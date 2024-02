Pour la première fois dépassé un réchauffement de 1,5°C pendant 12 mois consécutifs : quels sont les risques

Avec les données de janvier 2024, les scientifiques de Copernicus ont confirmé que, pour la première fois, la température moyenne sur Terre a été de plus de 1,5 ° C plus chaude que l’époque préindustrielle pendant 12 mois consécutifs. Qu’est-ce que cela indique et quelles en sont les conséquences pour l’humanité et l’environnement.

Depuis que la température mondiale est suivie sur Terre, il y a eu pour la première fois 12 mois consécutifs avec une moyenne supérieure à 1,5°C de réchauffement par communiqué à l’ère préindustrielle. Cela indique que pendant une année entière, la température moyenne sur notre planète a dépassé le seuil le plus vertueux fixé par l’Accord de Paris sur le climat en 2015. À l’époque, les pays signataires s’étaient fixé pour objectif principal de ne pas dépasser 2 °C de réchauffement, tout en recommandant de faire tout son possible pour ne pas dépasser 1,5 °C. Par la suite, les scientifiques ont conclu que pour éviter les conséquences les plus dramatiques et irréversibles de la crise climatique en cours, la limite à ne pas dépasser serait justement de 1,5 °C. Actuellement, pour la première fois, nous avons la certitude que pendant une année entière, nous avons dépassé cette limite, entrant dans un scénario totalement inédit pour l’ensemble de l’humanité et des équilibres environnementaux, de plus en plus précaires. Les risques, préviennent les experts, sont potentiellement catastrophiques.

Pour confirmer que nous avons eu une année entière avec une température moyenne supérieure à 1,5 °C par communiqué à l’époque préindustrielle (fixée entre 1850 et 1900), ce sont les scientifiques du Copernicus Climate Change (C3S), un groupe de recherche de l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) co-géré par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA), qui l’ont enregistré. À partir de l’analyse statistique du jeu de données inclus dans la base de données ERA5, liée aux observations par satellite, aux stations météorologiques, aux navires de recherche, aux ballons-sondes et à d’autres sources, ils ont conclu que janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud depuis le début de l’enregistrement de la « fièvre » de la planète, avec une température de surface moyenne de 13,14 °C. Cela a « brûlé » de 0,12 °C le précédent record détenu par janvier 2020. La température de l’air de surface du mois dernier était en réalité 0,70 °C plus élevée que la moyenne historique de référence (période de trente ans entre 1991 et 2020) et surtout 1,66 °C plus chaude que la moyenne enregistrée à l’époque préindustrielle. C’est donc janvier 2024 qui a clôturé le cycle des 12 mois avec une température moyenne supérieure à 1,5 °C de réchauffement.

Comme rapporté par Copernicus, l’année en question ne couvre pas la période de janvier 2023 à décembre 2024, mais est décalée de 30 jours, allant de février 2023 à janvier 2024. La moyenne, comme le montre le « tweet » de Copernicus sur X, l’ancien Twitter, au cours de cette période, était 1,52 °C plus chaude que celle de la période 1850-1900. Comme indiqué, c’est la première fois que cela se produit pendant 12 mois consécutifs. La température de l’air de surface entre février 2023 et janvier 2024 était également plus élevée de 0,64 °C par communiqué à la même période de trente ans entre 1991 et 2020. La tendance entièrement négative se confirme donc, avec 2023 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, un aperçu « d’un avenir catastrophique » comme l’a défini Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Avec de telles températures, les conséquences sur la santé, les activités humaines, la biodiversité, la productivité des cultures et la stabilité des écosystèmes sont tout simplement dévastatrices. Pour citer quelques exemples, avec une température moyenne de plus de 1,5 °C de réchauffement, on constate une augmentation significative du niveau de la mer due à la fonte des glaces, susceptible de submerger des régions entières, des villes et des îles ; effondrement des récoltes ; sécheresse extrême ; perte importante de biodiversité, y compris les insectes pollinisateurs ; propagation de maladies tropicales due à l’expansion de l’aire de répartition des insectes vecteurs (principalement les moustiques) ; migrations massives sans précédent en raison de régions entières de la Terre devenues invivables ; des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus intenses et fréquents ; des incendies monstrueux ; des vagues de chaleur mortelles plus durables ; des guerres mondiales potentielles pour les ressources et les territoires.

Ce ne sont là que quelques-uns des impacts qui nous attendent dans les prochaines décennies si nous ne réduisons pas de manière drastique et rapide les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre responsables du changement climatique qui nous conduit littéralement à l’autodestruction. Les données fournies par les experts sont sans équivoque, et si nous continuons dans l’inaction, la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui risque de disparaître en quelques décennies. Il est important de souligner que ces données sont une moyenne des 12 derniers mois, ce qui indique que la température mondiale n’a pas été supérieure à 1,5 °C chaque mois. Selon une prévision publiée par l’Imperial College de Londres dans la revue Nature Climate Change, nous pourrions atteindre cette condition encore plus inquiétante dès 2029.