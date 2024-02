Comment connecter Fire TV à un réseau WiFi sans télécommande

Vous cherchez une solution pour connecter Fire TV au Wi-Fi sans télécommande ? Si c’est le cas, ce guide est dédié à vous, car aujourd’hui vous apprendrez comment le faire.

Il existe de nombreuses smart TV disponibles sur le marché parmi lesquelles choisir, et en tant que consommateur, vous souhaiteriez acheter celle qui correspond parfaitement à votre budget. Une smart TV qui n’est pas chère et qui, en même temps, dispose d’un bon ensemble de fonctionnalités pour le prix devrait convenir. Désormais, vous pouvez choisir entre Android, Roku, ou même des smart TV alimentées par Fire OS.

Comment connecter Fire TV au Wi-Fi sans télécommande

Certaines TV du marché sont fournies avec le système d’exploitation Fire TV OS intégré et en plus de cela, vous pouvez également acheter le stick ou la box de streaming Fire TV d’Amazon pour transformer votre TV ordinaire en une smart TV. Si vous avez perdu la télécommande de votre TV et que vous souhaitez la connecter au Wi-Fi, voici comment vous pouvez connecter votre Fire TV à un réseau Wi-Fi sans télécommande.

Cela étant dit, examinons comment vous pouvez connecter votre Fire TV au réseau Wi-Fi sans utiliser de télécommande TV.

Il existe différentes raisons pour lesquelles ce guide pourrait vous intéresser. Vous savez, de simples raisons comme par exemple vous avez perdu la télécommande de votre Fire TV, ou elle est endommagée et cassée, et vous attendez une télécommande de remplacement. Ou peut-être tout simplement vous ne voulez pas utiliser de télécommandes TV car elles encombrent votre table ou votre canapé.

Utiliser un clavier et une souris sans fil

Si vous utilisez un Amazon Fire TV et que vous n’avez pas la télécommande TV avec vous, un clavier et une souris câblés peuvent vous être très bénéfiques.

Branchez simplement le clavier ou la souris directement sur la TV et accédez aux paramètres pour connecter votre TV au réseau Wi-Fi.

Utiliser deux appareils mobiles

La solution précédente fonctionne uniquement si vous n’avez jamais connecté votre Fire TV à un réseau Wi-Fi. Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas de clavier et de souris, mais que votre Fire TV était déjà connectée à un réseau Wi-Fi, il est facile de mettre en place cette configuration. Suivez ces étapes pour connecter votre Fire TV au Wi-Fi sans utiliser de télécommande TV.

Étape 1 : Tout d’abord, procurez-vous deux appareils mobiles.

Étape 2 : Sur l’un des appareils mobiles, vous devez configurer le point d’accès Wi-Fi.

Étape 3 : Assurez-vous d’activer le point d’accès Wi-Fi sur un appareil mobile et vérifiez que le nom du réseau et le mot de passe Wi-Fi sont identiques à ceux du réseau auquel votre TV était précédemment connectée.

Étape 4 : Sur votre autre appareil mobile, vous devrez télécharger l’application Fire TV, disponible en téléchargement gratuit pour Android et iOS.

Étape 5 : Votre Fire TV doit être allumée. Elle recherche également des réseaux Wi-Fi auxquels elle était précédemment connectée et qui ont été enregistrés sur l’appareil.

Étape 6 : Une fois que Fire TV détecte votre point d’accès Wi-Fi et s’y connecte, connectez votre deuxième appareil mobile au même réseau Wi-Fi.

Étape 7 : Désormais, avec la TV et l’appareil mobile connectés au même point d’accès Wi-Fi, lancez l’application Fire TV.

Étape 8 : Vous devrez vous connecter ou vous inscrire en utilisant un compte Amazon.

Étape 9 : Il serait préférable d’utiliser le même compte qui a été connecté à votre Fire TV.

Étape 10 : Sélectionnez maintenant votre appareil Amazon Fire TV à l’écran.

Étape 11 : La télécommande sera maintenant activée et vous pourrez utiliser l’appareil mobile comme télécommande pour votre TV.

Étape 12 : Une fois la connexion réussie, vous pouvez maintenant accéder aux paramètres de votre TV et la connecter à votre réseau Wi-Fi domestique approprié. Une fois cela fait, connectez l’appareil mobile avec l’application Fire TV au même réseau Wi-Fi domestique.

Étape 13 : C’est ainsi que vous pouvez utiliser l’application Fire TV sur votre appareil mobile comme télécommande pour votre TV.

Utilisation d’un appareil Echo

Les appareils Amazon Echo (alias Echo) permettent aux utilisateurs de contrôler leur Fire TV Stick avec des commandes vocales, mais ils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Cette solution est très similaire à la précédente, mais au lieu d’utiliser deux téléphones, nous allons utiliser un appareil mobile et un appareil Echo. Voici comment vous pouvez exécuter cette solution :

Étape 1 : Tout d’abord, créez un hotspot sur votre autre appareil avec le même SSID et le même mot de passe que le réseau auquel votre TV était précédemment connectée.

Étape 2 : Ensuite, connectez votre Fire TV Stick au hotspot.

Étape 3 : Désormais, connectez l’appareil Echo au hotspot.

Étape 4 : Enfin, contrôlez votre Fire TV Stick avec les commandes vocales.

Utilisation d’une télécommande HDMI-CEC

Vous pouvez utiliser une télécommande HDMI-CEC pour contrôler Fire TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, Consumer Electronics Control (CEC) est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de contrôler les appareils connectés à leur TV via un port HDMI à l’aide d’une seule télécommande.

Alors que la solution est très pratique, elle ne fonctionne que si vous avez déjà activé la prise en charge de CEC sur votre appareil. Si ce n’est pas le cas, vous devez utiliser une autre solution. Examinons comment activer les paramètres HDMI-CEC :

Étape 1 : Rendez-vous dans Paramètres > Affichage et sons.

Étape 2 : Accédez à Commande de périphérique HDMI CEC et appuyez sur OK.

Étape 3 : Activez la fonction et confirmez-la.

Une fois terminé, vous pourrez utiliser n’importe quelle télécommande HDMI-CEC pour contrôler Fire TV et vous connecter au Wi-Fi. Notez que pour certaines TV, vous devrez également activer CEC sur la TV elle-même dans le menu Paramètres.

Utiliser une télécommande universelle ou une télécommande de remplacement

Alors que cela peut sembler contradictoire par rapport au sujet, de nombreux utilisateurs ont trouvé une bonne solution pour connecter un Fire TV au Wi-Fi sans télécommande en utilisant une télécommande universelle ou une télécommande de remplacement.

Pour ceux qui ne le savent pas, une télécommande universelle fonctionne avec presque toutes les marques et tous les modèles de TV et nécessite une programmation simple pour fonctionner avec votre modèle de TV. Une fois connectée à votre TV, vous pouvez facilement connecter Fire TV au Wi-Fi sans télécommande.

Si vous avez acheté une télécommande de remplacement, voici comment l’associer sans l’ancienne télécommande.

Questions fréquemment posées

Q. Pourquoi avez-vous besoin de connecter un Fire TV au Wi-Fi sans télécommande ?

Que votre télécommande ne fonctionne pas, que certains boutons ne fonctionnent pas correctement ou que vous ayez égaré la télécommande, vous devez connecter Fire TV au Wi-Fi sans télécommande.

Q. Puis-je connecter mon FireStick au Wi-Fi sans sa télécommande ?

Oui, vous pouvez connecter votre FireStick au Wi-Fi sans télécommande en utilisant une télécommande HDMI-CEC, des appareils mobiles et d’autres solutions. Nous avons mentionné les étapes dans l’article ci-dessus.

Q. Comment puis-je télécharger l’application Fire TV sur mon téléphone ?

L’application Fire TV est disponible pour les appareils Android et iOS et vous pouvez simplement la télécharger depuis le Google Play Store ou l’App Store, selon votre appareil.

Q. Puis-je associer une nouvelle télécommande Fire TV Stick sans l’ancienne télécommande ?

Oui. Vous pouvez facilement associer une nouvelle télécommande Fire TV Stick sans avoir besoin d’une ancienne télécommande. Nous avons un guide dédié sur la façon de procéder à cela.

Donc, nous en arrivons à la fin de l’article. Nous avons répertorié plusieurs solutions que vous pouvez suivre pour connecter votre Fire TV au réseau Wi-Fi sans télécommande.

Alors que les solutions initiales ne conviennent peut-être pas à tout le monde, si vous trouvez que le travail est trop important, procurez-vous une nouvelle télécommande Fire TV de remplacement ou une télécommande universelle compatible avec toutes les marques de TV.