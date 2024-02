Le pari de Richard Scolyer, le médecin qui essaie un nouveau traitement contre son cancer

Il y a trente ans, le professeur Richard Scolyer, un pathologiste australien connu dans le monde entier, a révolutionné le traitement du mélanome grâce à l’introduction de l’immunothérapie, en collaboration avec la professeure Georgina Long. Actuellement, des années plus tard, cette découverte aurait pu lui sauver la vie et révolutionner (pour la deuxième fois) la recherche contre le cancer.

UNIVERSITY OF TASMANIA | Les chercheurs Richard Scolyer et Georgina Long

Deux professeurs de pathologie australiens (mais aussi amis de longue date) pourraient avoir écrit, pour la deuxième fois, l’histoire de la médecine. Richard Scolyer et Georgina Long sont parmi les médecins les plus respectés au monde et ont été nommés « Australiens de l’année » cette année pour leur travail dans la recherche sur le cancer de la peau. Ils dirigent ensemble le Melanoma Institute Australia, où ils étudient depuis des années l’utilisation de l’immunothérapie dans le traitement du mélanome, améliorant les perspectives de vie pour des millions de patients dans le monde entier.

C’est pourquoi, en juin 2023, lorsque le professeur Scolyer a découvert, à la suite d’une attaque d’épilepsie, qu’il avait un glioblastome, une tumeur cérébrale très agressive, son collègue et amie, la professeure Georgina Long, présidente de la recherche en oncologie médicale et translationnelle sur le mélanome de l’Université de Sydney, a commencé à travailler sur cette maladie. Aujourd’hui, huit mois après cette nouvelle, Long a prouvé qu’elle avait raison d' »essayer l’impossible ». Selon les derniers contrôles, Scolyer n’aurait plus de signes de tumeurs actives.

Un diagnostic presque sans espoir

Scolyer et Long ont raconté à la BBC qu’ils se trouvaient aux deux extrémités du monde lorsque la nouvelle du diagnostic de glioblastome est tombée. Le professeur Scolyer était en Pologne pour des engagements universitaires lorsqu’il a découvert son glioblastome, un cancer avec un faible taux de survie : environ 40,2% après un an, 17,4% après deux ans et 5,6% après cinq ans.

Pourtant, le professeur Scolyer n’a pas perdu courage : « Il ne me semblait pas juste d’accepter une mort certaine sans essayer quelque chose », a-t-il déclaré à la BBC. La professeure Long n’était pas prête non plus à dire adieu à l’un de ses amis les plus chers. Ainsi, les deux collègues ont tenté l’impossible. Après tout, ce n’était pas la première fois pour eux.

En effet, les deux médecins ont révolutionné le traitement du mélanome en introduisant l’immunothérapie dans ce domaine. De plus, ce type de traitement, qui utilise le système immunitaire de l’organisme pour attaquer les cellules cancéreuses, est désormais utilisé avec succès dans le traitement de diverses formes de cancer. En mai 2023, le professeur Scolyer venait de recevoir la médaille du pathologiste distingué de la Australasian Division International Academy of Pathology (IAP) pour son travail pluridisciplinaire dans ce domaine.

L’idée des deux chercheurs

« J’étais triste, je pensais que mon ami s’en irait dans 12 mois », a déclaré Long. Après le désespoir initial, cependant, la chercheuse a eu une idée : appliquer au cas de son ami ce qu’ils avaient découvert il y a 30 ans dans le traitement du mélanome, c’est-à-dire l’immunothérapie, bien que personne n’ait jamais expérimenté son utilisation dans le traitement du cancer du cerveau. Le Dr. Long était déterminée à essayer, même si son plan comportait des risques.

Certains oncologues étaient sceptiques quant au fait que les médicaments atteindraient le cerveau et craignaient que, même s’ils y parvenaient, le système immunitaire de Scolyer ne répondrait pas correctement, sans parler des effets négatifs possibles de ces médicaments sur le cerveau du patient.

Les résultats de la thérapie et les perspectives d’avenir

Pourtant, malgré les craintes et les doutes de plusieurs collègues, Long était déterminée à poursuivre son plan, bien sûr avec le consentement de Scolyer, pour devenir le premier patient atteint d’un cancer du cerveau à subir une immunothérapie combinée avant l’intervention. Scolyer a également été le premier à recevoir un vaccin personnalisé en fonction des marqueurs de sa tumeur, capable de renforcer la capacité des médicaments à détecter le cancer.

Quelques semaines plus tard, une première bonne nouvelle : quelque chose de positif se produisait. Une analyse du glioblastome a en effet révélé non seulement la présence de traces de médicaments dans la tumeur – démontrant que le médicament avait atteint le cerveau – mais aussi une véritable explosion de cellules immunitaires. Un signe donc que le traitement fonctionnait.

Aujourd’hui, tout semble indiquer que, du moins pour le moment, l’intuition du professeur Long s’est révélée juste : huit mois après le diagnostic et le début de l’immunothérapie, Scolyer ne présente plus de signes de cancer actif. En moyenne, le temps de réapparition d’un glioblastome ne dépasse pas six mois.