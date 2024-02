Le congélateur de l’université se brise, des décennies de recherches détruites

Les échantillons étaient conservés avec de l’azote liquide à une température de -190 °C à l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède. Ils avaient une valeur estimée d’environ 40 millions d’euros.

Mauvaise nouvelle pour l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, où les échantillons de recherche collectés au fil des décennies ont été détruits en raison d’une panne d’un des congélateurs pendant les vacances de Noël. C’est ce qu’a annoncé l’institut, expliquant que les échantillons étaient conservés dans de l’azote liquide à une température de -190 °C et qu’entre le 22 et le 23 décembre, une interruption de la fourniture de liquide cryogénique s’est produite.

Le problème a concerné 16 réservoirs qui, bien qu’ils puissent préserver leur contenu pendant quatre jours sans azote liquide supplémentaire, en ont manqué pendant cinq, entraînant également la perte d’échantillons provenant de plusieurs institutions. « Cela s’est produit peut-être au pire moment imaginable en Suède, juste un jour avant la veille de Noël », a expliqué Matti Sällberg, doyen du campus méridional de l’Institut Karolinska. L’incident a été signalé à la police, a ajouté l’université.

Selon les estimations de certains médias, la valeur des échantillons se situerait aux alentours de 40 millions d’euros. Cependant, Sällberg a indiqué qu’aucune estimation officielle n’avait été faite pour le moment, tout en confirmant qu’il s’agissait très probablement de millions. « Les chercheurs les plus touchés – a ajouté le doyen – sont ceux qui mènent des recherches sur la leucémie et qui ont collecté des échantillons de patients depuis plus de 30 ans ». Tous les échantillons n’étaient cependant pas destinés aux soins des patients, mais exclusivement à la recherche.

L’université a lancé une enquête interne et, bien qu’il n’y ait aucune indication de sabotage, la police enquête sur les événements. « Il n’y a actuellement aucune indication que cela soit dû à des actions extérieures, mais le communiqué de police a été rédigé pour couvrir toutes les circonstances ».