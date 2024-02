Le populaire jeu de rôle et de fantasy sombre Dark and Darker sera disponible sur mobiles cette année même

Malgré tous les problèmes juridiques auxquels sont confrontés ses développeurs, Dark and Darker pourrait être l’un des grands jeux mobiles de 2024

Dark and Darker arrivera sur mobiles en 2024

Le jeu dont nous allons parler dans ce post est en cours de procès depuis des mois, puisque Nexon les a poursuivis pour une prétendue « violation de secrets commerciaux et de droits d’auteur« , ce qui a conduit à sa sortie de Steam, juste au moment où le titre avait commencé son parcours, avec quelques tests réussis avant sa sortie avortée. Heureusement pour eux, il semble que la bataille juridique leur sourit et que Dark and Darker est de plus en plus proche de pouvoir revenir sur Steam. En réalité, on ne peut jouer qu’à partir de son lanceur sur PC pour l’instant.

En parlant des plateformes sur lesquelles Dark and Darker est actuellement jouable, il semble que cette même année nous pourrons y jouer sur des appareils mobiles, du moins c’est ce que les personnes de KRAFTON affirment et ce qui est rapporté par le magazine Pocket Gamer. Le jeu de rôle multijoueur en donjon, développé par IRONMACE, a récemment bénéficié de quelques mises à jour de la part de KRAFTON, qui travaillent également sur d’autres projets tels que la prochaine version de Subnautica.

Dark and Darker aura une version mobile cette année même

En ce qui concerne Dark and Darker, le CEO de KRAFTON lui-même a déclaré : « Cette année marque le début du lancement de notre nouvelle gamme, en commençant par Dark and Darker Mobile, et ce sera la première année où nous verrons des résultats concrets de notre stratégie ‘Scale-up the Creative’. Dans le but de faire évoluer le processus vers un cercle vertueux, tous les membres doivent consacrer tous leurs efforts au développement du jeu ».

Pour l’instant, évidemment, il n’y a même pas de date estimée ni de fenêtre de lancement pour cette version mobile de Dark and Darker, donc nous ne pouvons pas non plus commenter plus de détails sur cette proposition. Comme nous l’avons dit, le jeu ne peut actuellement pas être joué sur Steam, mais vous pouvez toujours l’obtenir sur son site officiel, où il est décrit comme suit : « Une impitoyable aventure PvPvE de donjon FPS d’une fantasy intense. Rejoignez vos amis et utilisez votre courage, votre intelligence et votre ruse pour découvrir des trésors mythiques, vaincre des monstres terrifiants et être un pas en avance sur les autres chasseurs téméraires de trésors ».

En conclusion, il est bon de parler un peu de la première victoire des développeurs de Dark and Darker dans leur bataille juridique contre Nexon, qui se déroule en Corée du Sud, où les tribunaux ont rendu une décision préliminaire, ce qui n’est pas une décision finale, selon laquelle : « Le jeu de IRONMACE ne viole pas les droits d’auteur ni les secrets commerciaux de Nexon« . Par conséquent, étant donné que, selon le tribunal, « les affirmations et les preuves n’étaient pas suffisantes pour arrêter le service de Dark and Darker », c’est une excellente nouvelle pour les personnes responsables et pour l’avenir du jeu, car cela le rapproche de plus en plus de son retour sur Steam.