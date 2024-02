Conception d’une arme pour éliminer les moustiques : semble provenir du futur

La recherche de nouvelles méthodes pour éliminer les moustiques de sa maison l’a amené à inventer cette machine absurde

Un youtubeur a créé une arme ultime contre les moustiques | Image : Allen Pan

Comme s’il s’agissait de l’Étoile de la mort, un youtubeur a conçu un rayon laser capable d’éliminer les moustiques qui rôdent la nuit dans sa maison. Bien qu’il fonctionne également pour tout autre type d’inscecte volant. Face aux remèdes traditionnels qui ne lui ont pas vraiment réussi, il a opté pour des méthodes bien plus dangereuses mais aussi plus intéressantes à développer : un rayon de la mort.

Un rayon laser pour éliminer les moustiques

Le youtubeur Allen Pan, assez connu dans la sphère anglophone, avait un grave problème de moustiques dans sa maison. On pourrait considérer que c’était un vrai fléau. Ainsi, il a fait preuve de courage et de patience et s’est mis à étudier comment il pourrait les éliminer grâce à des armes laser. Le résultat a été fantastique, comme nous le verrons, mais avant cela, il a dû surmonter une série d’épreuves qui ont rendu problématique la réussite de son prototype.

Dans un premier temps, il s’est basé sur une vidéo d’une conférence TED dans le but de l’imiter. Dans celle-ci, un scientifique affirmait qu’il pouvait éliminer les moustiques grâce à une application d’apprentissage automatique qui les identifiait et les éliminait. Cependant, lorsque Allen a essayé d’enseigner à son IA, celle-ci confondait les moustiques avec des avions, ressemblant ainsi à l’arme secrète de la Chine, mais rendant cette méthode impraticable. C’est pourquoi il a dû opter pour une solution bien plus prosaïque, en modifiant une raquette pour créer une série de lasers permettant d’anéantir les moustiques.

Après avoir rencontré quelques problèmes lors du développement, il a décidé de faire appel à l’aide d’amis experts dans ce type de technologies et ils ont finalement réussi à le faire évoluer pour résoudre tous les problèmes qu’il rencontrait. Ainsi, son aspect rappelait toujours une raquette, mais le prototype avait été amélioré au point qu’ils ont abandonné les raquettes pour créer eux-mêmes une base qui permettait son utilisation sans problèmes pour refléter les lasers dans des miroirs.

À la fin de la vidéo, on peut voir comment les moustiques tombent dans leur piège. Le laser semble fonctionner de manière efficace, en les brûlant et en les éliminant facilement. Bien qu’au début ils aient du mal à trouver la technique, ils finissent par la maîtriser et attrapent un bon nombre de moustiques. Il s’agit d’une technique peu efficace, et en plus il semble que cela soit assez coûteux. Mais cela reste un pari très amusant pour diffuser la science et le fonctionnement des lasers dans le monde actuel. Quelque chose que nous avons pu expérimenter de première main grâce à des graveurs laser qui démontrent que c’est une technologie de plus en plus en vogue.

En résumé :