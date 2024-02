Les aliments ultra-transformés créent une dépendance « comme une drogue » : quels sont-ils

Ils sont partout et nous les mangeons tous les jours, pourtant des aliments comme les chips, les biscuits industriels, les boissons gazeuses et les goûters sont extrêmement nocifs pour la santé, surtout pour les plus jeunes.

Professeur de neurospicopharmacologie à l’Université de Milan

Le paquet de chips est sur la table. Nous l’ouvrons, en nous promettant de ne pas le finir. Quelques minutes plus tard, nous cherchons les dernières miettes au fond. D’abord vient le plaisir, puis le sentiment de culpabilité. Nous nous disons que c’est la dernière fois, mais tôt ou tard nous le referons. Nous le savons, au-delà des bonnes intentions froissées dans un autre paquet que nous n’arrivons pas à laisser à moitié vide. Chacun a sa faiblesse. Ce pourraient être des chips, mais aussi des biscuits, des boissons gazeuses, des goûters. Ce sont tous des aliments ultra-transformés, conçus pour être appétissants et créateurs de dépendance. Le mécanisme est similaire à celui du tabac, de l’alcool ou de la cocaïne. Nous les consommons de manière compulsive, rapide, et en voulons encore car ils stimulent la dopamine dans notre circuit cérébral de récompense. Nous mangeons, nous ressentons du plaisir, nous en voulons encore.

D’après une analyse publiée dans la revue médicale British Medical Journal, 14% des adultes et 12% des enfants sont dépendants des aliments ultra-transformés. « À un certain moment, il devient simplement impossible d’arrêter », explique Lucia Caffino, professeure de neurospicopharmacologie à l’Université de Milan, à Netcost-security.fr. « Le problème est qu’ils sont extrêmement nocifs pour la santé, ils peuvent causer des problèmes cardiovasculaires, de l’obésité, et s’ils sont consommés par des enfants et des adolescents, ils peuvent compromettre leur développement en causant également des problèmes à l’âge adulte ». En effet, les données montrent que la consommation constante d’aliments ultra-transformés a dépassé le tabac en tant que principale cause de passage prématuré.

Commençons par les bases. Qu’est-ce que les aliments ultra-transformés ?

Il s’agit d’aliments déjà préparés, donc industriels, qui peuvent être consommés directement ou réchauffés, parfaits pour la vitesse à laquelle nous vivons aujourd’hui. Ces aliments sont ajoutés de graisses, d’excès de sucre et d’additifs.

Par exemple ?

Les boissons gazeuses, les chips et les biscuits industriels sont parmi les aliments ultra-transformés.

Sont-ils nocifs pour la santé ?

Oui, ils ne permettent pas d’avoir une alimentation équilibrée s’ils sont consommés de manière continue. Les glucides raffinés ou les sucres ajoutés peuvent être très nocifs pour la santé, surtout s’ils sont consommés au-delà de nos besoins.

Créent-ils de la dépendance ? Une analyse publiée dans le BMJ a révélé que 14% des adultes et 12% des enfants sont dépendants des aliments ultra-transformés.

Ce sont des aliments appétissants, ils procurent une sensation de bien-être lorsqu’ils sont consommés, et c’est justement ce goût qui nous pousse à rechercher ces aliments à nouveau, pour retrouver cette sensation agréable et positive. C’est ce qui se produit initialement, puis la dépendance peut s’installer, ce qui entraîne d’autres effets à la fois comportementaux et neurobiologiques.

Comment se manifeste la dépendance ?

La dépendance se manifeste par la recherche compulsive de cet aliment. Je ne suis plus capable de contrôler sa consommation, mon organisme a besoin de cet aliment et je ne suis pas en mesure de m’arrêter. Malgré les effets négatifs.

Quels sont les effets négatifs ?

Eh bien, il y a un risque d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de formation de plaques d’athérosclérose, de pics glycémiques rapides dans le sang, et avec le temps, les risques pour la santé augmentent de plus en plus. Cela dépend aussi des individus.

En parlant d’individus, selon l’étude, une personne sur sept est dépendante des aliments ultra-transformés. Y a-t-il une prédisposition ?

C’est très compliqué, certaines mutations ont été identifiées dans certains gènes qui peuvent prédisposer l’individu au risque de dépendance, mais ce n’est pas la seule cause. La combinaison entre la mutation génétique, les facteurs environnementaux et les traits caractéristiques joue un rôle important.

Expliquez-vous davantage.

Par exemple, si je suis une personne qui réagit mal au stress, qui est anxieuse de nature, alors il est plus facile que je devienne dépendante. Mais même si j’ai des traits similaires à la dépression, et si je considère les effets négatifs face à un changement ou un choix, il est plus probable que je cherche à échapper à cette condition en recherchant des aliments qui me procurent du plaisir.

Nous avons dit que 12% des enfants sont dépendants. C’est beaucoup. Mais si nous y réfléchissons, les chips, les jus de fruits, les goûters sont spécialement promus pour les enfants.

Oui. Les entreprises font la promotion de ces produits améliorés avec des additifs, qui sont des molécules chimiques non naturelles. Ce sont des aliments clairement dangereux, surtout pour les enfants et les adolescents.

Peuvent-ils compromettre leur croissance ?

Oui, c’est une période de grande vulnérabilité, donc modifier la trajectoire de maturation du cerveau et des organes altère certainement la croissance. Leur cerveau est en phase de construction, donc la consommation de substances nocives peut également entraîner des problèmes à l’âge adulte.

Quels problèmes, par exemple ?

Les maladies neurodégénératives, les aliments ultra-transformés modifient le circuit de récompense et de plaisir dans le cerveau, appelé circuit mésocorticolimbique, le système qui nous permet de ressentir du plaisir au niveau cérébral.

Est-ce une dépendance similaire à celle de l’alcool ou du tabac ?

Les effets sont très similaires à ceux observés chez les personnes dépendantes à des substances addictives. Au niveau neurobiologique, il y a une augmentation de la libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, dans le circuit de récompense. Il y a donc une augmentation significative qui déclenche des changements cérébraux à la base de la dépendance.

Vous avez mentionné la dopamine et j’ai également pensé à la cocaïne.

L’effet est similaire, mais aussi pour les amphétamines, ce sont des substances addictives qui augmentent initialement la dopamine.

Comment se manifeste la dépendance ?

De manière rapide et intense. À un certain moment, il devient impossible d’arrêter, même si le paquet est plus grand, je dois le finir à tout prix. Après avoir mangé le paquet de chips, je vais même chercher une barre de chocolat. La nourriture devient un refuge émotionnel, et des facteurs à la fois biologiques et psychologiques entrent en jeu.

Ces aliments sont généralement consommés très rapidement, cet aspect influe-t-il d’une certaine manière sur la dépendance ?

Oui, car certains constituants sont rapidement absorbés et atteignent immédiatement le cerveau, et cette vitesse d’absorption détermine le pic de dopamine qui induit un effet encore plus puissant. Plus la dopamine augmente rapidement, plus le risque de dépendance est élevé.

Pour les cigarettes, par exemple, des additifs tels que le sucre, le cacao et le menthol sont ajoutés pour améliorer le goût, un peu comme pour les aliments ultra-transformés. Ces additifs nourrissent-ils la dépendance ?

Oui, l’objectif est d’augmenter cet effet positif et plaisant pour amener la personne à consommer à nouveau des aliments ultra-transformés ou une cigarette.

Pensez aux troubles alimentaires, par exemple les aliments ultra-transformés peuvent être très nocifs pour les personnes souffrant de boulimie ou de frénésie alimentaire.

C’est un grave problème, notamment car dans le cas des troubles alimentaires, la frénésie alimentaire ne se fait pas avec de la salade, mais avec des aliments ultra-transformés. Parce que les personnes essaient de soulager leur douleur, leur stress ou leur tristesse avec ces aliments qui stimulent le plaisir.

À l’inverse, les aliments ultra-transformés peuvent-ils également déclencher des troubles alimentaires ?

Je dis oui, car ils activent le circuit de la dépendance. La consommation peut déclencher ou faciliter ces processus chez les personnes qui sont déjà plus vulnérables. Par exemple, elles peuvent se sentir coupables après les avoir consommés et prendre des laxatifs ou se faire vomir.

Quels sont les traitements pour la prise alimentaire incontrôlée ?

Principalement, les thérapies cognitivo-comportementales et la psychothérapie. Pour la frénésie alimentaire et la boulimie, il existe des médicaments qui améliorent la symptômatologie et réduisent les effets liés au sevrage. Mais ils ne sont pas résolutifs.

Comment expliquer que selon l’étude, une mauvaise alimentation et la consommation constante d’aliments ultra-transformés ont dépassé le tabac en tant que principale cause de passage prématuré. Pourtant, il y a beaucoup moins de conscience à ce sujet.

Oui, il y a moins de conscience, moins de sensibilisation, on en parle beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de campagnes sur les dommages causés par la nicotine.

Faudrait-il en faire de même pour les aliments ultra-transformés ?

Il serait nécessaire d’organiser des événements pour informer, prévenir et sensibiliser la société.

Comment reconnaître les aliments ultra-transformés ? Imaginons que nous sommes au supermarché et que nous devons choisir ce que nous mettons ou non dans notre caddie.

Il faut regarder l’étiquette nutritionnelle. Si nous voyons qu’il y a beaucoup de sucres, de graisses et de sel ajoutés, ou si des additifs chimiques apparaissent dans la liste des ingrédients, cela indique que nous sommes en présence d’un aliment ultra-transformé. Ce sont là les indicateurs pour les reconnaître.

Donc les aliments ultra-transformés sont partout. Comment se désintoxiquer ?

Oui, il y en a énormément. Mais il y a des alternatives. Par exemple, au lieu d’acheter des biscuits industriels, je les fais moi-même à la maison, je sais quelle farine j’achète, j’utilise du chocolat noir, je n’ajoute pas de conservateurs ni d’additifs. Ensuite, il faut appliquer les règles du régime méditerranéen, cuisiner à la maison et réduire la consommation d’aliments déjà prêts.

Et si on ressent le manque ?

Si c’est occasionnel, c’est bien. La règle est : moins j’en consomme, mieux je me porte. Il faut révolutionner sa façon de penser pour se vouloir du bien. En plus, les aliments sains peuvent aussi procurer du plaisir.