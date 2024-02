Les lunes de Saturne ont été photographiées et les images sont incroyables

Bien que les anneaux de Saturne soient ce qui attire le plus l’attention sur la planète, force est de constater que ses lunes sont également impressionnantes. Et ces photographies en témoignent!

Lorsque l’on pense à Saturne, on pense à une planète entourée d’anneaux colossaux et distinctifs. Cependant, en plus de cela, l’espace autour de Saturne est rempli de lunes. Jusqu’à présent, 156 ont été découvertes, et elles ont été les protagonistes de certaines photographies impressionnantes, prises par la sonde Cassini, qui a étudié Saturne et ses satellites de 2004 à 2017.

Bien que la mission de Cassini se soit terminée il y a plusieurs années, elle a laissé derrière elle un vaste catalogue de photographies. Certaines des plus impressionnantes ne se concentrent pas sur Saturne, mais mettent plutôt en évidence les anneaux qui l’entourent et les lunes proches.

En réalité, si vous ne saviez pas que vous regardez une photographie réelle émise à plus d’un milliard de kilomètres de la Terre, vous pourriez penser que vous regardez des œuvres de science-fiction.

Dans cette image, par exemple, il y a quatre lunes de Saturne:

Au loin, derrière les anneaux, se trouve la lune nébuleuse Titan, l’une des plus fascinantes du système solaire. C’est la seule lune connue pour posséder une atmosphère épaisse, en dessous de laquelle se trouvent des lacs de méthane liquide qui peuvent contenir des bulles de molécules organiques. En dessous de cela, caché sous la croûte de Titan, les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir un océan mondial d’eau et d’ammoniac.

Devant Titan flotte la lune Dione, avec une surface marquée par des falaises brillantes créées par la fracture tectonique de sa croûte glacée, qui est soupçonnée de cacher son propre océan d’eau salée.

Les deux autres lunes sont beaucoup plus petites. À l’extrême droite orbite Pandora, juste en dehors de l’anneau F, l’une des deux petites lunes bergères qui aident à guider et à donner forme à l’anneau fin et discret le plus extérieur du vaste système.

À gauche, à l’intérieur du système d’anneaux, nous voyons une lacune. C’est là que se trouve la division d’Encke, qui sépare l’anneau A de Saturne, et qui a été sculptée par Pan, la lune intérieure de Saturne, un petit morceau de roche qui ressemble à un ravioli.

Au-dessus, il y a la « photo de famille » qui, de gauche à droite, capture Janus, Pandora, Enceladus, Mimas et Rhea, avec le bord des anneaux de Saturne s’étendant au milieu.

Cette photographie des lunes de Saturne montre Titan derrière les anneaux, avec son atmosphère brumeuse brillant sous la lumière du soleil qui la traverse. Devant flotte Enceladus, l’un des corps extraterrestres du système solaire ayant le plus de chances d’abriter une vie, cachée dans l’océan qui se cache sous sa coquille glacée.