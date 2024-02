Tom Holland troque les caméras pour la scène dans la nouvelle adaptation de « Roméo et Juliette ».

Il n’est pas le premier à faire du théâtre

Affiche promotionnelle de Roméo & Juliette

Passer du cinéma ou de la télévision au théâtre est un processus que de nombreux acteurs ont déjà traversé, mais ils le font généralement lorsqu’ils sont déjà d’un certain âge et qu’ils en ont assez du fonctionnement de l’industrie, nous devons l’admettre, qui ne se soucie pas autant des compétences d’acteur de la distribution que de simplement leur nom ou même leur apparence physique.

Mais Tom Holland est là pour nous montrer que ce n’est pas toujours le cas, et bien qu’il ne soit pas le premier ni le dernier à faire du théâtre à un âge « précoce » (il a 27 ans), nous sommes sûrs que ce sera l’un des cas les plus marquants de ces dernières années. Cependant, Holland a en réalité commencé sa carrière en tant qu’acteur sur scène et non devant une caméra, car en 2008 il a joué le rôle principal dans la comédie musicale Billy Elliot. Oui, Spider Man danse et très bien, il vous suffit de chercher « Tom Holland Umbrella Lip Sync Battle » pour être convaincus. Bon, nous le faisons déjà pour vous.

Une nouvelle version de Roméo et Juliette

L’acteur d’Uncharted ou Cherry jouera un rôle principal dans ce qui est jusqu’à présent la dernière pièce dirigée par Jamie Lloyd, qui, malgré sa jeunesse (né en 1980), a déjà réalisé de nombreuses pièces jouées et représentées dans des théâtres prestigieux de Londres et à l’étranger.

Certaines des productions remarquables de Jamie Lloyd comprennent des réinterprétations modernes de classiques tels que The Homecoming de Harold Pinter, The Maids de Jean Genet et The Ruling Class de Peter Barnes. Il a également dirigé des productions musicales à succès, telles que The Commitments, Assassins et Piaf, avec Elena Roger dans le rôle principal. Sa vision de Roméo et Juliette promet également d’être une réinterprétation moderne d’un classique culte où il ne manquera certainement pas de thèmes musicaux.

Roméo et Juliette sera présenté pour la première fois au Duke of York’s Theatre à Londres en mai. Les billets seront mis en vente le 13 février. Vous pouvez les acheter via le lien suivant.

Roméo et Juliette

Roméo et Juliette, l’immortelle tragédie de William Shakespeare écrite vers 1595, raconte la passionnée histoire d’amour entre deux jeunes de Vérone, dont les familles, les Montaigu et les Capulet, sont en conflit depuis des générations. Malgré les obstacles et le destin tragique qui les attend, Roméo et Juliette se rencontrent et tombent profondément amoureux. Leur romance clandestine déclenche une série d’événements fatidiques qui se terminent par une conclusion déchirante.