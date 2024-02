Pourquoi se mettre les doigts dans le nez peut augmenter le risque d’Alzheimer

Il fait peut-être absurde, mais le « geste offensant » de se mettre les doigts dans le nez – impoli et peu hygiénique – peut favoriser le risque de développer la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde. Il s’agit d’une pathologie neurodégénérative complexe associée au déclin cognitif et à la perte de mémoire, dont les causes déclenchantes ne sont pas encore claires. L’accumulation de protéines « collantes » telles que les plaques de bêta-amyloïde et les enchevêtrements de protéines tau sont typiquement associés à la maladie d’Alzheimer, mais une récente étude publiée dans le journal JAMA par des scientifiques américains de l’Université Rush a montré qu’un mode de vie sain peut contrer le déclin cognitif même avec l’accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau. D’autres recherches ont montré que la neuroinflammation associée aux infections cérébrales pourrait également être un déclencheur de la démence. Et c’est précisément là que le geste de se mettre les doigts dans le nez entre en jeu.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université Griffith (Australie) a observé que l’infection de Chlamydia pneumoniae dans le nerf olfactif peut favoriser l’invasion du cerveau, catalysant à son tour l’accumulation de plaques de bêta-amyloïde, un des signes typiques de la neurodégénération. Cela a été observé chez des souris, mais étant donné que l’ADN de ce pathogène est détecté chez 80% des patients atteints d’Alzheimer, il ne serait pas surprenant de découvrir un lien étroit entre l’infection et la démence. Le nerf olfactif relie en effet l’environnement extérieur au cerveau et peut contourner la barrière hémato-encéphalique, le « bouclier » qui protège le tissu cérébral contre les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Se mettre les doigts dans le nez peut endommager les cavités nasales et favoriser la prolifération des pathogènes, qui ont ainsi une autoroute ouverte vers le cerveau. Une étude du Département de neuropathologie de l’institut Charité de Berlin a démontré que le coronavirus SARS-CoV-2, l’agent responsable de la pandémie de COVID-19, peut exploiter les cellules nerveuses de la muqueuse olfactive et remonter jusqu’au cerveau par le nerf olfactif, lui permettant de l’attaquer. La même chose peut être faite par d’autres pathogènes liés à la maladie d’Alzheimer tels que la bactérie Chlamydia pneumoniae.

Une nouvelle étude de revue menée par des scientifiques de l’Institut de recherche en santé NICM de l’Université de Sydney Occidental a également mis en évidence comment se mettre les doigts dans le nez peut favoriser l’apparition de la démence. Outre la bactérie Chlamydia pneumoniae, les chercheurs soulignent que d’autres pathogènes tels que le champignon Candida albicans et le parasite Toxoplasma gondii peuvent établir des infections « persistantes, latentes ou chroniques dans les tissus périphériques », y compris l’épithélium nasal. Ils peuvent y persister longtemps sans causer de symptômes évidents, « jusqu’à ce qu’ils pénètrent dans le cerveau avec des conséquences pathologiques ». Et comment peuvent-ils s’installer dans le nez? Une voie évidente est précisément la rhinotillexomanie, le terme scientifique désignant l’habitude compulsive de se mettre les doigts dans le nez pour enlever les crottes. Tout ce qui se trouve au bout de nos doigts qui ne sont pas soigneusement désinfectés est déposé dans la cavité nasale et peut ainsi remonter par le nerf olfactif jusqu’au cerveau. De plus, selon les scientifiques dirigés par les professeurs Xian Zhou et Gerald W. Munch, le fait de retirer du matériel du nez peut également perturber l’équilibre du microbiome, compromettant son efficacité en tant que « bouclier » contre l’invasion de pathogènes.

Les chercheurs soulignent que divers virus sont normalement détectés dans le cerveau des personnes atteintes d’Alzheimer et que la neurodégénération est souvent identifiée en premier lieu dans le bulbe olfactif. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est clair que le geste impoli de se gratter le nez avec des doigts « sales de terre ou d’excréments » peut représenter un risque, précisément à la lumière de la connexion anatomique directe entre le cerveau et les cavités nasales. Le conseil des experts est donc de se laver fréquemment les mains, une recommandation que nous avons entendue à plusieurs reprises pendant la pandémie de COVID, précisément parce qu’elle permet aux pathogènes de facilement atteindre les tissus où ils peuvent causer une infection. Le risque, en effet, est que cette infection soit suivie de la neuroinflammation associée à la démence. Les détails de l’étude « Neuroinflammation in Alzheimer’s Disease: A Potential Role of Nose-Picking in Pathogen Entry via the Olfactory System? » ont été publiés dans la revue scientifique Biomolecules.