Nous avons dépassé le seuil de +1,5 °C de réchauffement global il y a plus de 10 ans

L’avertissement vient d’une équipe de recherche australienne qui a trouvé des preuves de dépassement du seuil critique de réchauffement climatique convenu dans l’Accord de Paris de 2015. Le dépassement aurait eu lieu dès 2010 et expliquerait pourquoi la crise climatique nous a frappés plus tôt que prévu.

La Terre aurait dépassé le seuil de réchauffement climatique dès 2010. Nous vivons donc depuis au moins une décennie sur une planète plus chaude de 1,5 °C par communiqué à l’époque préindustrielle, ce qui expliquerait pourquoi la crise climatique nous a frappés plus tôt que prévu. L’avertissement vient d’une équipe de recherche australienne qui a trouvé des preuves du dépassement du seuil critique convenu au niveau international dans l’Accord de Paris de 2015. Selon les chercheurs, nous ressentons déjà les effets d’un réchauffement d’environ 2°C supérieur aux niveaux préindustriels et, sans une action sérieuse pour réduire les émissions, nous ne pourrons pas prévenir l’aggravation et les effets irréversibles du changement climatique.

Le seuil de 1,5 °C de réchauffement climatique dépassé il y a plus de 10 ans

Le dépassement du seuil critique de 1,5 °C, en tant que limite de réchauffement climatique que les États se sont engagés à ne pas dépasser avec l’Accord de Paris sur le climat de 2015, aurait eu lieu dès 2010. L’augmentation actuelle de la température ne serait donc pas d’environ 1,15 °C au-dessus des niveaux préindustriels, mais selon les chercheurs, d’environ un demi-degré de plus que ce qui a été estimé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Cela s’explique par le fait que l’augmentation des températures mondiales est calculée à partir de la période préindustrielle, mais déterminer exactement quelles étaient les conditions climatiques mondiales de cette période est resté un défi, même après l’invention du thermomètre. Pendant des siècles, les mesures directes de la température de l’air étaient en effet limitées à quelques villes dans de petites zones du globe, tandis que l’enregistrement systématique de la température de l’eau n’a commencé qu’au milieu du XIXe siècle, et même alors, seulement sur les routes maritimes les plus fréquentées.

Par conséquent, pour construire une estimation des températures mondiales avant le décollage de l’industrialisation, les chercheurs ont utilisé une variété de proxies (comme les cernes des arbres et les stalactites), mais les analyses d’un nouvel exemplaire prélevé sur les éponges de la mer des Caraïbes orientales ont suggéré que les conditions préindustrielles étaient plus froides que prévu. Si les nouvelles données se révèlent correctes, la valeur de référence avec laquelle nous nous comparons aurait été fixée trop haut, rendant l’augmentation actuelle des températures d’environ un demi-degré supérieure aux estimations existantes.

L’étude, publiée récemment dans la revue Nature Climate Change, met en évidence comment les squelettes des éponges de mer stockent des proportions différentes de strontium par communiqué au calcium, selon la température de l’eau dans laquelle elles poussent. En se développant très lentement (environ 0,2 mm par an), certains spécimens pourraient avoir jusqu’à 5 000 ans, bien que les éponges utilisées par les chercheurs (Ceratoporella nicholsoni), collectées entre 33 et 91 mètres sous le niveau de la mer dans une zone appelée Couche mélangée de l’océan, remontent à environ 300 ans.

« La principale source de variabilité dans les températures de la mer des Caraïbes est les influences atmosphériques », a déclaré le professeur Malcolm McCulloch de l’Université de l’Australie occidentale, auteur principal de l’étude, lors d’une conférence de presse. « Il y a très peu d’influence d’autres sources variables comme les courants océaniques. Nous examinons également la couche mélangée, qui a beaucoup moins de variabilité. »

La faible influence des courants océaniques pourrait donc faire du nouvel exemplaire un nouveau standard de référence pour l’estimation des températures préindustrielles, mais avant que cela ne se produise, les chercheurs devront vérifier si les éponges marines provenant de profondeurs similaires dans d’autres régions du monde pourront confirmer les résultats. Ce qui semble sûr, c’est que « l’opportunité de limiter le réchauffement climatique à pas plus de 1,5°C grâce à la seule réduction des émissions est maintenant passée », selon les auteurs de l’étude. « Avec les taux d’émission actuels, le seuil de 2°C pour les températures mondiales de la surface de la mer sera atteint d’ici la fin des années 2020. »