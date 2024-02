Les 3 conseils de Bill Gates pour avoir une vie plus heureuse et réussie

Bill Gates est connu pour donner de nombreux discours motivants dont le focus est d’être réussi dans la vie, mais aussi d’en profiter

Il est l’une des personnes les plus suivies au monde

Bill Gates est probablement l’une des personnes les plus influentes de ces dernières années. Le fondateur de Microsoft se distingue lorsqu’il s’agit de prévoir les défis auxquels nous allons être confrontés dans le futur en tant qu’espèce, y compris les emplois du futur ou l’impact que l’IA aura sur nos vies. Mais il se distingue également en tant que coach, en donnant des conseils et des conférences pour essayer d’enseigner aux autres le chemin qui l’a mené vers le succès.

Le portail Jeux Video a maintenant compilé trois conseils qui nous permettront d’en savoir beaucoup plus sur la façon de penser de ce grand magnat de la technologie. Mais ce n’est pas tout, nous pourrons également voir si c’est quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie.

Poser les bonnes questions

Pour Bill Gates, poser les bonnes questions est plus important que trouver les réponses. Les questions façonnent notre manière de voir la réalité, et les réponses lui donnent plus de substance. Si nous posons les bonnes questions, nous pouvons trouver facilement ces solutions. C’est pourquoi il y a deux questions qui doivent toujours être présentes dans notre esprit lorsque nous lançons une enquête :

Qui a déjà abordé le problème ?

Que peut-on apprendre de ces personnes ?

Selon Bill Gates, c’est ainsi que l’on peut parvenir à résoudre de grands problèmes. En réalité, ce n’est pas étrange, car l’une des principales bases de la méthode scientifique consiste à bien connaître l’état de la question. Après tout, les scientifiques formulent une question et à partir de celle-ci, ils cherchent des réponses, mais la première étape consiste toujours à essayer de recueillir les connaissances de ceux qui sont venus avant eux.

Apprenez à dire non : votre temps est primordial

Suivant cette prémisse, Gates voulait être vraiment réussi, alors il s’est demandé à qui il pouvait s’identifier et la réponse s’est portée sur la figure de Warren Buffet. Le magnat des investissements disait non à presque tout. Ainsi, il ne remplissait pas son temps d’obligations, mais il pouvait consacrer des journées entières à réfléchir et à se reposer de ce genre de rendez-vous qui lui prenaient du temps et des efforts.

Le chemin à suivre était tracé. Il ne restait donc plus qu’à apprendre à dire non pour ne pas vous embarquer dans des voyages qui pourraient vous détourner de l’objectif réel et qui ne vous permettraient pas d’apprendre en cours de route. Ainsi, bien que cela entre en collision frontale avec ce que d’autres défendent, il donne la priorité aux tâches qui peuvent être terminées rapidement.

Ayez confiance en les personnes

L’homme n’est pas un loup pour l’homme. La maxime de Thomas Hobbes doit être mise de côté. Bill Gates l’a appris à ses dépens, en étant un patron assez tyrannique que tout le monde craignait. Cependant, avec le temps, il a reconnu ses plus grandes erreurs et a essayé de les corriger pour devenir plus apte à interagir avec d’autres personnes qui avaient leurs propres besoins, doutes et préoccupations.

Maintenant, il croit que les travailleurs ne devraient pas tout donner pour des entreprises qui ne sont pas les leurs. Il faut donc encourager l’empathie et essayer d’améliorer les projets en les construisant sur la confiance en les personnes.