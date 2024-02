Alyssa Milano riposte. Elle nie être responsable du licenciement de Shannen Doherty de ‘Charmed’

Même si cela confirme qu’il y avait un médiateur qui a recommandé « quels changements devaient être apportés »

Shannen Doherty et Alyssa Milano dans Charmed

Le feuilleton du licenciement de Shannen Doherty de la série Charmed semble loin d’être terminé, et pourtant, comme l’a récemment déclaré Alyssa Milano elle-même, l’une des personnes impliquées, 25 ans se sont écoulés depuis l’incident. Une blessure qui, cependant, reste ouverte pour l’actrice jouant Prudence Halliwell dans la fiction, et qui a vu son personnage disparaître de la série après seulement trois saisons.

« La narration selon laquelle j’ai démissionné m’a été attribuée par d’autres personnes« , a déclaré Doherty dans son podcast Let’s Be Clear il y a un peu plus d’un mois, où son invitée spéciale était sa collègue et amie Holly Marie Combs, qui a confirmé que « Alyssa nous a menacées de nous poursuivre en justice pour un environnement de travail hostile. Parce qu’elle est allée voir le thérapeute ou le médiateur de l’entreprise, peu importe le titre, elle s’est construit un dossier où elle écrivait chaque fois qu’elle se sentait mal à l’aise sur le plateau, pour n’importe quelle raison, tandis que toi et moi avons refusé de parler avec lui ».

Alyssa répond

Un deux contre un qui n’a pourtant pas intimidé Milano (oui, le jeu de mots était fait exprès), qui n’a pas hésité à répondre à ces accusations lors de la MegaCon qui s’est tenue à Orlando ce week-end. Des déclarations qu’elle a tenu à élargir et à préciser sur ses réseaux sociaux, tels qu’Instagram ou Facebook.

« On m’a posé des questions sur mon expérience dans Charmed lors du panel de #megacon hier. Ces slides sont la transcription. Mais je tiens à ajouter :

Je ne connais aucun autre programme qui a connu le succès qu’a connu Charmed où les acteurs continuent de parler en mal de l’expérience un quart de siècle plus tard. C’était il y a 15 films et 13 émissions de télévision pour moi. C’était 11 ans avant mon mariage de 15 ans et 13 ans avant d’avoir mon premier enfant. C’était il y a si longtemps que toute narration de ces histoires de la part de qui que ce soit est tout simplement une révision historique. J’ajouterai cependant, avec certitude, que tout était documenté. Il y avait un médiateur professionnel (on m’a dit que Holly et Shannen ne participeraient à aucune médiation) et un producteur/gardien sur le plateau qui ont été engagés pour enquêter sur toutes les plaintes. Ensuite, ce médiateur a recommandé, après avoir recueilli les témoignages de l’équipe et du casting, les changements qui devaient être apportés si la série devait continuer. Le studio, Aaron Spelling et la chaîne ont pris la décision de protéger le succès international que représentait Charmed. Je n’avais pas le pouvoir de licencier qui que ce soit. Une fois que Shannen est partie, nous avons eu 5 saisons supplémentaires réussies et je serai toujours reconnaissante. »

Par ailleurs, note en bas de page : J’ai le même avocat maintenant que j’avais à l’époque (il est mon avocat depuis mes 19 ans) ».