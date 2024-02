Il était éteint depuis 500 millions d’années : il est maintenant revenu comme un robot avec un objectif très clair

Ses créateurs ont souligné l’importance de la création de ce type d’animaux

Il s’agit d’un animal qui a vécu à l’Ordovicien supérieur | Image : DALL-E

La robotique s’est lentement concentrée sur l’imitation de l’être humain. Ainsi, des robots très avancés prennent forme humaine et certains s’inspirent même de la faune actuelle, tels que les requins qui sont maintenant utilisés pour nettoyer les eaux de la Tamise. Cependant, est-ce que les animaux éteints pourraient avoir la même utilité ? Il faut avouer que oui, car à l’époque, ils avaient un niveau d’adaptation très positif qui leur permettait de dominer les environnements dans lesquels ils vivaient.

D’un animal éteint à un robot pour des endroits inaccessibles

Des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon ont conçu un robot sous-marin inspiré des pleurocystitides, des créatures marines considérées comme les ancêtres de l’oursin et qui habitaient les océans il y a environ 500 millions d’années. Ce travail nous raconte comment les espèces sous-marines ont évolué et en même temps cherche à « ressusciter » ces espèces à travers des robots ayant des objectifs d’exploration en mer. Le projet a été présenté lors de la 68e édition de la Convention annuelle de biophysique, comme le rapporte Eurekalert

Pour comprendre comment ces anciennes créatures se déplaçaient dans l’eau, l’équipe de recherche a analysé des restes fossiles à l’aide de tomographies, recréant virtuellement la façon dont les pleurocystitides se déplaçaient. Ils ont découvert que ces animaux se propulsaient en utilisant un mouvement latéral de la queue, comme de nombreux autres animaux.

Comme on peut s’y attendre, il s’agit d’une expérience qui est encore à un stade très précoce, donc des matériaux pas cher ont été utilisés et cela ne ressemble pas tout à fait à un pleurocystitide. Cependant, cela reste très intéressant et un projet qui pourrait façonner l’avenir de la robotique s’il est appliqué aux fonctions attendues de lui : la recherche dans des endroits dangereux ou les réparations sur le fond marin.

Quoi qu’il en soit, nous pourrons en savoir beaucoup plus sur cette avancée lorsque les études qui ont été menées suite à sa création seront publiées ou lorsque les actes de la Convention annuelle de biophysique qui a eu lieu le 10 février dernier seront divulgués. Nous sommes dans une période de boom des robots, avec notamment les premiers robots entièrement autonomes jamais fabriqués, il semble donc que cette explosion dans cette industrie va avoir des effets très intéressants dans d’autres domaines tels que la biologie ou la paléontologie.

Si l’hiver de l’IA ne l’arrête pas, il est possible qu’à l’avenir nous découvrions des technologies très intéressantes basées sur des animaux éteints.

Pour résumer, nous trouvons ce qui suit :