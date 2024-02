Une équipe de recherche internationale a découvert une association entre l’utilisation de citrate de sildénafil (Viagra) et la réduction du risque de maladie d’Alzheimer. Les résultats, très prometteurs, devront être confirmés par des études supplémentaires incluant également les femmes.

Selon une nouvelle étude, les médicaments contre la dysfonction érectile tels que le citrate de sildénafil, mieux connu sous le nom commercial de Viagra, pourraient réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde. Ce n’est pas la première fois que les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5) – la classe de médicaments à laquelle appartient le Viagra – sont associés à la réduction du risque de neurodégénération et du déclin cognitif qui en découle, notamment dans des expériences menées sur des modèles animaux, mais leur efficacité chez l’être humain est encore peu claire. L’étude Drug Repurusing for Effective Alzheimer’s Medicines (DREAM) menée par des scientifiques des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, par exemple, a révélé que ces médicaments pourraient ne pas être adaptés au traitement de la démence, tandis que des recherches menées par le Genomic Medicine Institute – Lerner Research Institute, relevant de la prestigieuse Cleveland Clinic et basées sur des analyses pharmacoépidémiologiques, sont parvenues à la conclusion opposée.

La nouvelle étude semble donner raison aux chercheurs de la Cleveland Clinic, en mettant en évidence un bouclier potentiel contre la maladie d’Alzheimer chez ceux qui prennent du Viagra, un médicament produit par Pfizer. Plus spécifiquement, le risque de développer une démence serait réduit d’environ 20% par communiqué à ceux qui ne prennent pas la célèbre « pilule bleue » de l’amour. Il convient de souligner qu’il s’agissait d’une « simple » étude d’observation, c’est-à-dire qu’elle ne met pas en évidence de liens de cause à effet, mais les résultats sont statistiquement significatifs et d’un intérêt certain dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, qui touche actuellement environ 40 millions de personnes dans le monde (selon les données de l’Organisation mondiale de la santé – OMS). Ce chiffre devrait tripler d’ici 2050 selon les estimations, ce qui aurait un impact sanitaire, social et économique catastrophique compte tenu des caractéristiques de la maladie.

L’étude a été menée par une équipe internationale dirigée par des scientifiques de la School of Pharmacy de l’University College de Londres (Royaume-Unis), qui ont collaboré étroitement avec leurs collègues du NHS Foundation Trust, du Department of Pharmacy Practice et de l’Université Imam Abdulrahman Bin Faisal (Arabie saoudite). Les chercheurs, coordonnés par le Dr Ruth Brauer, professeure à l’University College de Londres, au sein du Centre de recherche et d’éducation en optimisation des médicaments, ont tiré leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données des dossiers médicaux électroniques – contenues dans la base de données IQVIA Medical Research Data UK – d’environ 270 000 hommes, tous âgés de 40 ans ou plus et ayant reçu un diagnostic de dysfonction érectile entre 2000 et 2017. L’âge moyen était de 59 ans.

Parmi eux, 55% avaient reçu des prescriptions d’inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), tels que le citrate de sildénafil mentionné précédemment, le tadalafil et le vardénafil – des principes actifs similaires -, tandis que les 45% restants n’en avaient pas reçu. La professeure Brauer et ses collègues ont comparé les deux cohortes et ont vérifié l’apparition de symptômes d’Alzheimer, tels que le déclin cognitif. L’analyse statistique a exclu tous les patients « ayant déjà reçu un diagnostic de démence, de détérioration cognitive, de confusion ou de prescription pour des symptômes de démence », comme indiqué dans le résumé de l’étude.

Pendant la période de suivi, d’un peu plus de 5 ans, parmi les 270 000 participants, on a enregistré 1 119 cas d’Alzheimer, dont 749 dans le groupe ayant pris des médicaments contre la dysfonction érectile (soit un taux de 8,1 cas pour 10 000 personnes-années) et 370 dans le groupe sans médicament (soit 9,7 cas pour 10 000 personnes-années). En tenant compte des facteurs de risque connus pour la maladie d’Alzheimer tels que l’âge, la consommation d’alcool, le tabagisme, entre autres, les chercheurs sont parvenus à la conclusion que ceux qui prenaient du Viagra avaient 18% de moins de risques de développer une démence par communiqué aux autres. Plus les prescriptions étaient nombreuses au cours des 5 années, plus le facteur de protection contre Alzheimer était élevé. « Ces résultats sont encourageants et justifient des recherches supplémentaires », explique le Dr Brauer dans un communiqué de presse.

Comme mentionné, il s’agissait d’une étude d’observation, il est donc nécessaire d’effectuer une étude randomisée, contrôlée par placebo et en double aveugle pour démontrer que le Viagra peut réellement réduire le risque d’Alzheimer. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats, en savoir plus sur les avantages potentiels et les mécanismes de ces médicaments, et examiner le dosage optimal. Une étude randomisée et contrôlée avec des participants masculins et féminins est justifiée pour déterminer si ces résultats s’appliqueraient également aux femmes », ajoute le Dr Brauer. Les détails de la recherche intitulée « Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Men With Erectile Dysfunction and the Risk of Alzheimer Disease » ont été publiés dans la revue scientifique Neurology.