La mandibule de Tyson repousse après l’ablation pour le cancer : premier cas chez un chien « qui fait l’histoire »

La mâchoire de Tyson, un chiot bouledogue français, a spontanément repoussé après son ablation en raison d’un cancer. C’est la première fois que les vétérinaires observent un cas de ce genre.

Le chien Tyson. Crédit : Melissa Forsythe / Université Cornell

Pour la première fois, la régénération spontanée de la mâchoire a été observée chez un chien après son ablation (quasi complète) en raison d’une tumeur maligne. Il s’agit d’un événement extraordinaire dont les analyses des vétérinaires pourraient bénéficier à d’autres chiens subissant des interventions similaires et invasives. Les chercheurs vont en effet tenter d’enquêter en profondeur sur les probabilités de survenue de ce phénomène, en tenant compte de facteurs significatifs tels que l’âge de l’animal et les caractéristiques de l’opération, techniquement une mandibulotomie subtotale.

Le protagoniste de cette incroyable récupération est le petit Tyson, un chiot bouledogue français. À l’âge de trois mois, le chien devait subir une intervention chirurgicale pour traiter une palatoschisis, c’est-à-dire une fente dans le palais causée par la non-fermeture du tissu pendant le développement, comme l’explique l’Institut Supérieur de Santé. Il s’agit d’une condition congénitale, c’est-à-dire présente dès la naissance. Lors de la visite de contrôle, le Dr Alexandra Wright, vétérinaire spécialisée en dentisterie et chirurgie orale au collège de médecine vétérinaire de l’Université Cornell, a remarqué la présence du cancer. Il s’agissait plus précisément d’un carcinome oral à cellules squameuses papillaires « qui est malin chez les chiens », a expliqué la spécialiste dans un communiqué de presse de l’université.

Étant donné que la tumeur n’avait pas encore envahi d’autres parties de l’organisme (elle n’avait pas produit de métastases) et était localisée dans la mâchoire gauche de Tyson, les vétérinaires, en accord avec les propriétaires du chien – Melissa Forsythe et Mike Lacagnina – ont décidé d’intervenir sur le chiot en enlevant la partie d’os malade. Incroyablement, quelques semaines après l’opération, les médecins ont remarqué que la mâchoire avait repoussé. Le chien avait été ramené à la clinique pour résoudre le problème de la palatoschisis, laissé en suspens après la découverte de la néoplasie, mais lors des nouveaux examens, la nouvelle mâchoire a été observée. « La répétition de la tomodensitométrie de la tête a révélé la régénération complète du corps de la mandibule gauche, du niveau de la branche à la symphyse mandibulaire », ont expliqué les scientifiques dans le résumé de l’étude. Personne ne s’attendait à un tel résultat, imaginant que le chien continuerait sa vie avec une partie de la mâchoire manquante. Comme indiqué, il s’agit d’un phénomène jamais observé auparavant chez les chiens, mais qui a été largement documenté chez les enfants.

Comme l’expliquent les auteurs de l’étude, généralement lorsque cela se produit chez les enfants, c’est grâce aux cellules souches présentes dans le périoste, une membrane de tissu conjonctif qui recouvre les os. Elle est responsable de fournir de la nourriture (par le biais des vaisseaux sanguins), de permettre l’attachement des tendons et des ligaments et remplit d’autres fonctions. Les vétérinaires Alexandra L. Wright, Santiago Peralta et Nadine Fiani, qui ont soigné Tyson, ont veillé à laisser autant de périoste que possible – dans la zone ventrale – lors de l’ablation de la mâchoire, mais comme indiqué, ils ne s’attendaient pas à un tel résultat. Il est probable que le périoste ait été celui qui a favorisé la croissance de la mâchoire, bien que dans ce cas spécifique, le motif précis « reste un mystère qui fait l’histoire », ont expliqué les vétérinaires.

Bien qu’elle ait repoussé avec les mêmes dimensions que le côté droit, la « nouvelle » mâchoire de Tyson ne peut pas être considérée comme typique, car elle est dépourvue de certaines caractéristiques importantes. Par exemple, elle ne possède pas de canal mandibulaire et n’a pas de dents, mais elle a évité les problèmes de dérive de la mâchoire, de malocclusion et de douleur buccale, des conditions qui se développent souvent chez les chiens subissant une mandibulotomie subtotale. Détail encore plus important, aucune présence de cancer n’a été détectée. Comme spécifié, les chercheurs veulent comprendre en profondeur les raisons qui ont permis à Tyson de retrouver sa mâchoire, malgré sa malformation, dans l’espoir que cela puisse aider d’autres chiens dans la même situation. Les détails de la recherche « Rapport de cas : régénération spontanée du corps mandibulaire après mandibulectomie subtotale unilatérale chez un bouledogue français de 3 mois » ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers in Veterinary Science.