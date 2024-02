L’Europe construira un vaisseau spatial cargo : le projet dirigé par Samantha Cristoforetti

Dans un message sur LinkedIn, Samantha Cristoforetti a déclaré qu’elle avait encore un rêve : voir l’Europe avec son propre vaisseau spatial. Ce sera l’astronaute milanaise qui dirigera le projet Low Earth Orbit (LEO) Cargo Return Service, qui permettra à l’ESA de réaliser une navette cargo d’ici la fin de la décennie. Un premier pas vers un éventuel véhicule spatial capable de transporter des astronautes.

Lors du Sommet spatial qui s’est tenu à Séville (Espagne) les 6 et 7 novembre 2023, les États membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont convenu de lancer un concours consacré au développement d’une navette spatiale cargo d’ici 2028. L’objectif, grâce à la collaboration avec des partenaires industriels européens, est de permettre le transport de matériel scientifique et technologique vers et depuis la Station spatiale internationale (ISS) – qui devrait rester opérationnelle jusqu’en 2030 – et d’autres éventuelles stations en orbite basse terrestre. Mais le regard est déjà tourné vers l’avenir, car une évolution de la navette pourrait, par exemple, permettre d’amarrer à la Getaway, la station spatiale en orbite cislunaire dont la construction est prévue dans les prochaines années. L’ESA souhaite avoir son propre véhicule spatial pour ne pas dépendre constamment des autres agences, en mettant au point un programme similaire à celui de la NASA. La navette cargo sera en effet réalisée par des partenaires industriels soigneusement sélectionnés ; les intéressés devront présenter leur proposition d’ici février 2024.

C’est l’astronaute de l’ESA Samantha Cristoforetti qui dirige l’équipe du projet, appelé Low Earth Orbit (LEO) Cargo Return Service, et qui a souligné, dans un long message sur LinkedIn, la portée et l’importance de réaliser cette navette « made in Europe ». Comme elle l’a déclaré à d’autres occasions, l’astronaute italienne a écrit qu’elle nourrissait un rêve, après en avoir réalisé tant : « Je suis devenue astronaute, j’ai passé plus d’un an dans l’espace lors de deux missions, j’ai effectué une sortie extravéhiculaire, j’ai occupé le poste de commandant de la Station spatiale internationale », a-t-elle précisé avec fierté. Alors, quel est le rêve encore dans le tiroir ? Celui de voir l’Europe avec son propre vaisseau spatial, comme les États-Unis, la Russie, la Chine « et bientôt l’Inde ». « Je rêve d’équipages internationaux volant dans l’espace non seulement à bord de véhicules privés américains, mais également à bord de véhicules européens. Je rêve d’une ambition européenne visant à développer nos capacités dans l’exploration spatiale et, avec elles, la force et l’autonomie de notre secteur spatial dans son ensemble. C’est important… Pour notre prospérité ; pour notre sécurité. Pour notre capacité à mettre sur la table les valeurs européennes alors que la communauté mondiale est confrontée à des défis mondiaux sans précédent », a souligné l’astronaute milanaise.

Sur le plan des vols spatiaux, l’Europe est en difficulté après l’échec du lancement de la fusée Vega-C, les retards de l’Ariane 6 et l’impossibilité de retourner à bord des navettes russes Soyuz. Tout tourne autour des accords avec la NASA et SpaceX. En raison du manque de véhicules spatiaux propres, l’ESA a toujours dû arracher des accords d’échange avec les autres agences spatiales pour faire voler les astronautes européens. Avoir sa propre navette représenterait un changement de paradigme et il faut bien commencer quelque part. La navette cargo est le projet idéal, car elle permettrait d’accumuler les compétences et l’expérience qui pourraient aboutir au développement d’un vaisseau spatial capable de transporter un équipage humain. « Chaque instant que nous gaspillons creuse le fossé entre ce que tous les autres dans le monde sont capables de faire et ce que nous pouvons faire en Europe », avait déclaré Cristoforetti dans une interview. Avec la mise hors service de l’ISS, par ailleurs, tout deviendra encore plus compliqué pour la présence de l’ESA en orbite basse terrestre.

Grâce à cette nouvelle navette cargo, les États membres auront la possibilité de déplacer des marchandises entre l’ISS et d’autres éventuelles stations spatiales d’ici la fin de la décennie, jetant ainsi les bases de futures missions entre les étoiles. Comme l’a souligné Cristoforetti sur LinkedIn, « au-delà de l’horizon immédiat, le véhicule cargo pourrait un jour évoluer en un véhicule pour l’équipage ou servir des destinations cislunaires ». « L’Europe », a conclu l’astronaute, « a déjà démontré toutes les capacités nécessaires dans les opérations LEO : amarrage, retour et opérations. Actuellement, il est temps pour notre secteur de rassembler tous les éléments et de développer un service de bout en bout compétitif et abordable ». Il ne reste plus qu’à attendre la sélection des propositions des partenaires industriels, qui arriveront sur la table de l’ESA d’ici la fin de ce mois-ci.