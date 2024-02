Disney veut investir 1,5 milliard de dollars dans Fortnite pour construire un nouvel univers

1,5 milliard de dollars. C’est la somme investie par Disney dans les actions d’Epic Games, l’entreprise derrière Fortnite. Une opération qui apporte avec elle d’importantes nouveautés dans le jeu de bataille le plus populaire au monde. « Notre nouvelle et passionnante relation avec Epic Games réunit les marques et franchises aimées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement », a déclaré Robert A. Iger, PDG de la Walt Disney Company. « Cela marque l’entrée la plus importante de Disney dans le monde des jeux et offre d’importantes opportunités de croissance et d’expansion. Nous sommes impatients de voir les fans découvrir les histoires et les mondes Disney qu’ils aiment de manière innovante ».

Comment Fortnite et les jeux vidéo pourraient-ils changer ?

Concrètement, ce partenariat apportera de nouveaux contenus Disney (mais aussi Marvel, Star Wars, Pixar et autres franchises appartenant au géant américain) à l’intérieur de Fortnite. Nous avons déjà vu plusieurs initiatives entre les deux parties, mais il s’agissait de skin comme Dark Vador, les Avengers, etc., à utiliser dans le jeu en tant que simples personnages. Maintenant que Fortnite est de plus en plus un métavers, un hub, un conteneur d’expériences ludiques et non ludiques, il est possible d’accueillir des mondes de marque, chacun avec ses propres caractéristiques.

Un chemin déjà emprunté par Lego, qui en 2022, par l’intermédiaire du groupe Kirkby géré par la famille derrière la célèbre franchise de briques, a investi 2 milliards de dollars dans Epic Games pour la création de Lego Fortnite, un mode de jeu de survie à utiliser gratuitement une fois connecté au Battle Royale, lui aussi free-to-play mais avec des achats in-game. Il est intéressant de noter que, dans ce mode en partenariat avec Lego, les personnages de Fortnite prennent la forme anguleuse typique des briques danoises.

Les futurs plans de Disney pourraient envisager une voie similaire, mais avec davantage de possibilités et de variété, étant donné le grand nombre de propriétés intellectuelles détenues par l’entreprise. Disney a toujours été très active dans le domaine du jeu vidéo, proposant des titres pour enfants et adultes sur différentes plateformes, du Disney Infinity des créateurs d’Hogwarts Legacy au plus récent Disney Illusion Island développé par Dlala Studio. Maintenant que la possibilité d’avoir un espace comme Fortnite est ouverte, qui compte une communauté de 650 millions d’utilisateurs, il est intéressant de comprendre non seulement comment le Battle Royale se transformera, mais aussi l’industrie du jeu vidéo elle-même.

Malgré la croissance et le nombre de productions de plus en plus prestigieuses, le marché traverse une période de grandes difficultés. Cela est démontré par les nombreux licenciements qui ont affecté le secteur technique et vidéoludique ces derniers mois. Rien que chez Epic Games, en septembre dernier, le PDG Tim Sweeney a annoncé le licenciement d’environ 830 personnes, soit 16 % du personnel. Dans un secteur de plus en plus insoutenable, en particulier pour les grandes productions, un hub comme Fortnite peut s’avérer utile pour promouvoir des expériences ludiques plus contenues mais toujours variées, et continuer à nourrir l’imaginaire collectif des nouvelles générations et des anciens fans, un facteur très important pour une entreprise comme Disney.