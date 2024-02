Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour créer de nouvelles expériences dans Fortnite

Par le biais d’un communiqué de presse, Disney a rendu publique une collaboration sans précédent avec Epic Games. La société a l’intention d’investir 1,5 milliard de dollars dans des actions des créateurs de Fortnite afin de consolider sa relation avec eux et de créer de nouvelles expériences communes à l’avenir. Cela indique également que des personnages des multiples marques détenues par Disney, telles que Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et bien d’autres, pourront également arriver dans le jeu d’Epic. Nous vous présentons ci-dessous plus de détails sur cette action commerciale :

Disney et Epic Games renforcent leurs liens et créeront un univers persistant dans Fortnite

Comme mentionné précédemment, le 7 février 2024, Disney a publié un communiqué sur son site web dans lequel la société révèle qu’elle investira la somme considérable de 1,5 milliard de dollars dans des actions d’Epic Games. L’intention de l’entreprise de Bob Iger est de « créer un nouvel univers persistant » de nouvelles expériences avec les marques Disney dans Fortnite.

« Nous avons hâte que les fans vivent de nouvelles façons de raconter des histoires Disney« , déclare Iger lui-même dans ce communiqué. D’autre part, Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, commente que « Disney a été l’une des premières entreprises à croire au potentiel de fusionner ses mondes avec le nôtre dans Fortnite, et ils utilisent déjà Unreal Engine dans plusieurs de leurs créations ». « Maintenant, nous allons collaborer à quelque chose de complètement nouveau qui consistera à construire un nouvel écosystème ouvert et interopérable qui réunira les communautés de Disney et de Fortnite« , continue-t-il.

Comme le mentionne Sweeney lui-même, la bonne relation entre les deux entreprises est de longue date. Disney a utilisé le moteur Unreal d’Epic Games dans de nombreuses productions telles que des jeux vidéo comme Kingdom Hearts 3 et Star Wars Jedi: Survivor, dans l’édition cinématographique et l’animation pour le cinéma et les séries, et même dans les attractions de ses parcs comme Millenium Falcon: Smugglers Run.

Star Wars Jedi: Survivor (2023)

Que indique cela pour Fortnite ? Très simple. Comme le précise le communiqué de presse, les deux sociétés prévoient de créer de nouvelles expériences de jeu centrées sur les marques de Disney mais à l’intérieur de Fortnite. De plus, de nombreux personnages de la marque Mickey Mouse et de ses dérivés pourront rejoindre le jeu vidéo d’Epic Games. À partir de maintenant, il y aura beaucoup plus de collaborations, certaines aussi inattendues qu’improbables. Il y a déjà eu de nombreuses collaborations entre les propriétés de Disney et Fortnite, telles que Star Wars ou Indiana Jones.

Depuis décembre 2023, Epic Games a opéré un virage important dans Fortnite, l’approchant de plus en plus du rêve du métaverse de Tim Sweeney. Avec la sortie du Chapitre 5 du jeu, Fortnite n’est plus simplement un jeu de tir, mais un centre d’expériences variées où coexistent différents modes tels que Sauver le monde (JcE), Battle Royale (JcJ), LEGO Fortnite (construire et explorer), Rocket Racing (courses) et Fortnite Festival (musique/rythme). Les nouvelles expériences de Disney dans Fortnite augmenteront la variété et le nombre de mondes différents du jeu.

Depuis décembre 2023, Epic Games « relance » Fortnite non pas comme un simple jeu vidéo, mais comme un centre d’expériences de jeu différentes

Autre contenu Fortnite qui pourrait vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique