Les faux pornos de Taylor Swift ouvrent un abîme : maintenant, l’IA est utilisée pour frapper les femmes.

Tu peux être la cinquième femme la plus puissante de la planète, avoir une fortune de 1,1 milliard de dollars, battre le record du plus grand nombre d’albums à avoir débuté à la première place consécutivement, mais il suffit d’un deepfake pour être réduit à un déclencheur d’éjaculation. Les images pornographiques de Taylor Swift générées par l'<strong’intelligence artificielle (IA) sont devenues virales sur les réseaux sociaux, dont une a été vue 47 millions de fois sur X (anciennement Twitter) avant que le compte ne soit suspendu.

Cette affaire comporte de nombreux éléments de notre époque. Il y a l’intelligence artificielle qui a marqué l’année 2023, la plateforme d’Elon Musk qui est devenue après son acquisition le symbole des réseaux sociaux sauvages avec des systèmes de modération insuffisants, il y a Taylor Swift, et puis il y a les femmes réduites à des objets. Malheureusement, cet élément est encore extrêmement contemporain.

La technologie qui contrôle le corps des femmes

Taylor Swift n’est que la dernière d’une longue liste. Les deepfakes pornographiques résistent depuis des années au sein de communautés misogynes virulentes qui demandent, produisent et diffusent du contenu. Auparavant, il s’agissait de montages artificiels qui nécessitaient des compétences, maintenant avec l’introduction de l’IA, il suffit d’une commande pour déshabiller une femme. Le résultat est des images fausses qui semblent réelles.

Ainsi, le deepfake est devenu une nouvelle façon de contrôler le corps des femmes. Pour les déshabiller, les mettre à quatre pattes, et leur faire ouvrir les jambes et la bouche sur commande pour satisfaire le plaisir masculin. Même Swift, l’artiste qui a décidé de réenregistrer ses six premiers albums pour retirer à Scooter Braun, son manager et entrepreneur musical, tout droit sur sa musique, a finalement été réduite à un objet sexuel.

Comment supprimer les deepfakes d’Internet

Les images de l’artiste ont été supprimées, rien que pour cet élément, l’affaire Swift est différente de la norme. En effet, des batailles légales sont encore en cours aujourd’hui, menées par des femmes qui demandent depuis des années que l’on gratte le web pour éradiquer les deepfakes pornographiques qui utilisent leurs visages (par exemple, sur YouPorn, ils réapparaissent périodiquement).

C’est cependant une bataille difficile, il est presque impossible de garantir une suppression complète une fois que les images ont été publiées. Des images qui marquent un avant et un après dans la vie d’une femme. Cela peut avoir une incidence sur la possibilité d’obtenir un emploi, c’est quelque chose que l’on se demande si l’on doit en parler lors d’un premier rendez-vous. Et même si les images ont été créées avec de l’intelligence artificielle, qu’importe si elles semblent réelles à la fin ?

Nous sommes confrontés à un abus. Mais ce n’est pas tout, le deepfake est aussi un outil utilisé pour attaquer des femmes de pouvoir, des femmes politiques, des militantes, des intellectuelles, des artistes, pour les discréditer, les intimider et les humilier. Actuellement, l’espoir est que les deepfakes de Taylor Swift ne se limitent pas à être un déclencheur d’éjaculation, mais à un processus juridique, social et culturel visant à protéger les femmes d’une technologie performante utilisée de la pire des manières possibles.