Pourquoi cette photo de Stash des The Kolors est-elle devenue un meme

Le Festival de Sanremo n’est pas seulement le Festival de la Chanson Italienne. Ces dernières années, il est également devenu le Festival des Mèmes, surtout sur X (anciennement Twitter) et Instagram. Ceux qui ont déjà vu quelques éditions se souviendront peut-être qu’au fil des années, grâce à la patience de certains utilisateurs généreux, il était possible de trouver les tweetbook de Sanremo. Il s’agissait de petits PDF rassemblant des mèmes publiés après chaque soirée.

Bien sûr, X est maintenant un endroit différent, mais c’est toujours un excellent point de départ pour les mèmes. S’ils deviennent viraux, peut-être qu’un créateur désespéré pourrait même les voler pour les mettre sur Instagram. En parcourant les hashtags de Sanremo ces jours-ci, il semble que parmi tous les artistes en compétition, il y en ait un qui ait suscité la créativité des créateurs de mèmes : Stash des The Kolors. Dans cette édition, ils concourent avec la chanson « Un ragazzo, una ragazza ».

Comment le mème de Stash à Sanremo 2024 est-il né?

La photo de départ est toujours la même. Stash dans un train, osons dire un wagon FrecciaRossa de classe Executive, avec un sourire pas vraiment réussi. Dents parfaites, identiques et d’une blancheur éclatante, peau bronzée et mèches de cheveux parfaitement désordonnées. Nous l’admettons. C’est hypnotique, presque indéchiffrable. Ce n’est pas un sourire spontané, mais ce n’est pas non plus un sourire faux. Après un moment à la regarder, on ne sait même pas si c’est vraiment un sourire.

La photo est réapparue sur X ces derniers jours, mais elle date de juillet 2023. C’était censé être un post de célébration pour Italodisco, un tube estival signé par The Kolors. La légende commence ainsi : « Je suis dans le train et on vient de me dire qu’ITALODISCO a été certifié disque de platine ». Au cours des dernières heures, quelqu’un a commenté : « La plus grande erreur de ta vie a été de poster ce selfie ».

Comme les meilleurs mèmes, cette photo a également été adaptée à tous les contextes possibles. Certains suggèrent que la veste d’Amadeus cache un collage de photos de Stash, d’autres ont utilisé l’intelligence artificielle pour ajouter son visage à ceux des chanteurs en compétition à Sanremo. Quelqu’un a également suggéré une ressemblance discrète avec les géants du manga L’attaque des géants.