Il y a une raison scientifique pour laquelle tu ne réussis plus à te débarrasser des chansons de Sanremo

On les appelle « earworms » et ce sont ces morceaux de musique, avec ou sans paroles, capables de s’insinuer dans la tête des gens, indépendamment de leurs goûts musicaux. C’est un phénomène scientifique qui active un mécanisme psychologique bien précis, mais pour y parvenir, les chansons doivent présenter des caractéristiques spécifiques.

« Cinq téléphones dans la tenue dorée ». Si vous avez automatiquement continué la phrase en chantonnant : « Baby non richiamerò », sachez que le talent de Mahmood sur la scène de l’Ariston n’est pas la seule raison pour laquelle vous l’avez fait. De « Tuta gold » à « Un ragazzo una ragazza » des The Kolors en passant par « Sinceramente » d’Annalisa, le Festival de Sanremo n’est pas encore terminé et certains des morceaux en compétition sont devenus des tubes impossibles à ne pas fredonner. En réalité, il existe une raison scientifique capable de nous expliquer pourquoi : le phénomène par lequel un certain refrain musical ou même un simple jingle publicitaire reste gravé dans notre esprit et ne s’en va plus est connu depuis des siècles et répond à un mécanisme cérébral, dont l’existence est désormais scientifiquement documentée.

Les experts et chercheurs les appellent « earworms », nous, personnes ordinaires, les appelons simplement des « tubes ». Parfois, nous les aimons, mais souvent, nous finissons par ne plus les supporter. Combien de fois, en les chantonnant involontairement, avons-nous dit fatigués : « Cette chanson est une obsession, elle ne partira jamais de ma tête ». Après tout, le nom lui-même le dit : le mot anglais « earworm » est une traduction de l’allemand « ohrwurm » et indique littéralement « ver dans l’oreille ». C’est en 1979 que le psychiatre allemand Cornelius Eckert a utilisé ce terme pour décrire une chanson très accrocheuse pour la première fois. Le choix de ce mot n’est pas anodin : « ohrwurm » en allemand est en réalité le nom de cet insecte, communément appelé « forficule », qui selon une ancienne légende populaire (bien sûr fausse) serait capable de se faufiler dans le cerveau par l’oreille.

Qu’est-ce qu’un earworm

Plus que de l’ouïe, le phénomène selon lequel certaines séquences musicales – le mécanisme se déclenche même en l’absence de paroles – restent collées à nous dépend de mécanismes qui concernent le fonctionnement du cerveau. Les chercheurs qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont commencé à s’y intéresser les ont également appelés « agents musicaux cognitivement infectieux » ou « répétition d’images musicales ». En d’autres termes, ceux qui ont étudié les tubes conviennent que le phénomène est cognitif. La partie la plus difficile est cependant de comprendre les causes de ce phénomène.

Pourquoi une chanson reste-t-elle dans notre tête?

Les exemples sont infinis, au point que certains font partie de l’imaginaire collectif de générations entières, à travers les génériques de dessins animés et les publicités. Et si cela ne suffisait pas, le fait que les tubes soient des phénomènes universels devient évident chaque été lorsque nous chantons tous la chanson du moment. Est-ce que nous les aimons ? Pas forcément, et pourtant, ils sont là, dans notre tête, impossible à enlever.

Selon l’hypothèse la plus accréditée scientifiquement, une séquence musicale serait capable de s’insinuer dans notre cerveau lorsque celle-ci parvient à activer le cortex auditif gauche du cerveau, la partie directement liée à l’ouïe. Il y a peu d’études sur les causes cognitives des earworms, mais certains chercheurs ont classé ce phénomène comme une intrusion indésirable, qui dans certains cas peut être assimilée à une forme de trouble obsessionnel compulsif.

Comment une mélodie devient-elle obsessionnelle?

Pratiquement personne n’est immunisé contre la capacité des earworms à pénétrer l’esprit humain. Il y a quelques années, un étudiant de l’Université de Cambridge, Sean Bennet, a interrogé 4 000 personnes de tous âges (entre 17 et 71 ans) aux quatre coins du monde et a découvert que le phénomène touchait 98,2% des personnes. Mais quelles sont les caractéristiques qu’un refrain doit posséder pour entrer dans l’esprit des gens ? La recette parfaite n’existe pas, mais en 2003, James Kellarsi, professeur de marketing à l’Université de Cincinnati, a identifié certains facteurs qui pourraient transformer une chanson en un earworm :

Répétitivité de certaines structures musicales, comme les refrains

Simplicité musicale

Incohérence entre les paroles et la musique

Incohérence entre le rythme et la métrique

Les experts en marketing ont toujours cherché à exploiter les earworms pour créer des campagnes publicitaires à succès, susceptibles de s’imprégner dans l’esprit des gens. Le mécanisme est clair : exploiter la musique pour pénétrer l’esprit et diffuser le nom de la marque ou du produit à vendre. Qui ne se souvient pas de la publicité pour les cornets Algida sur les notes de « Buon viaggio » de Cremonini ? Ou, pour donner un exemple de quelques années auparavant, qui n’a jamais fredonné le jingle de Pompea réécrit sur les notes de « Ma la notte no ! » de Renzo Arbore : « Che stress, che stress, che stress tutto il giorno…ma Pompea No! ». En tout cas, la raison – ou la faute – n’est certainement pas la beauté de la composition musicale, mais le succès de l’effet earworm.