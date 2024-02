Éruption en Islande, le magma sous la ville de Grindavik s’est déplacé à une vitesse effrayante

Un groupe de recherche international a calculé l’ampleur impressionnante du flux de magma sous la ville de Grindavik en Islande, avant les éruptions dévastatrices qui ont frappé la péninsule de Reykjanes au cours des deux derniers mois. La lave se déplaçait à une vitesse monstrueuse, occupant l’espace de trois piscines olympiques chaque seconde.

Le flux de magma sous la ville islandaise de Grindavík, frappée par une éruption volcanique dévastatrice, s’est propagé à une vitesse monstrueuse à travers une structure souterraine (techniquement appelée un dyke) longue de 15 kilomètres. En novembre 2023, lorsque la zone a été évacuée, selon les scientifiques, ce flux atteignait un débit de 7 400 mètres cubes par seconde. Pour faire une comparaison, chaque seconde, la lave « vomitée » des entrailles de la Terre était capable de remplir trois piscines olympiques. Il n’est pas surprenant qu’à la fin, la lave du volcan Fagradalsfjall ait réussi à atteindre la surface, provoquant trois éruptions significatives en l’espace de quelques mois.

La première s’est produite dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023, donnant naissance à une série spectaculaire de fontaines de lave le long d’une fissure de 4 kilomètres entre Sýlingarfell et Hagafell. Cet événement initial de la crise en cours, largement annoncé par les experts, n’a pas directement touché la ville de Grindavík, déjà ravagée par l’intense essaim sismique causé par l’activité volcanique. Les premières maisons et routes ont été englouties par la lave lors de la deuxième éruption, qui s’est produite peu avant 8 heures le 14 janvier 2024. La lave a jailli de deux fissures dans le sol, à quelques mètres du centre habité, et a commencé à l’envahir, détruisant tout sur son passage.

La troisième éruption, comme indiqué dans le Liveblog de la chaîne de télévision islandaise RUV, s’est produite vers 6 heures du matin le jeudi 8 février, au nord-est de Sýlingarfell. La lave, jaillissant de fontaines atteignant 80 mètres de haut, a atteint le conduit d’eau chaude Njarðvíkuræð relié à la centrale géothermique HS Orka, provoquant des dégâts et privant les habitants de Svartsengi et Njarðvíkur de chauffage. D’autres interruptions se produisent à Innri-Njarðvík, Sandgerði et Vogar.

Sur la péninsule de Reykjanes en Islande, où se trouve Grindavik, une situation d’urgence est clairement vécue et se poursuivra tant que l’activité volcanique ne se sera pas complètement arrêtée. En attendant, l’État islandais a offert d’acheter les maisons des résidents de la ville détruite, dont l’avenir reste incertain. En attendant, un nuage de cendres et de vapeurs volcaniques d’une hauteur de 3 kilomètres, lié à la dernière éruption, a recouvert Grindavik de téphra, l’ensemble de matériaux pyroclastiques libérés par l’activité volcanique.

Ce qui est impressionnant, comme mentionné précédemment, c’est l’ampleur du flux de magma enregistré sous la ville avant l’éruption de décembre, qui était d’environ 7 400 mètres cubes par seconde. Ce chiffre a été calculé par les scientifiques de l’Office météorologique islandais de Reykjavik, qui ont collaboré étroitement avec leurs collègues du Centre volcanologique nordique – Institut et Faculté des Sciences de la Terre de l’Université d’Islande, du COMET de l’Université de Leeds (Royaume-Unis) et d’autres instituts. Comme spécifié dans l’étude récemment publiée, il s’agit d’une valeur « deux ou trois ordres de grandeur plus élevée que les éruptions de 2021, 2022 et 2023 dans la zone voisine de Fagradalsfjall ».

Il s’agit de l’un des débits les plus rapides jamais enregistrés, surpassant ceux des événements de Bárðarbunga en 2014-2015 et de la rift de Krafla entre 1975 et 1984. Selon les experts, il est comparable au « taux moyen d’éruption déduit des 12 premiers jours de l’énorme éruption du Laki qui a eu lieu entre 1783 et 1784, lorsque 14,7 kilomètres cubes ont été émis au total, sur une période de neuf mois ». Selon les experts, ces vitesses de flux si élevées représentent « un grave risque potentiel d’intrusions à fort débit se propageant à la surface et se transformant en éruptions ». Les détails de la recherche intitulée « Fracturing and tectonic stress drives ultrarapid magma flow into dikes » ont été publiés dans le prestigieux journal Science.