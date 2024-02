Si tu as aimé Stardew Valley, tu dois essayer ce nouveau RPG pour mobiles : il est disponible sur iOS et Android

Le jeu s’appelle Potion Permit et nous amène à une proposition des plus intéressantes, que nous pouvons déjà profiter depuis nos smartphones

Potion Permit est maintenant disponible sur Android et iOS

Si vous êtes fan des jeux de simulation avec une ambiance idéale pour se détendre dans ce que beaucoup appellent les « jeux de fermes« , alors l’un de vos jeux vidéo préférés sera sans doute Stardew Valley. Le jeu d’Eric « ConcernedApe » Barone est l’un des jeux indépendants les plus reconnus et réussis sur toutes les plateformes, il est donc normal qu’au fil des années, de nombreuses propositions similaires aient vu le jour, comme c’est le cas du jeu dont nous vous parlons dans cet article, Potion Permit.

Ce Potion Permit a été lancé sur consoles et PC en 2022, et il est maintenant disponible sur appareils mobiles, à la fois sur Android et iOS, comme annoncé récemment par Playdigious sur X (anciennement Twitter). Il est à noter que le jeu est sorti avec une remise de 30% sur son prix officiel, ce qui signifie que vous pouvez maintenant l’obtenir au prix de 4,99 euros (bien qu’il soit disponible à 4,70 euros sur Android). Cette promotion sera active jusqu’au 13 février, date à laquelle le jeu sera vendu au prix complet de 6,99 euros.

Vous pouvez maintenant obtenir Potion Permit sur Android et iOS

Ce RPG de simulation nous met dans la peau d’un chimiste chargé de soigner les maux et les maladies des habitants du petit village de Moonbury, en créant des potions avec les ingrédients que nous avons collectés lors de nos explorations. De plus, Potion Permit nous permet de développer des relations avec les différentes personnes qui résident dans le village mentionné, améliorer les bâtiments, agrandir l’espace de rencontre et bien plus encore.

En ce qui concerne la version mobile, le jeu dispose d’une interface améliorée, de réalisations Game Center, d’une sauvegarde dans le cloud, d’une compatibilité avec les contrôleurs et d’une optimisation, notamment pour iPhone 15, iPhone 15 Pro et Pro Max. Par ailleurs, Potion Permit a également récemment annoncé une édition complète en version physique pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, qui sortira le 31 mai 2024.

Au-delà de tout cela, si le jeu vous intéresse mais que vous n’êtes pas sûr de vouloir l’acheter, sachez qu’il dispose d’une démo disponible sur des plateformes telles que Steam et Nintendo Switch, vous pouvez donc l’essayer avant de décider de l’acheter. Si vous êtes convaincu et que vous souhaitez ensuite en profiter sur votre smartphone, n’oubliez pas que vous pouvez l’obtenir sur le Google Play Store pour Android et sur l’App Store pour iOS. Pour finir, voici la description de Potion Permit :