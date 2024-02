En Chine, on l’utilise depuis des milliers d’années, maintenant il pourrait remplacer la brique conventionnelle.

La Chine a réalisé un bond en avant considérable dans le secteur de la construction

La brique est le matériau de construction de base dans notre pays.

Le bond exponentiel en termes de qualité réalisé par la Chine dans le secteur de la construction a été vraiment surprenant. À un moment donné, ils ont regardé vers l’Occident pour cela. En conjuguant cela avec leurs traditions millénaires, ils ont construit des ponts impossibles et ils font maintenant un saut incroyable dans d’autres domaines, comme le monde technologique ou le monde de l’hydrogène. Maintenant, c’est au tour de l’Occident de regarder aussi, même si ce n’est que dans certains aspects de l’Orient, et dans de nombreux aspects, nous avons beaucoup à apprendre des matériaux durables qui ont été développés. Tout indique que nous devrions parier sur le bambou pour la construction.

Le bambou pour la construction est utilisé depuis des milliers d’années en Chine

L’industrie de la construction est largement reconnue pour son utilisation intensive des ressources et sa contribution significative à la pollution environnementale. Même si les nouvelles conceptions architecturales ont en tête l’harmonie avec l’environnement et l’efficacité avant tout, elles continuent de faire face à des défis de plus en plus pressants. La production de briques, l’un des matériaux de construction les plus traditionnels, est particulièrement connue pour son empreinte carbone élevée et son rôle dans la déforestation, deux facteurs qui aggravent les émissions mondiales de gaz à effet de serre et créent une dichotomie complexe où l’équilibre en matière de respect de notre écosystème est rompu.

Face à ce panorama, le bambou se présente comme une alternative assez prometteuse, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un matériau assez courant. En réalité, ce matériau est largement utilisé dans les constructions en Chine et se distingue par sa renouvelabilité, sa résistance et sa capacité de croissance rapide, ce qui lui permet d’être récolté avec moins d’impact environnemental par rapport aux autres types d’arbres et ne pas affecter de loin comme la production de matériaux de construction conventionnels. De plus, le bambou offre l’avantage supplémentaire d’être très bon pour absorber le dioxyde de carbone, ce qui contribue de manière positive à la lutte contre le changement climatique.

En Chine, le bambou a toujours été utilisé de manière intensive. Pour la construction, le dessin, et même pour écrire sous forme de tablettes, donc leurs connaissances sur le sujet sont profondes et élevées. Dans notre pays, il existe de grands exemples à cet égard, comme le Terminal 4 de l’aéroport Adolfo Suárez – Madrid Barajas, comme le souligne un article publié dans le magazine INBAR et dirigé par Pablo Van Der Lugt.

La recherche d’éléments plus durables passe par ceux que nous connaissons déjà

Tout cela sous-tend une idée de plus en plus pressante pour tous. Il est nécessaire de promouvoir l’utilisation des ressources pour minimiser l’impact environnemental. Ainsi, une plus grande conscience de la préservation de l’environnement est encouragée, tout en réduisant de manière incroyable l’impact que l’homme a sur l’empreinte carbone. Le bambou n’est pas le seul matériau qui est dans l’esprit du changement vers la durabilité, mais de nouvelles options sont également testées, comme l’utilisation du café comme mortier pour augmenter la durée de vie du ciment.

Ainsi, nous constatons que des éléments qui ont toujours été présents dans nos vies peuvent avoir la clé d’un monde plus durable, équilibré et respectueux de l’environnement.

En résumé :