuse provoquée par un virus – le virus Alaskapox – appartenant au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae. Il est de la même famille que le virus Variola responsable de la terrible variole – la seule maladie humaine à avoir été éradiquée – et le virus de la variole des singes (Monkeypox) ou mpox, comme il a été renommé par l’Organisation mondiale de la santé, récemment responsable d’une épidémie ayant touché plusieurs pays dans le monde, y compris l’Italie, avec environ un millier de cas. Toutes ces infections sont liées par des symptômes similaires, avec l’apparition de lésions cutanées (pustules) et de ganglions gonflés, ainsi que des manifestations similaires à la grippe telles que des frissons, de la fièvre, de la fatigue, et bien d’autres.

A ce jour, selon le Département de la Santé de l’Alaska, la variole de l’Alaska a été détectée chez seulement sept personnes, dont six dans le district de Fairbanks North Star Borough (y compris la femme mentionnée ci-dessus) et une dans la péninsule de Kenai. Cette dernière est la seule à être décédée des complications de l’infection. Il s’agissait d’un homme âgé vivant seul dans une zone boisée, immunodéprimé en raison d’un cancer contre lequel il a lutté pendant longtemps. Selon les autorités sanitaires de l’État américain, sa condition de fragilité aurait été la raison de l’évolution létale de la variole de l’Alaska. Les six autres infections ont présenté des symptômes légers et se sont résolues rapidement. Voici tout ce que nous savons sur cette maladie.

Qu’est-ce que la variole de l’Alaska

La variole de l’Alaska est une maladie infectieuse causée par le virus de la variole de l’Alaska (virus Alaskapox) qui circule chez les petits mammifères. Son nom est lié au fait que la maladie a été découverte dans l’État froid du nord des États-Unis ; à ce jour, tous les sept cas diagnostiqués sont localisés en Alaska. Cependant, les experts estiment que beaucoup plus de personnes auraient été infectées, avec des cas restés inaperçus, subcliniques ou légèrement cliniques, donc non diagnostiqués. Il n’est pas rare que plusieurs des personnes se rendant aux urgences avec des symptômes et des signes (lésions cutanées) pensaient avoir été mordues/piquées par une araignée ou un insecte. On estime que le virus circule en Alaska depuis des centaines, voire des milliers d’années.

Quels sont les symptômes et les signes de la variole de l’Alaska

Les symptômes de base de la variole de l’Alaska sont similaires à ceux de la variole des singes et d’autres maladies similaires : présence d’une ou plusieurs lésions cutanées, ganglions enflés, douleurs articulaires, douleurs musculaires et fièvre, comme indiqué par le Département de la Santé de l’Alaska. Les lésions, pustuleuses et entourées d’une peau plus ou moins rougeâtre, peuvent dépasser un centimètre de diamètre cinq jours après l’apparition des symptômes, selon les autorités sanitaires. Dans le cas de la variole des singes, les pustules évoluent pour former une croûte puis tombent, laissant une cicatrice. Chez les sujets fragiles et immunodéprimés, la maladie peut évoluer vers une forme grave et mortelle.

Comment la variole de l’Alaska se transmet-elle

Le virus Alaskapox, selon les experts, circule régulièrement chez les petits mammifères présents sur le territoire de l’Alaska. Une surveillance menée en 2020 et 2021 a identifié deux réservoirs principaux : la musaraigne à dos rouge (Clethrionomys rutilus) et la musaraigne, dont l’espèce la plus répandue dans l’État américain est la petite musaraigne de l’Alaska (Sorex yukonicus). Étant donné que l’homme décédé vivait dans la péninsule de Kenai, dans le sud de l’Alaska, les responsables estiment que les animaux infectés peuvent également être présents au Canada.

Les méthodes de transmission ne sont pas encore claires, mais elles sont considérées comme similaires à celles d’autres formes de variole, telles que le contact direct avec les animaux infectés ou leurs fluides corporels. Non seulement les petits mammifères sauvages tels que les musaraignes et les musaraignes, mais aussi potentiellement les animaux domestiques. Comme l’a déclaré le Dr Joe McLaughlin, épidémiologiste en chef de la Section de l’épidémiologie de l’Alaska au Département de la Santé de l’État, l’homme décédé prenait soin d’un chat errant qui chassait les petits mammifères. Le chat entrait souvent dans la maison et le griffait ; on pense que l’infection a été transmise du félin à l’homme.

Bien que la transmission entre humains n’ait pas encore été observée, il est considéré que le virus Alaskapox peut être contagieux comme le virus de la variole des singes. Il peut donc se transmettre par contact étroit avec une personne, exposition aux gouttelettes respiratoires (postillons et aérosols) après un contact prolongé face à face et contact avec les fluides corporels infectés, en particulier le matériel provenant des pustules. C’est pourquoi les médecins américains recommandent aux patients de couvrir les lésions cutanées et de ne pas partager de linge, de draps et de vêtements avec d’autres personnes.

Comment traite-t-on la variole de l’Alaska

Le Dr McLaughlin a expliqué que l’infection peut être traitée avec des antiviraux et des médicaments immunoglobulines.