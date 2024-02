Tu as déjà vu « La piscine », maintenant découvre tous ces faits intéressants qui ont entouré son tournage

L’eau n’est pas l’élément le plus facile

Affiche de La piscine (Night Swim)

Ce vendredi 9 février, La piscine est sortie dans les cinémas du monde entier, connue internationalement sous un nom beaucoup plus suggestif : Night Swim. Il s’agit du dernier film du studio spécialisé dans les films d’horreur à petit budget, Blumhouse, qui sortira bientôt Imaginary, également avec la prétention de nous faire passer un mauvais moment.

Avec Wyatt Russell, Amélie Hoeferle, Gavin Warren et le nominé aux Oscars Kerry Condon en tête d’affiche, le film réalisé par Bryce McGuire (Baghead) n’a pas été exempt de difficultés lors de son tournage, car tout ce qui implique de grandes quantités d’eau, même dans une piscine, est toujours un défi pour le tournage.

L’histoire suit Ray Waller, un ancien joueur de baseball atteint d’une maladie dégénérative, qui déménage avec sa femme et ses enfants dans une nouvelle maison à la recherche d’un nouveau départ. Cependant, le sombre passé du lieu déclenche des événements terrifiants qui mettent en danger la santé mentale et la sécurité de la famille. Alors qu’ils luttent pour survivre, ils découvrent des liens perturbants entre la maladie de Ray, les secrets de la maison et une présence malveillante qui les menace tous.

Curiosités de La piscine

Le réalisateur Bryce McGuire a été confronté à un défi monumental en créant la piscine mortelle pour la famille Waller dans son thriller d’horreur et de mystère. Initialement prévue pour être construite dans un studio à Hollywood, l’hiver exceptionnellement pluvieux de fin 2022 et début 2023 dans la région a modifié le cours du tournage, obligeant l’équipe de production à chercher longuement des jardins arrière dans toute la Californie du Sud. Finalement, ils ont trouvé exactement ce qu’ils voulaient à Altadena.

Bien que certaines scènes aient été tournées dans une piscine olympique à Chatsworth, La piscine a été principalement filmée dans de l’eau réelle, sans effets numériques pour simuler l’immersion sous l’eau. Le directeur de la photographie Charlie Sarroff a utilisé des objectifs plus larges pour créer l’illusion d’une piscine aussi spacieuse qu’un océan pendant les moments de tension.

Pour les scènes sous l’eau, l’équipe a collaboré avec des spécialistes renommés tels que le directeur de la photographie Ian Takahashi et le coordinateur de cascades Mark Rayner. Le tournage dans l’eau a présenté des défis logistiques et de sécurité uniques, de la maintien de la clarté de l’eau à la garantie d’une respiration sûre pour les acteurs.