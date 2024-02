Loop Hero, l’un des meilleurs roguelikes de ces dernières années, a désormais une date d’arrivée sur Android et iOS

Loop Hero arrivera sur les téléphones mobiles avec l’éditeur Playdigious en avril, mais vous pouvez déjà demander l’inscription préalable sur les plateformes mentionnées

En 2021, qui semble être hier, plusieurs jeux indépendants intéressants ont été lancés, dont certains provenant de l’éditeur de renommée Devolver Digital, spécialisé dans les jeux vidéo indépendants. L’une de ces propositions était le titre dont nous parlons dans ce post, Loop Hero, un roguelike qui a conquis les fans du genre et les joueurs plus rôlistes, et qui cherche maintenant à faire de même avec les utilisateurs d’Android et iOS.

Avec Playdigious, Loop Hero a désormais une date d’arrivée sur les appareils mobiles Android et iOS, et il ne faudra pas attendre longtemps pour pouvoir en profiter depuis le confort de notre smartphone. Plus précisément, le jeu développé par Four Quarters arrivera sur lesdits appareils le 30 avril prochain, mais vous pouvez déjà vous préinscrire sur Google Play Store pour Android et précommander sur l’App Store d’iOS.

En plus de présenter une bande-annonce cinématographique pour l’occasion, Playdigious a également saisi cette opportunité pour confirmer que cette nouvelle version du jeu acclamé, à la fois par la presse et les joueurs, de rôle et de roguelike avec une ambiance de dark fantasy disposera de certaines fonctionnalités ajoutées. Par exemple, la plus évidente est la possibilité de jouer via l’écran tactile de notre smartphone, mais il aura également une interface rénovée pour que l’expérience soit la meilleure possible pour les utilisateurs qui se lancent dans cette aventure.

Ce n’est pas tout, car il y aura également des succès pour le centre du jeu, une sauvegarde dans le cloud, une prise en charge des accessoires MFi et il sera spécialement optimisé pour les différents modèles d’iPhone 15. Comme vous pouvez le voir, l’effort de tous les acteurs impliqués pour que Loop Hero arrive dans les meilleures conditions possibles sur les mobiles est plus que remarquable, et avec cela, ils espèrent satisfaire les joueurs qui optent pour ce roguelike, qui est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux lancés ces dernières années dans le monde du jeu vidéo.

Ce Loop Hero, avec une esthétique pixel art qui parvient à vous captiver avec sa simplicité et son attrait, nous emmène dans un monde où nous devons défaire une grande menace appelée Lich, qui a plongé le monde dans une sorte de boucle temporelle qui se répète sans cesse. Avec cette prémisse, nous devrons mettre en place différents éléments, tels que des objets, des ennemis, de l’équipement et plus encore pour faire évoluer notre personnage de plus en plus et ainsi atteindre notre objectif.