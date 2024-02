Les loups mutants de Tchernobyl ont développé une capacité contre le cancer

Les analyses d’échantillons biologiques prélevés sur des loups vivant dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, la zone interdite aux humains autour de la centrale nucléaire ukrainienne, ont révélé que ces animaux ont développé un génome doté de capacités anti-cancer. Leur système immunitaire est également altéré, comme celui des patients cancéreux soumis à une radiothérapie. Les loups et autres animaux sont exposés à des doses constantes de rayonnement, six fois supérieures au seuil de sécurité pour l’homme.

Les loups vivant dans la zone d’exclusion – ou d’aliénation – de Tchernobyl (CEZ), la zone contaminée par les radiations autour de l’ancienne centrale nucléaire ukrainienne impliquée dans la catastrophe de 1986, ont développé d’incroyables capacités anti-cancer. Les analyses de leur génome ont révélé des régions mutées dans l’ADN qui semblent résistantes au risque de développer des tumeurs. Tout comme il existe des mutations favorisant les néoplasmes, comme celle dans le fameux « gène Jolie » – techniquement BRCA, acronyme de BReast CAncer gene – lié au cancer du sein, il existe également des mutations protectrices réduisant le risque de maladie. Par exemple, la mutation CCR5-delta32, connue pour être associée à la protection contre le VIH (le virus du SIDA), semble également être associée à la protection contre le cancer du côlon-rectum, tout comme le syndrome de Laron – une série de mutations affectant le gène lié à l’hormone de croissance – semble pouvoir protéger un groupe d’Équatoriens contre le cancer et le diabète.

Étant donné que des canidés tels que le loup (Canis lupus) et le chien domestique (Canis lupus familiaris) développent des cancers similaires à ceux de l’homme et développent des pathologies oncologiques comparables, l’étude des loups « résistants » vivant dans la zone d’exclusion de Tchernobyl pourrait permettre de découvrir ces mutations protectrices, susceptibles d’augmenter les chances de survivre aux tumeurs malignes également chez notre espèce (Homo sapiens). Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Laboratoire Shane Campbell-Staton de la prestigieuse Université de Princeton a découvert que ces animaux sauvages développaient des propriétés anti-cancer.

Les chercheurs, coordonnés par le professeur Cara Love, biologiste évolutionniste et experte en toxicologie, ont commencé à étudier les loups de Tchernobyl en 2014, lorsqu’ils les ont équipés de colliers radioactifs spéciaux capables non seulement de suivre leurs déplacements via un signal GPS, mais aussi leur exposition aux radiations. En effet, les chercheurs ont constaté que ces animaux sont exposés quotidiennement à des doses significatives de radiations, soit 11,28 millirem par jour et tout au long de leur existence. Pour se rendre compte de leur niveau élevé, il suffit de savoir qu’il s’agit d’une valeur six fois supérieure à la limite considérée comme sûre pour un être humain.

Outre ces constatations, les chercheurs ont également prélevé des échantillons biologiques sur les loups afin de les soumettre à des tests en laboratoire. Grâce à eux, ils ont découvert que ces animaux ont un « système immunitaire altéré », que la professeure Love et ses collègues comparent à celui d’un patient cancéreux soumis à une radiothérapie. C’est apparemment l’exposition constante, prolongée et massive aux retombées radioactives dans la zone protégée autour de Tchernobyl – qui s’étend sur environ 2 600 kilomètres carrés – qui a modifié, de génération en génération, le génome des loups, les rendant ainsi des mutants capables de résister au cancer. En effet, l’un des dangers principaux des radiations réside dans leur propriété très cancérigène.

Comme indiqué dans un communiqué de presse publié par la Society for Integrative and Comparative Biology (SICB), les auteurs de l’étude espèrent identifier les mutations capables de protéger également l’homme contre le cancer. Malheureusement, les chercheurs ne peuvent pas se rendre sur place depuis des années pour étudier les loups, d’abord en raison de la pandémie de COVID-19, puis en raison de la guerre en Ukraine menée par la Russie. C’est précisément dans la zone d’exclusion, au début de 2022, que certains soldats russes auraient pénétré dans la Forêt Rouge, située non loin de la centrale et toujours largement contaminée par le césium 137, le strontium 90 et d’autres radionucléides. Ils y ont même creusé des tranchées, contractant ainsi le syndrome des radiations.

Le fait que la zone d’exclusion soit strictement interdite aux personnes – seuls certains opérateurs sont autorisés à y accéder pour surveiller les radiations – a eu un impact sur la faune sauvage et non sauvage, permettant à de nombreux animaux de la coloniser. Beaucoup ont été influencés par les radiations. Par exemple, il a été découvert que les chiens qui errent à l’intérieur ont un ADN différent de celui d’un chien domestique typique, tout comme on a démontré le succès reproductif des lézards orientaux de couleur foncée, une condition qui les aurait protégés plus efficacement contre les radiations. Les détails de la nouvelle recherche menée par la professeure Love et ses collègues ont été présentés lors de la conférence de la Society of Integrative and Comparative Biology à Seattle.