Nous sommes devant une renaissance des jeux de combat, des jeux vidéo dans lesquels il suffit de se gaver de combo

Tekken 8 est arrivé et avec lui une nouvelle excitation pour les jeux de combat, un genre vidéoludique populaire dans les années 80 et 90 maintenant en plein renouveau. Quel impact cela a-t-il sur les communautés de joueurs ? Nous avons posé la question à un expert.

Entretien avec Steven Carollo

Organisateur de tournois de jeux de combat

Décembre 1995. La PlayStation, la première console de Sony, vient de faire son entrée sur le marché international. L’industrie est dominée par les icônes en deux dimensions de Nintendo et Sega, donc l’entreprise alors connue pour le walkman mise tout sur des titres spectaculaires et cool, qui expriment au mieux la puissance de l’innovant 3D. Parmi ceux-ci se trouve Tekken. Aujourd’hui, nous parlons de la série historique de Bandai Namco comme d’un culte, ainsi que comme l’un des principaux représentants de l’âge d’or des jeux de combat, un genre particulièrement en vogue pendant les années des salles d’arcade et des premières consoles de salon. Tout cela explique l’énorme intérêt autour de Tekken 8, le nouveau chapitre récemment sorti.

Tekken 8 est la démonstration de la façon dont le genre des jeux de combat fait des progrès gigantesques en termes d’innovation et d’accessibilité. Au-delà du système révolutionnaire de support des couleurs pour les daltoniens, le jeu propose un mode activable à tout moment du combat qui simplifie les commandes pour effectuer des combinaisons de mouvements – combo dans le jargon – de manière plus simple et immédiate. Ceux qui préfèrent le gameplay classique à la Tekken, où chaque membre correspond à un bouton pour créer un certain nombre de combos significatifs, peuvent le laisser tel quel et profiter du nouveau look graphique et d’autres nouveautés.

Le jeu de Bandai Namco confirme l’état de grâce dans lequel se trouve le genre des jeux de combat, ce qui se reflète également dans le public. Le nouvel élan implique également les communautés italiennes, qui organisent des tournois, se confrontent sur les serveurs Discord et se défient. Nous avons donc approfondi le phénomène avec Steven Carollo, expert des jeux de combat et organisateur de tournois dans le Lazio.

Pouvons-nous parler aujourd’hui d’une résurgence du genre des jeux de combat ?

Nous vivons une véritable période d’or. Les jeux de combat sont en train de se remettre en question, de devenir pratiquement mainstream. Mais à quoi devons-nous cela qui se passe dans le monde, en Europe, et donc aussi en Italie ? Pas au genre des jeux de combat en soi, mais au fait que les personnages les plus emblématiques des différents joueurs – comme Ryu, Ken, Jin Kazama ou Kazuya Mishima, ou les ninjas de Mortal Kombat Sub Zero et Scorpion, avec leurs films des années 90 et leurs bandes dessinées – sont entrés dans la culture populaire. Ce n’est pas un hasard si les jeux de combat investissent énormément dans le mode histoire, qui est de plus en plus cinématographique – Mortal Kombat est une sorte de combat – film – combat, comme un film interactif. Tekken 8 est très accrocheur grâce à son mode qui dure trois, quatre heures – et c’est ce qui attire les joueurs.

Y a-t-il une communauté de joueurs de jeux de combat en Italie ? Ou parlons-nous de nombreuses petites communautés liées à un titre en particulier ?

Les communautés de jeux de combat ont toujours existé. Si nous voulons parler de l’Italie en particulier, chaque titre de référence a toujours eu sa propre communauté. Elles se divisent entre les communautés réelles, avec des rassemblements physiques, et les communautés en ligne, liées à des serveurs Discord où les personnes se rencontrent et jouent. Nous sommes fragmentés en petites communautés régionales. Par exemple, Tekken est divisé par région – Tekken Rome, Tekken Emilia, Tekken Sardaigne. Il est très agréable de vivre les jeux de combat ensemble, car c’est l’unité qui rend le jeu intéressant. Le contact avec les autres, l’amitié, le fameux « troisième temps » après un tournoi sont des choses fondamentales.

Y a-t-il des événements officiels liés à la compétition des jeux de combat en Italie ?

J’ai été invité aux qualifications nationales de Street Fighter VI. Le gagnant aura la possibilité de participer à la finale mondiale qui se tiendra à New York. Je ne peux pas ne pas mentionner parmi les nombreux tournois qui ont lieu en Italie le OTB, l’Only The Best créé par Fabrizio « Bode » Tavassi, un joueur professionnel et organisateur d’événements lié à Tekken. Bien sûr, il y a aussi des compétitions non officielles : pendant la pandémie, j’ai mis en place, avec une équipe d’experts, une série de tournois en ligne dédiés à Tekken pour permettre aux gens de jouer, d’interagir, pour continuer à souffler sur ce feu compétitif que nous aimons tant.

Quel est l’état d’esprit au sein de ces communautés ?

Il y a cette distinction entre ceux qui achètent le jeu pour y jouer le soir avec des amis pour quelques parties et ceux qui essaient de le prendre de manière compétitive professionnelle, allant jusqu’à l’e-sport. Ce sont deux catégories très différentes l’une de l’autre, et aucune n’est meilleure que l’autre. Une chose que je n’aime pas, c’est le gatekeeping, c’est-à-dire dire que je suis meilleur que toi parce que je connais le jeu, et que toi, qui ne le connais pas, tu ne peux pas être considéré comme un joueur de jeux de combat. Je ne pense pas que le joueur occasionnel soit la personne à qui nous disons « ce n’est pas une personne qui joue aux jeux de combat ». Dans ce contexte de toxicité, certains créateurs de contenu jouent également un rôle, des personnes qui ont compris que dans leur communauté plus généraliste, la toxicité attire. Il y a aussi des tragédies absolues qui sont les groupes Facebook les plus variés où les tensions sont très présentes.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent participer à un tournoi ?

Il faut comprendre son niveau pour savoir quels tournois rejoindre. Le meilleur moyen d’apprendre et de progresser est de jouer avec des gens. Les tournois diffèrent évidemment entre physique et en ligne. Nous assistons maintenant à une ère où il y a le rollback netcode, un nouveau réseau qui permet de jouer en ligne presque comme si on était ensemble physiquement. Il n’y a pas de latence, pas de saut, donc c’est très fiable. Il y a ensuite cette légende dans le monde des jeux de combat où plus vous voyagez, plus vous apprenez de choses. Nous avons des joueurs italiens de Tekken en Turquie, en Corée, où ils ont été accueillis par les communautés respectives et ont tiré profit des leçons avant de revenir en Italie. Voyager et jouer aux jeux de combat vont de pair, si vous en avez la possibilité.