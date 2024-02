FNAC & Darty cassent le prix de plusieurs électriques jusqu’au 13 février !

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique de qualité à un prix avantageux, ne manquez pas l’évènement exclusif organisé conjointement par FNAC et Darty. Du 6 au 13 février, profitez de réductions exceptionnelles sur les vélos ELEGLIDE, une marque désormais renommée dans le domaine de la technologie et des équipements électriques. Voici une présentation détaillée des cinq modèles à prix remisé disponibles lors de cet évènement.

Voici les 5 Vélos ELEGLIDE à Prix Réduit lors de l’Évènement FNAC et DARTY

1. ELEGLIDE T1 – 849 € au lieu de 999 €

Profitez du tout nouvel ELEGLIDE T1, désormais disponible à 849 € au lieu de 999 €. Avec son puissant moteur sans balais de 250W et sa robuste batterie lithium-ion de 450 Wh, le T1 vous offre une puissance constante et une autonomie suffisante pour couvrir jusqu’à 100km en assistance électrique. Parfait pour les longs trajets en ville ou à la campagne. Grâce à ses pneus CST de 27,5 pouces, vous pouvez aisément naviguer sur une variété de surfaces routières avec une douceur extraordinaire.

Le vélo ELEGLIDE T1 dispose également d’un système de vitesse professionnel Shimano à 7 vitesses et d’une suspension hydraulique à verrouillage. Cet équipement apporte non seulement une facilité de conduite mais également un confort maximal même sur les terrains les plus accidentés. De plus, avec ses 3 modes de conduite et 5 niveaux de vitesse, le T1 s’adapte constamment à votre rythme de conduite. L’écran LCD intelligent embarqué vous offre toute l’information dont vous avez besoin pour votre parcours en un clin d’œil.

2. ELEGLIDE T1 Step-thru – 799 € au lieu de 1099,99 €

L’ELEGLIDE T1 Step-Thru est votre partenaire idéal pour vos déplacements urbains. Ce modèle est disponible à 799 €, en réduction de 1099,99 €. Pour les 50 premiers clients, une panoplie d’accessoires est offerte, dont un casque noir, un câble antivol, une sacoche de cadre de vélo et bien plus encore. Identique au modèle T1, le Step-Thru est équipé d’un moteur de 250W et d’une batterie de 450 Wh qui vous offre une autonomie allant jusqu’à 100 km.

Le T1 Step-Thru est également équipé des pneus CST 27,5 pouces, idéaux pour les rues citadines. Son dérailleur Shimano à 7 vitesses facilite vos transitions de vitesse et assure une balade sans effort. De plus, la suspension hydraulique garantit un confort sans compromis, quel que soit le type de route. Avec son écran LCD intelligent, vous pouvez facilement contrôler la vitesse, la distance parcourue et l’état de la batterie. En supplément, le T1 Step-Thru est doté d’une potence multi-angle et d’une selle SR pour un confort optimal.

3. ELEGLIDE M1 – 529 € au lieu de 899,99 €

L’ELEGLIDE M1 est un modèle très intéressant pour ceux à la recherche d’un vélo électrique à la fois performant et abordable. Disponible à 529 € au lieu de 899,99 €, le M1 propose un moteur de 250W et une batterie lithium-ion de 7,5 Ah, vous offrant une autonomie de jusqu’à 65km. Pour les 50 premiers acheteurs, un ensemble d’accessoires est offert, dont un casque, un câble antivol et un porte-bouteille.

Comme ses prédécesseurs, le M1 dispose des pneus CST de 27,5 pouces pour une conduite confortable sur n’importe quelle surface. Il est aussi équipé d’un kit Shimano à 21 vitesses pour une conduite plus fluide et rapide. De plus, la suspension hydraulique avec verrouillage promet un confort exemplaire pendant vos trajets. Les 3 modes de conduite et les 5 niveaux de vitesse déterminent l’intensité de l’assistance en fonction de vos besoins.

4. ELEGLIDE M1 PLUS 27″ – 599 € au lieu de 899,99 €

Le modèle PLUS du ELEGLIDE M1, désormais disponible à 599 € au lieu de 899,99 €. Par rapport à l’ELEGLIDE M1 standard, le M1 PLUS est équipé d’une batterie lithium-ion plus volumineuse de 12,5 Ah, vous permettant de parcourir jusqu’à près de 100 km en mode d’assistance. Tout comme le M1, le M1 PLUS possède aussi un puissant moteur de 250W.

Le M1 PLUS est équipé des mêmes pneus CST de 27,5″ et d’un dérailleur Shimano à 21 vitesses, vous permettant une conduite sans effort et sans accrocs sur les routes citadines ou les sentiers de montagne. Sa suspension hydraulique à verrouillage garantit un confort incomparable. Il possède un écran LCD intelligent qui affiche diverses informations utiles comme la vitesse actuelle, la distance totale parcourue et le niveau de batterie en temps réel.

5. ELEGLIDE M1 PLUS 29″ – 619 € au lieu de 899,99 €

L’ELEGLIDE M1 PLUS de 29 pouces est l’ultime vélo électrique pour les amateurs de cycling. Disponible à 619 € en lieu et place de 899,99 €, ce modèle est conçu pour le confort et la performance. Avec une capacité de charge maximale de 120 kg, ce vélo est conçu pour être robuste et fiable. Sa vitesse maximale est de 25 km/h, mais peut être ajustée à 32 km/h, et il offre une autonomie impressionnante de 100 km en mode assisté.

Le M1 PLUS 29″ est doté d’un moteur de 250 W avec un couple de sortie maximal de 45 N.M pour une performance exceptionnelle. De plus, il possède un dérailleur Shimano avec 3 vitesses à l’avant et 7 vitesses à l’arrière pour une meilleure adaptabilité lors de vos parcours. La batterie de 12,5 Ah assure une performance durable, et les pneus CST de 29″ offrent une stabilité supérieure sur toutes les surfaces. Toutes ces informations peuvent être consultées facilement sur l’écran LCD intégré. Enfin, le vélo est livré avec un ensemble d’accessoires utiles, dont un chargeur, des réflecteurs, une selle, et bien d’autres.

N’oubliez pas, pour profiter de toutes ces offres, il suffit de se rendre sur l’évènement FNAC x Darty en cliquant sur le lien ci-dessous :

➡️ Retrouvez les offres ELEGLIDE FNAC x DARTY

Dans un effort constant d’évolution technique, le constructeur ELEGLIDE dévoilera en mars ces nouveaux modèles C1 et C1 Step-thru, que vous pourrez découvrir sur le site officiel de la marque.