Le sous-marin disparaît mystérieusement en Antarctique, il explorait le « glacier de l’Apocalypse »

Le glacier Thwaites, plus connu sous le nom de glacier de l’Apocalypse, en Antarctique / Crédit : NASA

Un sous-marin a disparu en Antarctique lors de sa dernière exploration du glacier Thwaites, plus connu sous le nom de glacier de l’Apocalypse en raison de sa taille (aussi grand que le Royaume-Unis) et parce que, s’il venait à fondre complètement, le niveau mondial de la mer augmenterait de plus d’un demi-mètre.

Le véhicule sous-marin sans équipage, appelé Ran, étudiait la partie inférieure du glacier mais, lors d’une plongée fin janvier, sous une glace épaisse de 200 à 500 mètres, « il s’est passé quelque chose d’inattendu », a déclaré Anna Wåhlin, professeure au Department of Marine Sciences de l’Université de Göteborg, en Suède, responsable du projet. « Nous soupçonnons qu’il ait eu des problèmes et qu’il ait ensuite été empêché de remonter. »

Malgré les recherches menées avec des équipements scientifiques, acoustiques, des drones et des hélicoptères, les chercheurs n’ont pas réussi à localiser le sous-marin. « C’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans même savoir où elle se trouve », a ajouté Wåhlin. « À ce stade, les batteries de Ran seront épuisées. »

Ce que nous savons sur Ran, le sous-marin disparu sous les glaces de l’Antarctique

Ran est un véhicule sous-marin autonome (UAV) appartenant à l’Université de Göteborg en Suède, équipé de technologies modernes et de capteurs capables de mesurer et de documenter l’environnement environnant, ainsi que d’effectuer de longues missions sous la glace. Ayant déjà été utilisé avec succès lors d’autres expéditions en Antarctique, le sous-marin étudiait la partie inférieure du glacier Thwaites et collectait des informations sur les mécanismes exacts qui se cachent derrière sa fonte, contribuant actuellement à environ 4% de l’élévation mondiale du niveau de la mer.

« C’était la deuxième fois que nous emmenions Ran sur le glacier Thwaites pour documenter la zone sous la glace », a précisé Wåhlin. « Grâce à Ran, nous sommes devenus les premiers chercheurs au monde à pénétrer dans le Thwaites en 2019, et lors de l’expédition actuelle, nous explorions à nouveau la même région. »

Ran, le véhicule sous-marin autonome (UAV), est programmé à l’avance puis envoyé pour de longs voyages sous les glaces de l’Antarctique / Crédit : Anna Wåhlin

Pendant les plongées, le sous-marin n’est pas en contact constant avec le navire des chercheurs qui l’utilisent, mais suit un itinéraire préprogrammé en utilisant un système de navigation avancé pour retrouver son chemin de retour sous la glace vers la mer libre. Cependant, après plusieurs plongées réussies, quelque chose a mal tourné à la fin du mois de janvier et Ran ne s’est pas présenté au point de rendez-vous prévu.

« Nous savions que quelque chose de ce genre pouvait arriver et que cela serait une fin probable pour Ran », a souligné Wåhlin. « Personnellement, je pense que c’est la meilleure fin plutôt que de laisser un AUV vieillir dans un garage. En même temps, c’est évidemment une perte considérable. Nous avions Ran depuis cinq ans et pendant ce temps, nous avons effectué une dizaine d’expéditions, de travaux de développement et de tests. »

L’achat de Ran avait été financé en 2015 à hauteur de 38 millions de couronnes suédoises (environ 7,9 millions d’euros) par la fondation Knut et Alice Wallenberg, qui soutient la recherche à long terme en Suède. Actuellement, l’objectif des chercheurs est de remplacer Ran. « Nous chercherons un financeur pour couvrir les retenues effectuées par la compagnie d’assurance et l’augmentation des prix qui s’est produite au fil des années », a conclu Wåhlin.