Pourquoi Mark Zuckerberg s’est excusé auprès des parents des enfants inscrits sur ses réseaux sociaux

Le PDG de Meta et des autres principales plateformes sociales ont été accusées de mettre en danger la sécurité des enfants lors d’une audition devant le Sénat des États-Unis qui a duré quatre heures : « Vous avez les mains sales de sang ».

« Personne ne devrait vivre ce que vos familles ont vécu ». Avec ces mots, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s’est excusé auprès des parents des mineurs qui se sont suicidés ou ont commis des actes d’automutilation, sous l’influence – accusent les familles – du contenu diffusé sur les médias sociaux. Il l’a fait lors d’une audition devant le Congrès des États-Unis sur la sécurité des mineurs sur les réseaux sociaux. Mais il n’était pas le seul à être assis sur le banc des témoins.

À côté du fondateur de Meta se trouvaient les chefs des principales plateformes de réseaux sociaux existantes : Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spegel de Snapchat, Linda Yaccarino de X et Jason Citron de Discord. Les cinq dirigeants ont dû répondre à de graves accusations lors d’une audition qui a duré quatre heures. Derrière eux, les familles des victimes, devant les sénateurs américains : « Vos mains sont sales de sang », a déclaré la sénatrice républicaine de Caroline du Sud, Lindsey Graham, faisant référence aux préjudices subis par les mineurs causés par les médias sociaux de Meta, ajoutant : « Vos produits peuvent tuer des gens ».

Que s’est-il passé lors de l’audition

Les dirigeants des principales plateformes de réseaux sociaux ont été interrogés lors d’une audition au Sénat américain portant sur la protection des enfants et sur ce que leurs entreprises respectives font concrètement pour empêcher la mise en danger de la vie et de la sécurité des mineurs sur les réseaux sociaux.

Trop peu, selon les sénateurs présents à la Commission de la justice du Sénat. Des cinq PDG présents, Zuckerberg a été le plus attaqué – c’était la huitième fois qu’il se présentait devant le Congrès – en ce qui concerne les responsabilités de Meta dans divers cas de suicides, d’automutilations, de cyberintimidation, de pédopornographie ou d’exploitation sexuelle, au détriment des mineurs.

En octobre 2023, plus de 40 États américains ont poursuivi Meta pour les mêmes raisons, accusant l’entreprise de mettre en danger la santé physique et mentale des jeunes.

Accusations d’exploitation sexuelle

L’audition s’est principalement concentrée sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne. Le sénateur républicain Ted Cruz a demandé : « Monsieur Zuckerberg, qu’est-ce qui vous prenait ? » en montrant au chef de la technologie une icône d’Instagram avertissant les utilisateurs qu’ils pourraient être sur le point de voir du matériel pédopornographique, mais demandant s’ils veulent « voir les résultats quand même ».

Le président de la Commission, le sénateur démocrate de l’Illinois Dick Durbin, a également critiqué les plateformes pour ne pas avoir protégé les enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne.

« Discord a été utilisé pour attirer, enlever et abuser des enfants », a déclaré Durbin à propos de la plateforme de forums et de messagerie. « Instagram de Meta a contribué à connecter et à promouvoir un réseau de pédophiles ; les messages éphémères de Snapchat ont été détournés par des criminels exploitant financièrement de jeunes victimes », a poursuivi Durbin, soulignant que les réseaux sociaux ne sont en aucun cas un endroit sûr pour les mineurs.

Règles des médias sociaux pour la protection des mineurs

Le fondateur de Meta s’est excusé auprès de toutes les familles présentes : « Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé, c’est terrible ». Comme lui, les autres chefs des géants des médias sociaux ont tenté de s’excuser ou de se justifier, promettant de mettre en place de nouveaux outils pour assurer la sécurité des mineurs.

Mais pour les sénateurs américains et les familles présentes, les excuses (et les promesses) ne suffisent plus. Surtout les parents des victimes demandent l’adoption d’une législation régissant les médias sociaux pour garantir la sécurité des mineurs.

À l’heure actuelle, a rappelé la sénatrice Graham, il existe plusieurs propositions de loi à cet égard, qui n’ont jamais abouti. « Si vous attendez que ces jeunes (en référence aux dirigeants) résolvent le problème, nous mourrons en attendant ».