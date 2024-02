Applications d’urgence : rentrer en toute sécurité grâce au smartphone

Après le travail, aller faire un jogging quand il fait déjà sombre, ou rentrer à pied chez soi la nuit. Les femmes et les personnes âgées se sentent souvent en insécurité dans de telles situations. Le smartphone peut vous aider ici, avec des applications d’urgence ou un accompagnement numérique sur le chemin du retour.

Contenu:

Suivi de localisation par des amis et de la famille

Accompagnement sur le chemin du retour avec des moyens simples

Applications d’urgence

Life360

iSharing

KommGutHeim

SafeNow

Limites des applications d’urgence

Applications d’accompagnement sur le chemin du retour jusqu’à ce que vous soyez chez vous

En plus de la ligne téléphonique d’accompagnement sur le chemin du retour, où des bénévoles vous parlent au téléphone pendant que vous êtes en route la nuit, il existe également des applications qui sont avec vous numériquement.

La plupart des applications reposent sur le fait que des amis ou des membres de la famille acceptent de vous suivre sur une carte jusqu’à ce que vous arriviez chez vous en sécurité. Mais que faire si vous êtes un travailleur posté qui rentre régulièrement à pied chez lui à 4 heures du matin ? Malheureusement, il n’y a actuellement pas de solution en Allemagne. Il y avait des solutions pour cela, mais elles ont toutes été abandonnées.

De 2016 à 2022, il y avait l’application d’urgence Wayguard, d’Axa et de la police de Cologne, qui n’est cependant plus disponible. Avec Wayguard, vous pouviez même vous faire suivre gratuitement par un employé (qui était en contact avec la police) sur son chemin. L’application Vivatar a également apparemment disparu discrètement du marché, mais dans sa version premium, il était possible de se faire accompagner par un employé.

Applications de sécurité et d’accompagnement sur le chemin du retour. Image : Open AI Image Generator

Suivi de localisation par des amis et de la famille

Le choix d’applications est vaste, le concept est toujours similaire : vous partagez votre position avec une personne ou un groupe de personnes de confiance afin qu’ils puissent vous suivre sur une carte.

C’est une bonne option pour de nombreux cas d’utilisation. Que ce soit pour rentrer chez soi après une longue soirée avec des amis ou si vous vous sentez en insécurité dans une ville étrangère : tant que vos amis ou votre famille sont prêts à garder un œil sur leur smartphone, vous êtes bien accompagné.

Accompagnement sur le chemin du retour avec des moyens simples

Pour la fonction de base – le partage de position avec une autre personne – vous n’avez même pas besoin d’une application. En tant qu’utilisateur Android, vous pouvez partager votre position en direct avec une autre personne via Google Maps, mais cela n’a pas fonctionné aussi bien que prévu lors de mes tests. Lorsque je voulais accompagner un ami numériquement, sa position se figeait souvent. Et dès que je passais à une autre application, sa position n’était souvent plus visible lorsque je revenais à Google Maps, ce qui signifiait que je devais rechercher à nouveau et cliquer sur le lien de partage.

Le partage de position avec Apple Maps fonctionnait de manière plus fiable, mais bien sûr uniquement dans l’univers Apple.

Suivi de localisation avec Apple Maps

Suivi de localisation avec Google Maps

Recommandations d’applications d’urgence

Si vous êtes un utilisateur occasionnel qui souhaite juste une accompagnement sur le chemin du retour de temps en temps, Glympse est un bon choix. Car pour cela, l’autre personne n’a pas besoin d’une application ou d’une inscription. Vous pouvez simplement envoyer le lien et être suivi en direct, ce qui en réalité une offre très accessible. De plus, le suivi de localisation fonctionne également dans un navigateur – il n’est donc même pas nécessaire d’avoir un smartphone pour cela. Vous pouvez également partager temporairement votre position via WhatsApp.

Il existe également des applications spécialisées. J’ai testé « KommGutHeim », « Life360 », « iSharing » et « SafeNow ». Pour le dire tout de suite : les gagnants sont KommGutHeim et SafeNow.

Les fonctionnalités sont très similaires dans toutes les applications, mais certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’avec un abonnement premium.

Dans toutes les applications, vous ajoutez des amis ou des parents et vous pouvez ensuite les informer depuis l’application si vous souhaitez être accompagné. Toutes les applications ont également un bouton d’urgence, qui, une fois activé, informe les amis dans l’application et parfois d’autres contacts en dehors de l’application.

Application d’urgence 1: Life360

Notre début est cahoteux, car pour utiliser l’application, je dois fournir mon numéro de téléphone portable et mon adresse e-mail, ainsi que donner mon accord pour l’utilisation et l’analyse de mes données – ainsi que pour leur transmission à des partenaires. Cela ne me plaît pas du tout, surtout pour une application qui suit ma position, connaît mes amis et ma famille et à qui je dis où je vis et travaille. Dans le reste du processus d’inscription, l’accès aux capteurs de mouvement et au Bluetooth est également demandé.

Ce que j’aime, en revanche, c’est que toutes les fonctionnalités importantes sont disponibles même sans premium. L’alarme fonctionne de manière fiable et vous pouvez ajouter d’autres contacts d’urgence en dehors de l’application. Vous pouvez également créer des lieux et être informé lorsque d’autres personnes de votre groupe arrivent ou quittent cet endroit. Cela fonctionne plutôt bien – mais je n’ai pas pu découvrir comment m’y opposer.

Ainsi, si chacun de mon « cercle » peut être informé à tout moment du moment où je quitte ma maison, à quelle fréquence je vais faire des courses et quels amis je visite actuellement, cela va trop loin à mon goût.

Il peut y avoir des scénarios dans lesquels cette gamme de fonctions convient. Mais si vous voulez simplement être accompagné sur le chemin du retour, mais que vous ne voulez pas que les personnes de votre cercle puissent toujours vérifier où vous vous trouvez, cette application n’est pas faite pour vous.

Les amis sont toujours affichés sur la carte

Life 360 vous informe lorsque un ami arrive ou quitte un lieu

Application d’urgence 2: iSharing

iSharing veut également avoir votre numéro de téléphone portable et votre adresse e-mail, ainsi que votre date de naissance et l’accès au « suivi d’activité ». Cependant, l’accès au carnet d’adresses reste facultatif.

Tout comme avec Life360, vous pouvez toujours accéder à la position de vos amis avec iSharing et être informé lorsqu’ils entrent ou sortent de lieux spécifiques. Vous pouvez désactiver cela pour chaque personne, mais alors l’application n’a plus de sens car elle ne transmet même pas l’alarme d’urgence.

Un autre inconvénient d’iSharing est la consommation énorme de la batterie.

La consommation de batterie d’iSharing est énorme

La notification de lieu avec iSharing

Application d’urgence 3: KommGutHeim

Avec KommGutHeim, vous ajoutez également des amis et/ou des parents – mais ceux-ci ne peuvent pas voir en permanence votre position, seulement lorsque vous commencez à être accompagné sur le chemin du retour. C’est non seulement bon pour la batterie, mais aussi pour votre vie privée – et c’est ce qui fait de KommGutHeim le gagnant pour moi.

Dans cette application également, vous pouvez déclencher une alarme. Si vous êtes en train d’être accompagné activement, les accompagnateurs reçoivent une notification push. Les contacts d’urgence en dehors de l’application ne peuvent cependant être informés que par e-mail sans premium, ce qui n’a pas fonctionné lors de mon test et qui pose des questions conceptuelles. Un autre point critique est que l’application joue des sirènes bruyantes pour la personne en détresse, ce qui n’est évidemment pas approprié dans toutes les situations. Il convient cependant de mentionner positivement que vous avez un accès rapide aux numéros d’urgence locaux.

Accompagnement sur le chemin du retour par application avec KommGutHeim

L’alarme de KommGutHeim

Application d’urgence 4: SafeNow

SafeNow est vraiment, dans le sens strict du terme, une application d’urgence. Ici aussi, vous créez vos groupes, mais SafeNow offre un peu plus. Si vous vous trouvez dans des zones sûres comme les gares, le personnel de sécurité sur place est également informé.

Dans cette application, vous ne démarrez pas de trajet, mais vous maintenez le bouton d’alarme enfoncé. Lorsque vous le relâchez, l’alarme est déclenchée automatiquement. Cela fonctionne également mieux que dans les autres applications. Parce que votre téléphone reste silencieux, tandis que les téléphones de vos aides émettent des sirènes bruyantes. Si vous l’avez autorisé, ils peuvent outrepasser votre mode « Ne pas déranger ».

Si vous voulez donc informer d’autres personnes en cas d’urgence, SafeNow me semble être la solution la plus réfléchie de loin.

Compte à rebours de SafeNow

L’alarme de SafeNow vous réveille même la nuit

Les limites des applications d’urgence

Vous vous faites accompagner sur le chemin du retour par des amis grâce à une application d’urgence et vous vous retrouvez soudain menacé. Vous déclenchez immédiatement l’alarme et vos amis savent que vous êtes en danger et où vous vous trouvez.

Et ensuite ?

Si vous n’êtes pas juste à côté de l’endroit où une personne vous suit numériquement, elle ne peut pas venir vous aider rapidement. Appeler simplement la police pour leur dire où vous êtes, sans avoir aucune idée de ce qui se passe ? La barrière est élevée. Votre accompagnateur à distance vous appellerait probablement ou vous enverrait un message pour demander des détails. Mais si vous pouviez taper ou téléphoner, vous l’auriez sûrement fait…

Ce qui m’a manqué lors de mon test, c’est la possibilité de communiquer le type d’urgence à mes accompagnateurs. J’aimerais avoir, en plus du bouton d’urgence général, l’option d’envoyer un « Appelle la police ! », « Appelle une ambulance ! » ou « Viens ici ! » afin que mon interlocuteur sache quel type d’aide j’ai besoin.

Par ailleurs, lorsque vous appelez le numéro d’urgence depuis votre téléphone portable en Allemagne, votre position est toujours transmise !