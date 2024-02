Elden Ring arrivera sur iPhone et Android : Tencent travaille déjà sur la version mobile du jeu de FromSoftware

Tencent est le deuxième actionnaire majoritaire du studio japonais, ce qui leur permet d’amener le titre de FromSoftware sur mobiles

Sans aucun doute, l’un des meilleurs jeux, sinon le meilleur, de 2022 est Elden Ring, le célèbre jeu en monde ouvert de FromSoftware qui combine les propositions des précédents jeux du studio, tels que les Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro, par exemple, pour nous offrir un jeu glorieux, comme le disent la plupart de ses joueurs. Quoi qu’il en soit, il est toujours d’actualité aujourd’hui car les fans attendent avec impatience l’arrivée de son DLC, qui pourrait être prochainement disponible.

Dans cet article, nous ne parlerons pas précisément du DLC d’Elden Ring, car une information inattendue et alléchante est apparue. Contre toute attente, il semble que le dernier « soulslike » de FromSoftware recevra une version mobile pour Android et iOS, inspirée par l’un des jeux les plus populaires de ces plateformes, Genshin Impact.

Elden Ring sera le prochain grand jeu à avoir une version mobile

L’information exclusive vient de Reuters (après avoir consulté jusqu’à 3 sources proches du projet), qui a rapporté que Tencent est derrière le développement de l’adaptation mobile d’Elden Ring, en s’inspirant du modèle de monétisation de Genshin Impact sur cette plateforme et sur les autres où il est disponible, bien sûr. Autrement dit, cette supposée version du jeu de FromSoftware serait gratuite avec des achats intégrés.

Pour ceux qui se demandent pourquoi Tencent a voix au chapitre sur la licence d’Elden Ring, il convient de mentionner que le conglomérat chinois détient une participation de 16% dans FromSoftware. En réalité, Sony a également acquis une partie du studio en 2022, de sorte qu’entre Sony et Tencent, ils détiennent jusqu’à 30% du développeur acclamé du meilleur jeu de 2022, et sont respectivement les troisième et deuxième plus grands actionnaires de la société.

Évidemment, même si Tencent et Sony ont une part importante de FromSoftware, le développeur continue de créer des jeux multiplateformes de manière indépendante, ce qui sera probablement le cas à l’avenir. Cependant, dans le cas de Tencent, ils peuvent maintenant utiliser les licences du studio japonais, ce qui les a amenés à former une petite équipe pour travailler sur une proposition de jeu mobile du populaire « soulslike » en monde ouvert en collaboration avec Sixjoy, leur filiale chargée du développement.

Comme le souligne Reuters, la relation entre Tencent et FromSoftware ne serait pas la meilleure, du moins en ce qui concerne cette supposée arrivée d’Elden Ring sur mobiles. « La conception d’Elden Ring, qui se concentre sur une expérience complète après un seul achat, n’est pas compatible avec le modèle envisagé par Tencent« , indique le média britannique. Pour l’instant, il ne faut pas prendre cela comme une confirmation, bien que si c’est vrai, la collaboration entre le studio et le conglomérat semble se poursuivre, il est également trop tôt pour dire si cette proposition finira par être disponible dans le monde entier ou si elle se limitera à la Chine.

Enfin, Reuters a également récemment rapporté que le développement d’un jeu mobile de la franchise NieR a été annulé, un jeu qui devait être le fruit de la collaboration entre Tencent et Square Enix. La raison de cette annulation serait les inquiétudes concernant le modèle de monétisation.