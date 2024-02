Qu’est-ce que l’ovaire polykystique et pourquoi les femmes atteintes de ce problème ont-elles un risque plus élevé de suicide

Le syndrome de l’ovaire polykystique est un trouble endocrinien qui se manifeste par des symptômes tels que des irrégularités menstruelles, une croissance excessive des poils, de l’acné et des difficultés à perdre du poids. Selon une nouvelle étude, les femmes atteintes de cette condition de santé peuvent avoir un risque de suicide 8 fois plus élevé. Voici pourquoi.

Les femmes atteintes du syndrome de l’ovaire polykystique (SOPK), l’un des troubles endocriniens les plus courants pendant l’âge fécond, peuvent avoir des répercussions non seulement sur la fertilité et le métabolisme, mais aussi sur la santé mentale. C’est ce que suggère une nouvelle étude qui a évalué le risque de suicide chez les femmes souffrant de ce problème de santé, en tenant compte des conditions psychiatriques sous-jacentes et de la tranche d’âge. L’analyse, une vaste étude de cohorte portant sur plus de 18 000 femmes atteintes de ce problème, a montré que l’état de santé est associé à un risque significativement plus élevé de suicide, jusqu’à 8,47 fois plus élevé que les femmes ne souffrant pas de cette condition.

Qu’est-ce que le syndrome de l’ovaire polykystique

Le syndrome de l’ovaire polykystique (SOPK) est l’un des troubles endocriniens les plus courants chez les femmes en âge de procréer. La condition touche environ une femme sur 10 et est caractérisée par des dysfonctions de l’ovulation, qui peuvent se manifester par des symptômes tels que des irrégularités menstruelles (intervalle entre deux menstruations supérieur à 35 jours), des signes d’hyperandrogénisme (taux élevés d’androgènes dans le sang), entraînant une croissance excessive des poils, de l’acné, de l’alopécie et des kystes dans les ovaires. Dans certains cas, des signes d’insulinorésistance peuvent également apparaître, se traduisant par des difficultés à perdre du poids.

L’Organisation mondiale de la santé indique le syndrome de l’ovaire polykystique comme l’une des principales causes d’infertilité.

Pourquoi les femmes atteintes du SOPK ont un risque accru de suicide

Selon une nouvelle recherche, récemment publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, les femmes atteintes du syndrome de l’ovaire polykystique ont un risque de suicide 8,47 fois plus élevé que les femmes sans SOPK. Plus précisément, l’analyse par tranche d’âge a révélé que le risque est significativement plus élevé chez les adolescentes (5,38 fois) et chez les femmes de moins de 40 ans (9,15 fois), étant inférieur (3,75 fois) au-delà de 40 ans, mais toujours plus élevé que chez les femmes sans SOPK.

Les auteurs de l’étude affirment que les facteurs responsables de cette augmentation pourraient être les préoccupations concernant l’impact du syndrome de l’ovaire polykystique, y compris l’infertilité et les craintes liées à l’apparence physique. « Les préoccupations liées à l’image corporelle, notamment l’obésité perçue et l’acné, ont été associées à un risque de suicide pendant l’adolescence, et ces problèmes sont courants chez les adolescents atteints du SOPK », expliquent les auteurs de l’étude, suggérant également que le risque plus faible, observé après 40 ans, pourrait être lié à une amélioration des symptômes de la condition liée à l’âge.

Bien qu’il ne puisse pas démontrer la relation de cause à effet et ne tienne pas compte de tous les facteurs confondants, cette étude n’est pas la première à mettre en évidence une association entre le SOPK et le suicide. Des recherches antérieures ont montré que les femmes atteintes de SOPK ont plus de chances de souffrir de dépression et d’anxiété, bien que l’influence de la condition sur la santé mentale soit encore peu étudiée.