Les entreprises technologiques assurent que l’IA ne mettra pas fin à l’emploi, mais elles remplacent déjà leurs employés

Les entreprises technologiques misent de plus en plus sur l’IA

Aucune entreprise technologique ne veut être la dernière à arriver sur le marché de l’IA

Alors que les grandes entreprises technologiques licencient des milliers d’employés, elles investissent des millions d’euros dans l’intelligence artificielle. Cela soulève de plus en plus de doutes quant à l’avenir de certains postes de travail dans l’organigramme de ces entreprises. IBM a affirmé à l’époque qu’il ne remplacerait aucun programmeur par l’IA, mais que le reste de l’entreprise ne resterait pas épargné. Ainsi, de plus en plus de professions sont amenées à disparaître, et tout semble indiquer que les entreprises technologiques ne vont pas échapper à une restructuration plus que prévisible qui laissera des milliers de personnes au chômage. L’investissement dans l’IA est coûteux, et rend les entreprises moins dépendantes de la main-d’œuvre, ce qui semble faire pencher la situation vers des positions assez compliquées et paradoxales.

Un changement de paradigme dans les entreprises

Business Insider fait référence à des experts qui prédisent que l’IA générative affectera 300 millions d’emplois dans le bloc occidental. Cependant, des entreprises comme OpenAI, Microsoft, Google, Meta ou Amazon affirment que l’IA ne vise pas à remplacer les travailleurs, mais à renforcer leur travail. Cela entre en collision avec l’actuel essor que connaît la robotique, qui vise également à remplacer des travailleurs dans des domaines clés tels que l’industrie manufacturière ou l’hôtellerie.

Le problème est que, face à ces commentaires rassurants, nous constatons que les entreprises technologiques licencient des milliers de personnes tout en renforçant l’IA. Par exemple, Google a réduit sa main-d’œuvre de 190 000 à 182 000 employés en un an, tandis que Microsoft a licencié plus de 10 000 personnes sur la même période, et il y aura probablement plusieurs vagues de licenciements si l’on considère qu’Activision-Blizzard est en pleine restructuration.

Parallèlement, ces entreprises augmentent considérablement leurs investissements dans l’IA. Google et Microsoft ont publié des rapports financiers montrant une croissance des investissements dans l’infrastructure de développement de l’IA, malgré les réductions d’effectifs. Cela est franchement paradoxal et montre que les décisions stratégiques des entreprises ont très peu à voir avec la situation professionnelle de leurs employés. Au-delà de l’IA, il s’agit d’un mouvement de restructuration qui vise à concurrencer les autres entreprises technologiques sur un nouveau champ de bataille qui s’est ouvert. Après tout, aucune entreprise ne veut être la dernière à arriver pour se partager le gâteau du modèle économique présenté par les IA.

Ainsi, le marché du travail change de manière alarmante, pour le moins dire. Par conséquent, les travailleurs devront s’adapter aux temps nouveaux, mais il est possible que, tôt ou tard, la situation devienne irréversible et que des milliers de travailleurs se retrouvent au chômage car leurs compétences ne seront plus nécessaires.