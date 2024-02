Pourquoi les contenus de haine envers les femmes augmentent-ils sur les réseaux sociaux : les résultats de l’étude

Les algorithmes des médias sociaux poussent des vidéos misogynes en ciblant les personnes les plus vulnérables. Ils exploitent la peur de la solitude ou le sentiment de perte de contrôle en alimentant la haine et la violence sur les plateformes.

Le web a toujours été un repaire pour les hommes qui détestent les femmes. Il suffit de penser aux incel, la « sous-culture en ligne » née avec Internet. Depuis des années, ils persistent dans les chats misogyne et les forums violents où la disparité entre les sexes est alimentée. Actuellement, les algorithmes des médias sociaux aggravent une situation déjà difficile. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’University College de Londres et de l’Université du Kent, les contenus contre les femmes augmentent et sont présentés sur les plateformes comme des vidéos amusantes. Le « matériau toxique » est poussé par des algorithmes qui ciblent notamment les jeunes garçons isolés, souffrant d’anxiété et de problèmes de sociabilité. Des victimes parfaites à transformer en bourreaux.

« Les idées fausses et les contenus nuisibles se propagent parmi les jeunes », explique Kaitlyn Regehr, auteure de l’étude. « La consommation en ligne influence les comportements hors ligne des garçons, car nous voyons ces idéologies passer des écrans à la cour d’école ». Les algorithmes des médias sociaux ciblent les personnes les plus vulnérables, « exploitant la peur de la solitude ou le sentiment de perte de contrôle, et gamifient des contenus nocifs. Lorsque les jeunes sont confrontés à des vidéos qui traitent d’automutilation ou d’extrémisme, ils les prennent pour du divertissement », ajoute Regehr.

L’étude intitulée « Safer Scrolling » s’est concentrée sur TikTok, mais les chercheurs ont expliqué que les résultats pourraient également s’appliquer à d’autres plateformes. Le sujet est brûlant. Une nouvelle recherche menée par le Survey Center on American Life a en effet montré que les jeunes de la génération Z sont plus enclins que les baby-boomers à croire que le féminisme a fait plus de mal que de bien.

L’impact des contenus misogynes sur la génération Z

Pour mieux comprendre l’impact des médias sociaux dans le monde réel, les chercheurs ont également interrogé des étudiants et des responsables scolaires. Ils ont découvert que les contenus haineux envers les femmes sont profondément enracinés dans la culture des jeunes. Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, qui a collaboré avec les chercheurs, a souligné : « Les résultats de l’UCL montrent que les algorithmes ont un effet avalanche et nécessitent des solutions extrêmes pour bloquer ces contenus vendus comme du divertissement ». Il a ajouté : « Cela est profondément préoccupant, les messages sur la masculinité toxique sont amplifiés, ainsi que leur impact sur les jeunes qui ont besoin de pouvoir grandir et développer leur compréhension du monde sans être influencés par un matériel aussi effrayant. Nous demandons à TikTok en particulier, et aux plateformes de médias sociaux en général, de revoir de toute urgence leurs algorithmes et de renforcer les mesures de sauvegarde pour prévenir ce type de contenu, et au gouvernement d’envisager une nouvelle loi sur la sécurité en ligne ».

Comment protéger les femmes des algorithmes

Andy Burrows, conseiller de la Molly Rose Foundation, a expliqué au Guardian que « cette recherche confirme comment les algorithmes de TikTok ciblent et bombardent impitoyablement les jeunes avec des contenus dangereux, en quelques jours seulement, ils peuvent servir aux adolescents une rafale presque constante de vidéos malsaines et parfois dangereuses ». Selon Burrows, il est nécessaire « d’agir courageusement et de manière décisive pour s’attaquer aux algorithmes à haut risque qui donnent la priorité aux revenus plutôt qu’à la sécurité et au bien-être des adolescents ». Selon l’Online Safety Act, les médias sociaux ont le devoir de protéger la sécurité et les droits des utilisateurs, il est donc essentiel de s’attaquer aux contenus qui visent les femmes et les filles en ligne.

Un porte-parole de TikTok a répondu en expliquant que « la misogynie est depuis longtemps interdite sur TikTok ». Il a ajouté : « Nous détectons de manière proactive 93% des contenus que nous supprimons pour avoir enfreint nos règles sur la haine. La méthodologie utilisée dans ce communiqué ne reflète pas la manière dont les vraies personnes expérimentent TikTok ».