Le jus de tomate tue la Salmonelle, principale cause d’intoxication alimentaire

Une équipe de recherche américaine a démontré que le jus de tomate est capable de tuer les bactéries du genre Salmonella, y compris les plus virulentes responsables de la fièvre typhoïde. Un variant résistant aux antibiotiques a également été éliminé en laboratoire.

Le jus de tomate tue les bactéries du genre Salmonella, responsables des intoxications alimentaires les plus courantes (salmonellose). En effet, on a découvert à l’intérieur des protéines avec de fortes capacités antimicrobiennes, capables de détruire la membrane des micro-organismes. Il s’agit d’une découverte particulièrement précieuse surtout pour les populations où les infections à Salmonella se présentent sous forme de fièvre typhoïde, potentiellement mortelles. Dans les pays industrialisés, comme l’explique l’Institut supérieur de la santé (ISS), la cause la plus fréquente de toxi-infection alimentaire est liée aux salmonelles non typhoïdes, moins agressives et se manifestant principalement par des troubles gastro-intestinaux.

Les protéines antimicrobiennes (peptides) découvertes dans les fruits de la plante de tomate (Solanum lycopersicum) ont montré ne faire aucune distinction particulière. Non seulement elles sont capables de tuer différentes souches de bactéries responsables de la salmonellose, y compris les plus virulentes comme la Salmonella typhi, mais aussi un sérotype qui a manifesté une résistance aux antibiotiques. La consommation de tomates et d’autres organismes végétaux – toujours dans le cadre d’une alimentation équilibrée – pourrait donc être recommandée surtout dans ces populations qui consomment peu de fruits et de légumes. Dans plusieurs pays où la salmonellose est répandue, en effet, surtout les enfants consomment très peu d’aliments d’origine végétale, voire pas du tout.

Une équipe de scientifiques du Département de microbiologie et d’immunologie de l’Université Cornell d’Ithaca (États-Unis) a déterminé que le jus de tomate est capable de tuer les bactéries de Salmonella. Les chercheurs, dirigés par le professeur Jeongmin Song, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences spécifiques en laboratoire. Ils ont exposé différentes cultures de Salmonella (y compris la S. typhi agressive) au jus de tomate et ont découvert qu’elles étaient toutes neutralisées dans les 24 heures, et non à cause de l’acidité. En examinant le génome de la plante, ils ont recherché des gènes capables de coder pour des protéines spécifiques – appelées peptides – ayant des propriétés antimicrobiennes potentielles, et en ont identifié quatre. Une fois testés individuellement, deux peptides antimicrobiens dérivés de la tomate (ou tdAMP) se sont révélés particulièrement efficaces pour détruire la membrane mobile de la Salmonella typhi.

L’action « tueuse » des protéines antimicrobiennes (tdAMP-1 et tdAMP-2) s’est avérée efficace même contre une souche résistante à la ciprofloxacine, l’antibiotique de choix utilisé dans le traitement de la fièvre typhoïde. Dans une autre expérience, les peptides ont également détruit la membrane de la Salmonella typhimurium, qui, avec la Salmonella enteridis, est responsable des principales toxi-infections non typhoïdes, comme l’indique l’ISS. Leur efficacité a également été démontrée dans des simulations informatiques spéciales, où la membrane bactérienne a été endommagée en seulement 45 minutes. « Notre recherche montre que la tomate et le jus de tomate peuvent éliminer les bactéries entériques telles que la Salmonella », a déclaré le professeur Song dans un communiqué de presse.

Il s’agit bien entendu d’expériences menées exclusivement en laboratoire, il sera donc nécessaire de mener des essais cliniques spécifiques, éventuellement randomisés et contrôlés par placebo, pour avoir toutes les confirmations nécessaires. Les experts ne recommandent évidemment pas de consommer des quantités excessives de tomates ; le conseil général est d’intégrer ces délicieux fruits avec d’autres légumes dans une alimentation saine et équilibrée, car ils peuvent également apporter une aide précieuse contre les toxi-infections alimentaires. Les détails de la recherche « Antimicrobial properties of tomato juice and peptides against typhoidal Salmonella » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Microbiology Spectrum.