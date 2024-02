Alzheimer, le début et la fin des menstruations peuvent influencer le risque de tomber malade

Une équipe de recherche britannique a déterminé que le début et la fin des menstruations peuvent influencer le risque de développer la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Voici pourquoi.

Chez les femmes, le risque de développer la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence, peut être lié au début et à la fin des menstruations. Plus précisément, avec l’intervalle de temps entre les premières règles (menarche) et la fin de la période de fertilité (ménopause). Une nouvelle étude a en effet déterminé que les femmes ayant une durée de menstruations plus longue présentaient un risque sensiblement réduit – jusqu’à environ 30 pour cent – de développer une démence par communiqué à celles ayant une période de fertilité plus courte, en raison d’une ménarche à un âge plus avancé ou d’une ménopause précoce.

< p> Selon les auteurs de l’étude, cela serait lié à la période d’exposition aux œstrogènes, en particulier à l’estradiol, l’hormone sexuelle féminine principale. En termes simples, ces hormones offriraient une certaine protection contre la démence, donc plus la période de fertilité – et donc l’exposition aux hormones – chez les femmes est longue, plus le risque de développer la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, des pathologies neurodégénératives liées au déclin cognitif, à la perte de mémoire, aux difficultés de langage et d’orientation, etc. À cet égard, il est intéressant de noter que les femmes sont principalement touchées par la démence (60 pour cent) ; le rôle des hormones sexuelles féminines pourrait également expliquer cette différence.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de la Division de psychiatrie de l’University College de Londres (UCL), qui ont travaillé en étroite collaboration avec leurs collègues du Département de médecine générale et de santé de la population (LM), a déterminé que le début et la fin des menstruations pouvaient influencer le risque de développer la maladie d’Alzheimer (et d’autres formes de démence). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Hee Kyung Park, sont parvenus à ces conclusions après avoir mené l’analyse la plus approfondie consacrée à la recherche d’une corrélation entre la durée de la période de fertilité et le risque de démence chez les femmes. Pour cette étude, ils ont utilisé les données de plus de 270 000 femmes contenues dans la base de données de la Biobanque du Royaume-Unis (UK Biobank).

En croisant les données, il est apparu qu’une exposition prolongée aux œstrogènes était associée à un risque moindre de démence. Plus précisément, les femmes exposées aux hormones sexuelles entre 38 et 42 ans (plus longtemps) avaient un risque réduit de 28 pour cent par communiqué à celles ayant une période de fertilité plus courte. De plus, les femmes ayant atteint la ménopause à un âge plus avancé (50-52 ans) présentaient un risque réduit de 24 pour cent par communiqué à celles l’ayant atteinte à 45 ans ou moins. Il a également été constaté qu’une ménarche tardive, à l’âge de 15 ans ou plus, était associée à un risque accru de 12 pour cent de développer une démence par communiqué aux filles ayant eu leurs premières règles à l’âge de 12 ans ou moins.

Il est intéressant de noter que même l’interruption de la fertilité en raison d’une intervention chirurgicale – par exemple une hystérectomie ou une ovariectomie en raison d’une tumeur bénigne – était associée à un risque supérieur de démence par communiqué à celles qui n’avaient pas d’antécédents de telles interventions. En particulier, l’augmentation constatée par le professeur Park et ses collègues était de 8 pour cent (le risque diminuait si l’intervention était réalisée à un âge plus avancé). Tous ces résultats suggèrent qu’une exposition prolongée aux œstrogènes peut réellement constituer un « bouclier » contre la démence, favorisant un vieillissement cérébral de meilleure qualité.

Il convient de souligner que l’étude britannique était une « simple » étude d’association qui ne prouve aucune relation de cause à effet, bien que les résultats soient statistiquement significatifs. Pour confirmer cette corrélation entre les œstrogènes et le risque de développer la maladie d’Alzheimer, des études beaucoup plus vastes et approfondies devront être menées. Malgré la nécessité de recherches supplémentaires, les scientifiques soulignent que la chirurgie reproductive à un jeune âge, qui peut anticiper la fin de la période de fertilité chez les femmes, devrait être considérée comme un facteur de risque pour le développement de la démence. Les détails de l’étude « The Effects of Estrogen on the Risk of Developing Dementia: A Cohort Study Using the UK Biobank Data » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée American Journal of Geriatric Psychiatry.