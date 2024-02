Comment utiliser Google Gemini sur n’importe quel appareil Android dans n’importe quel pays

Il s’agit du deuxième mois de l’année 2024 et il a déjà été beaucoup question de l’IA faisant partie intégrante des smartphones – du moins du côté Android. Google a lancé officiellement Bard AI en 2023 et depuis lors, il a été amélioré avec de nombreuses fonctionnalités et plus d’utilité grâce à des mises à jour.

Avec l’effacement de la marque Google Bard, l’IA de Google est maintenant rebaptisée Google Gemini. Alors, pourquoi parlons-nous de Gemini ?

Google souhaite que vous, l’utilisateur, puissiez accéder et utiliser son IA – Google Gemini. Alors, quelle est la meilleure façon de faire en sorte que les personnes l’utilisent ?

C’est en créant une application et en la rendant disponible pour les appareils Android. Oui. Que vous utilisiez un smartphone Android tout neuf ou un peu plus ancien, vous pouvez maintenant tester et essayer Google Gemini sur votre smartphone.

Voulez-vous savoir comment ? Lisez la suite !

Comment obtenir Google Gemini sur n’importe quel smartphone Android

Vous pourriez vous demander et qu’en est-il d’iOS ? Les utilisateurs d’iOS auront-ils accès à Gemini AI et à toutes ses fonctionnalités intéressantes ? La réponse est oui, mais pas via l’application Google Gemini. Nous parlerons de la façon dont les utilisateurs d’iOS et les utilisateurs de smartphones Android plus anciens pourront accéder à Google Gemini.

Mais d’abord, examinons les exigences système nécessaires pour installer l’application Google Gemini.

Google Gemini – Région prise en charge

À l’heure actuelle, Google Gemini est disponible aux États-Unis pour les utilisateurs Android ainsi que pour les utilisateurs iOS. Notez que Google Gemini fonctionnera sur votre smartphone à condition que la langue par défaut de votre appareil ait été définie sur l’anglais (États-Unis). Google a déclaré que Google Gemini sera disponible la semaine prochaine dans de nombreuses autres régions du monde.

Configuration requise pour installer Google Gemini

Si vous disposez d’un smartphone Android exécutant Android 12 et ayant au moins 4 Go de RAM, vous pouvez installer l’application Google Gemini depuis le Google Play Store.

Pour les utilisateurs d’iOS, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 15 ou une version ultérieure et utilisez la dernière version de l’application Google. Les utilisateurs d’iOS peuvent accéder à Google Gemini via l’onglet Gemini dans l’application Google. Cela fonctionnera uniquement pour les utilisateurs de la région éligible.

Si vous avez un smartphone Android qui ne répond pas aux exigences pour installer Google Gemini depuis le Play Store, vous pouvez simplement installer l’application Google et vous devriez pouvoir accéder à Google Gemini dans l’application elle-même.

Télécharger l’application Google Gemini – Solution 1

La première et la plus simple façon d’obtenir Google Gemini sur votre smartphone Android compatible est de le télécharger depuis le Google Play Store. Voici les étapes à suivre.

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre smartphone Android.

Touchez la barre de recherche en haut et saisissez Google Gemini.

Lorsque vous voyez l’application dans les résultats, appuyez sur le bouton Installer.

L’application Gogol Gemini sera maintenant installée sur votre smartphone Android.

Télécharger l’application Google Gemini – Solution 2

Désormais, si vous avez un smartphone qui répond aux exigences système mais que vous ne parvenez pas à trouver l’application sur le Play Store simplement parce qu’elle n’est peut-être pas disponible dans votre région, vous pouvez toujours obtenir l’application en installant manuellement le fichier APK sur votre appareil Android. Voici comment procéder.

Ouvrez le navigateur Web de votre choix sur votre smartphone Android. Rendez-vous maintenant sur ce lien Mega Drive qui a été fourni par Mishaal Rehmaan sur X (Twitter). Vous devriez voir un bouton de téléchargement vert. Appuyez dessus. Le fichier APK sera maintenant téléchargé sur votre smartphone Android. Rendez-vous dans la section téléchargements de votre navigateur ou dans le dossier de téléchargement de votre gestionnaire de fichiers pour installer l’APK sur votre smartphone Android.

Les smartphones Android qui ne sont pas pris en charge par l’application Google Gemini peuvent y accéder via un onglet disponible dans l’application Google. Assurez-vous donc de maintenir l’application Google à jour sur votre Android pour accéder aux nouveaux outils d’IA de Google. La même chose peut être dite pour les utilisateurs d’iOS. Il ne semble pas que Google prévoit de sortir une application Google Gemini pour les appareils iOS simplement parce que lorsque Apple sortira ses propres outils d’IA, ils seront exclusivement réservés aux appareils iOS.

Comment utiliser Google Gemini dans les régions non prises en charge

Alors que Google Gemini est disponible aux États-Unis, les utilisateurs qui souhaitent essayer Google Gemini dans différentes régions peuvent également le faire. Cela nécessitera de modifier quelques paramètres et vous devriez être prêt.

Notez que cela ne garantit pas que cela fonctionnera. Mais si cela fonctionne pour vous, tant mieux.

Tout d’abord, vous devrez télécharger le fichier APK pour Google Gemini en suivant les étapes mentionnées dans la solution 2. Une fois l’application installée, ouvrez l’application Google Assistant. Ouvrez l’application Google, puis appuyez sur votre icône de profil. Ensuite, ouvrez les Paramètres dans le menu. Rendez-vous sur Google Assistant et sélectionnez l’anglais (États-Unis) dans Language, puis revenez en arrière. Désormais, allez dans Language and region et sélectionnez l’anglais (États-Unis) dans les trois options. Désormais, lancez l’application Google Gemini. Si vous ne voyez pas le message « non disponible dans votre région », vous pouvez utiliser Google Gemini en tapant les commandes en fonction de ce que vous souhaitez qu’il fasse.

Cela conclut le guide sur la façon de télécharger et d’installer Google Gemini sur votre smartphone Android. Comme mentionné précédemment, cela ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde. Si cela ne fonctionne pas pour vous, attendez quelques jours et réessayez. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.