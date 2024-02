Marre des spams sur WhatsApp ? La solution peut être utilisée directement dans les notifications

Nous sommes de plus en plus exposés aux spams et aux tentatives d’attaques, et WhatsApp n’est pas à l’abri de ces problèmes. Ce service tente de contrôler ces situations, mais il semble impossible de limiter leur occurrence. Avec la création de certains outils, quelque chose de nouveau est apparu, qui nous permettra d’éliminer le spam directement dans les notifications WhatsApp.

WhatsApp dispose de nouvelles protections contre le phishing

Étant l’une des applications de communication les plus utilisées au monde, WhatsApp a un côté légèrement positif pour les utilisateurs. Ces derniers sont exposés et accessibles aux attaques de phishing, qui ne sont pas toujours simples à détecter, comme nous l’avons vu dans les cas les plus récents.

Pour aider les utilisateurs à ne pas être aussi exposés, WhatsApp a créé des outils essentiels pour prévenir ces attaques et spams. Ainsi, nous pouvons bloquer les utilisateurs et les numéros de téléphone, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus interagir avec les utilisateurs.

La nouvelle fonctionnalité améliore encore ces outils et les rend plus accessibles à l’utilisateur. Nous parlons de la possibilité d’avoir l’une des options les plus populaires en matière de spam et de phishing directement dans les notifications. Il s’agit bien entendu de la possibilité de bloquer un numéro, directement dans les notifications.

Bloquez le spam directement dans les notifications

Cette nouvelle option n’apparaîtra pas dans tous les messages reçus et dans les notifications. Seuls ceux qui répondent aux caractéristiques typiques d’un message de spam ou de phishing auront la nouvelle option de blocage. Développez simplement les actions rapides sur l’écran de verrouillage et cliquez sur l’option Bloquer, à côté du bouton Répondre.

WhatsApp peut afficher un message secondaire pour signaler le contact. Appuyez simplement sur la case à cocher Signaler le contact et cliquez sur Bloquer pour confirmer votre action. Les cinq derniers messages de l’expéditeur seront partagés avec WhatsApp pour alimenter son système de détection de spam.

Comme ce système de blocage de contacts est disponible sur l’écran de verrouillage, il l’est également dans la zone de notifications. De cette façon, vous pouvez économiser du temps et des efforts, en n’ayant pas besoin d’ouvrir WhatsApp et d’effectuer ce processus dans l’application.