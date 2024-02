Comment ajouter des raccourcis d’application au menu Air Command sur le Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung est le produit phare haut de gamme de la marque. Avec l’appareil qui approche d’un mois depuis son lancement et les personnes qui l’achètent, il y a un tas de choses intéressantes que le S24 Ultra a dans ses manches.

Une des choses les plus intéressantes à propos du S24 Ultra est son S Pen. Seuls les modèles Fold et Ultra de Samsung sont livrés avec le S Pen et prennent également en charge le S Pen.

Saviez-vous que vous pouvez utiliser le S Pen pour effectuer diverses fonctions immédiatement sans avoir à chercher une application ? Oui, grâce à la fonction Air Commands pour le S24 Ultra, vous pouvez accomplir des tâches rapidement.

Vous voulez savoir comment faire ? Voici notre guide détaillé.

Comment ajouter plus d’applications au menu Air Command

Si vous êtes un utilisateur du dispositif Galaxy Ultra pour la première fois, sachez que les commandes aériennes étaient disponibles sur toutes les anciennes séries Note ainsi que sur les modèles Ultra du S21 Ultra.

Ce menu Air Command peut être accédé en retirant le S Pen puis en tapant le S Pen sur l’icône flottante du stylo au bord de l’écran.

Lorsque vous tapez sur l’icône avec le S Pen, de nombreux raccourcis d’applications s’affichent pour y accéder instantanément. Alors, voyons comment vous pouvez ajouter plus de raccourcis au menu Air Command.

Ajout de plus d’applications au menu Air Command

Avant de nous plonger dans les étapes pour ajouter davantage de raccourcis d’applications au menu Air Command sur le S24 Ultra, examinons d’abord quels raccourcis ont été ajoutés par défaut au menu.

Créer une note

Afficher toutes les notes

Sélection intelligente

Écriture à l’écran

PenUp

Voilà, ce sont les raccourcis prédéfinis que vous obtenez en utilisant l’Air Command sur le Galaxy S24 Ultra. Désormais, regardons les étapes que vous devez suivre pour ajouter davantage de raccourcis à ce menu.

Tout d’abord, retirez le S Pen et appuyez sur la bulle du stylo flottant au bord de votre écran. Lorsque vous appuyez sur l’icône, un menu apparaîtra. Désormais, appuyez sur l’option Ajouter à la fin du menu. Une page de raccourcis s’ouvrira maintenant sur votre appareil. Il vous suffit de toucher les raccourcis que vous souhaitez et ils seront ajoutés au menu Air Command. Vous pouvez ajouter autant d’applications que vous le souhaitez. Pour supprimer l’application du menu, il vous suffit de toucher l’icône de mise en évidence à droite de l’écran.

Toutefois, il est préférable d’ajouter des applications que vous utiliserez régulièrement avec votre S Pen. Encombrer le menu avec trop d’applications n’est tout simplement pas idéal.

Changer le style du menu de l’Air Command

Sur le Galaxy S24 Ultra, vous pouvez choisir le type de style de menu que vous souhaitez pour le menu Air Command. Par défaut, le paramètre de style standard est sélectionné. Voici comment vous pouvez changer le style du menu.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy S24 Ultra. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Fonctionnalités supplémentaires. Désormais, appuyez sur le menu S Pen. Appuyez sur Air Command. Vous pouvez maintenant simplement appuyer sur le style de menu que vous souhaitez. Choisissez de rester en mode standard ou appuyez sur Menu compact pour obtenir un menu agréable et simple sur votre écran. De plus, vous pouvez également ajouter des raccourcis sur la page ainsi que deux paramètres pour le bouton ou l’icône flottante du S Pen.

Notre avis

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez accéder au menu Air Commands ainsi que la possibilité de personnaliser le menu Air Command sur votre Galaxy S24 Ultra. Avec le menu Air Command, vous pouvez facilement accomplir toutes les tâches que vous souhaitez sans perdre de temps.

Donc, en tant qu’utilisateur du S24 Ultra, seriez-vous quelqu’un qui utilise le menu Air Command ? Si oui, quelles applications ajouteriez-vous au menu ? Partagez-les ainsi que vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

