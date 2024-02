Apple a publié iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, macOS 14.3.1 et watchOS 10.3.1 avec des correctifs

Apple prête continuellement attention à ses systèmes d’exploitation et, par conséquent, l’entreprise publie périodiquement des versions de correctifs pour assurer un meilleur fonctionnement de ses plates-formes, ainsi que pour renforcer la sécurité. En ce sens, et avant même le lancement officiel, prévu en mars, d’iOS 17.4, Apple a mis à disposition iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, macOS 14.3.1 et watchOS 10.3.1.

Apple a corrigé un petit « bug »

Apple a publié une nouvelle mise à jour du logiciel iPhone pour tous les utilisateurs. iOS 17.3.1 est désormais disponible avant la sortie d’iOS 17.4 en mars. Les autres versions lancées aujourd’hui incluent watchOS 10.3.1 et macOS 14.3.1.

iOS 17.3.1 semble être une mise à jour de correction de bug assez simple pour résoudre un seul problème de texte. Les notes de version sont les suivantes :

Lors de l’écriture, le texte peut apparaître dupliqué ou superposé.

Cette petite note nous indique qu’il pourrait s’agir d’une petite correction, cependant, comme on le sait aussi, Apple profite de ces petites corrections de bugs pour affiner la sécurité des systèmes.

Si vous possédez un appareil Apple, mettez-le à jour avec la dernière version. Accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

iOS 17.4 en route

Comme mentionné, le lancement de nouvelles versions des systèmes d’exploitation avec de nouvelles fonctionnalités importantes n’est que dans quelques semaines. Principalement nouveau pour les utilisateurs en Europe.

Comme mentionné dans cette publication, tous les utilisateurs d’iPhone pourront profiter de ces cinq fonctionnalités principales d’iOS 17.4 :